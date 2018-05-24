 Главарю титушек Крысину продлили арест на два месяца

Соответствующее решение объявила судья Любовь Леонтюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Смотрите также: Адвокаты Крысина снова не пришли на заседание суда: ему назначили госзащитника. ФОТО

Согласно решению суда, Крысин будет находиться под стражей до 20 июля.

В то же время, на это судебное заседание не прибыли адвокаты Крысина, с которыми он подписал договор. Интересы Крысина на заседании представлял адвокат Центра предоставления бесплатной правовой помощи, который был назначен судом на прошлом заседании. При этом бесплатный адвокат привлекался в этом судебном заседании только к рассмотрению ходатайства о продлении ареста, поэтому зачитывания обвинительного акта при отсутствии постоянных адвокатов Крысина не произошло.

После принятия решения о продлении меры пресечения Крысину суд объявил перерыв до 29 мая 13:00.

Смотрите также: Суд избрал меру пресечения Крысину в виде содержания под стражей. ВИДЕО

Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года, после чего Генеральная прокуратура, которая просила для него шесть лет лишения свободы, подала апелляцию на решение суда. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

1 марта, Крысин не явился на заседание суда по апелляции на приговор по делу об убийстве Веремия. Рассмотрение апелляции перенесли на 19 марта. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об обеспечении силового привода Крысина на заседание суда.