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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (145) судебная реформа (959) Антикоррупционный суд (196)

 Чтобы Антикоррупционный суд не был "потёмкинским", международные эксперты должны иметь право вето на кандидатов, - Вакарчук

Если международным экспертам с безупречной репутацией не позволят отсеивать непрофессиональных, коррумпированных кандидатов в независимый Антикоррупционный Суд, то смысла в его создании нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Святослав Вакарчук в twitlonger. Приводим его текст в переводе.

"Если международным экспертам с безупречной репутацией не позволят отсеивать непрофессиональных, коррумпированных кандидатов в независимый Антикоррупционный Суд, а их будет, как всегда, "спасать" наш ВККС, то смысла в его создании нет. Это будет не настоящий, а "Потёмкинский" суд.

Его "работа" только дискредитирует саму идею независимого правосудия в Украине. Это будет играть в пользу тех, кто не хочет изменений в Украине к лучшему и заинтересован сохранить "круговую поруку" действующего политического истеблишмента.

Дискредитация идеи независимого Антикоррупционного суда реализуется давно и широко, в том числе и в публичной плоскости. Каждый день с экранов телевизоров и в социальных сетях "большие юристы" и другие "эксперты" рассказывают о дублировании функций, некую "потерю суверенитета", неконституционность и другие недостатки Антикоррупционного суда.

Правда в том, что наша судебная система потеряла свой суверенитет лишь родившись, и является такой уже 27 лет. Все это знают и все с этим живут. Этому надо положить конец!

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Чтобы у Украины был шанс на успешное будущее, нам очень нужен НЕЗАВИСИМЫЙ от действующей СИСТЕМЫ орган правосудия. А вето от международных экспертов на утверждение кандидатов на должность судей является ключевым предохранителем НЕЗАВИСИМОСТИ будущего АС.

По голосованию за эту ключевую деталь в Законе об Антикоррупционном суде будет видно, кто из депутатов хочет изменений в стране к лучшему, а кто - нет.

Я знаю, что в любом проекте закона всегда есть много технических неточностей или некорректных формулировок. Их надо избегать. Но есть вещи, которые делают тот или иной закон - ключевым!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрено 779 поправок из 1927 к законопроекту об Антикоррупционном суде

В законе об Антикоррупционном суде такой вещью является возможность международными независимыми экспертами накладывать вето на того или иного кандидата на должность судьи.

Тот, кто проголосует против такой процедуры - проголосует против справедливости.
Тот, кто проголосует против - окажется по ту сторону света. Для большинства украинцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все хотят новых лиц, - Коломойский симпатизирует Зеленскому и Вакарчуку

Источник: https://censor.net.ua/n3067958
 
   
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А вы , кроме Кобзона других политических деятелей не знаете? Например артист Рейган развалил страну советов . Кстати Кобзон управляет вроде воровским общаеом или чтото в этом духе
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Вы не в курсе что Рейган развалил совок?
Читайте историю. Кстати и про Кобзона можете интернет прошерстить
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Да при чем тут Рейган к гребанному вакарчуку? А вот твой любимый вакарчук идет по стопам кабздона!!!
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...а потім цирк з піснями поїде, вчасно зіскочивши з теми відповідальності (аки в 2005-му - проспіваваши "веселібраттячасинастали"-ІІ) - й політичний секонд-хенд рулює собі далі...
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Рейган до президентства 40 лет в политике провел.
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І Вакарчук вже давно в політиці. Не від професії це залежить, а від людини.
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Например, я не против кого-то лично в политике, а против того, кто ищет, чтобы все проблемы решил кто-то за него.

Выбрали общественный совет добропорядочности... а куда глаза смотрели, если они ничего не могут по-закону? Опять нужен дядя с бузупречной репутацией...
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А куди дивилися очі тих, хто в цей "совет добропорядочности" обирався?
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Будет все как всегда, создадим, штат соберем, заоблачные зарплаты нарисуем, а дальше не важно даст этот суд стране хот что-то или нет. И к чему только так бестолково деньги на ветер в очередной раз выкидать?
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у нього якраз таки освіта економічна ... і ще прикладна фізика, а ще університет в Америці, і кандидаться захищена.... А тобі більше освіта проффЕсора подобалась?
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Як і Сит6ик видно готується до виборів)
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***
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что... кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.



(басня И.Крылова "Щука и кот")
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ну... в последнее время... на Винницком центральном базаре...)))))
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и чего нам доверять каким-то международным экспертам?
у них безупречная репутация? как оценить безупречность этой репутации?
с какого перепугу вообще кто-то из-за границы будет нам судей назначать?
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НАБУ этого не позволит, они сами хотят судей набрать по типу Бобровника. который в свое время клепал им неглядя решения.
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А какой толк от создание нового суда, все равно друзей-товарищей поставят без открытого конкурса и будем так ещё лет 20 ждать и ожидать эффективной работы
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Ага, как в само Бюро, туда попали все бывшие прокруоры и сбушники, те, кто против Майдана выступал, да и еще и люди Курченка.
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Сява, куда ты лезешь? Так свербит стать вторым Клячком?
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це хоч якийсь шанс щось змінити в цій країні
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Все , кто оскорбляет Вакарчука - кацапские троли.
Вакарчук- настоящий патриот Украины. Посмотрите в интренете концерт ОЕ " без меж " .
Украинцы должны гордится таким коллективом. ЭТО МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
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Любой настоящий патриот знает как управлять страной?
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мы уже имели проффЭсиональных управленцев и даже проФФесора в президентах... последствия печальны.... Политика - это искусство обмана, и я не хочу чтобы меня * профессионально* грабили те, кто за 25 лет выучил все схемы деребана страны...
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Зато Луценко знает , что любой средний бизнесмен может позволить отдых за 62 тыс долларов в неделю. 😀😀😀😀😀
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При чём сейчас Луценко, если Вакарчук предлагает, чтобы одна из ветвей власти управлялась извне?

Коррупция возникает тогда, когда кто-то может принимать решения, а если всё урегулировано законом, то некому принимать решения.
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Луцик завжди при чому - чи , троляки з Білорусі , не знають що він незаконно займає свою посаду ?
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Как тебе удаётся постить посты с лайком?

А окончание "ет" в слове "предлагает" тебя не тролит?
Обсуждается заявление Вакарчука, если ты начал статью читать с середины форума...
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Суд погоды не сиграет,тем более что все те же лица будут присутствовать в структуре. Разве можно ожидать реальной работы от человека на новом месте, если на старом он никогда и не пытался поработать
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По скавулінню шоколадних холуїв чітко видно, що Пепі не подобається.)))
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когда коцапы попрут вакарчук буде співати не твоя війна.
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совсем наоборот, это зрадоепы пригласят хоть куйло и бабки его возьмут и помощь ольгинцами, чтобы сменить пецю (на проукраинского по их мнению, ага, куйло поставит проукраинского). тупые, что с них возьмешь.
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да пусть голосуют - за зеленку,жулю,вакарчука,добкина и тд)меня лично это очень устраивает Чтобы Антикоррупционный суд не был "потёмкинским", международные эксперты должны иметь право вето на кандидатов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2355
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Израильский майор Виктор Верцнер, обучающий украинских солдат и офицеров, на своей странице в соцсети Фейсбук поделился мнением о том, как устроена армия, отметив среди главных её проблем повсеместное кумовство и тупость генералов.


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так дрімучий совок у нас і залишився, тільки вже під іншими гаслами.
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просто рыдал, когда читал это вот: "Чтобы у Украины был шанс на успешное будущее, нам очень нужен НЕЗАВИСИМЫЙ от действующей СИСТЕМЫ орган правосудия. А вето от международных экспертов на утверждение кандидатов на должность судей является ключевым предохранителем НЕЗАВИСИМОСТИ будущего АС."

Этот бедолага предлагает НЕЗАВИСИМОСТЬ защищать другой ЗАВИСИМОСТЬЮ, и на полном серьезе. Нет слов просто.
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ридай, ридай, тільки шоколад не забувай пережовувати.)))
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А что "независимого" НАБУ мало? На сожержание которого уходят миллионы из бюджета, а они возвращают копейки и позорно сливают дела, типа дела Злочевского.
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а это в какой тональности написано?си-бемоль мажор?или фа -диез минор? Чтобы Антикоррупционный суд не был "потёмкинским", международные эксперты должны иметь право вето на кандидатов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 68
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не угадал)чем больше у зрадолья кандидатов тем меньше у вас шансов - с чем и поздравляю Чтобы Антикоррупционный суд не был "потёмкинским", международные эксперты должны иметь право вето на кандидатов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5344
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Почитал комментарии и понял, с этой страной точно что-то не так, с таким настроением ей скоро точно кирдык. Давайте опять выбирайте старую гвардию,эту шваль болотную, а слабо поменять свиней у корыта и выбрать того кто с первого взгляда ну не подходит для этой роли,а в итоге все поменяет.
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такі да. добряча половина населення - вишиватники і холуї.
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коментарі тут ні до чого... Люди, які під різними ніками відробляють якісь гроші, не є тими, хто дійсно буде голосувати на виборах і від кого залежать іх результати... Відсотків з 50-60 є представниками ху*ла, ще частина з маріінівського антимайдану завітали... А з краіною буде все добре, потрібно лише час на зміни, а ми нетерплячі , хочему тут та зараз....
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якщо Славко піде у Президенти, то за нього проголосують мільйони прихильників... І вести свою предвиборчу агітацію він буде точно не у залах, а саме на СТАДІОНАХ і для цього грошей йому не потрібно... МИ І ТАК З НИМ !!! тільки одне питаня - чи ми, як суспільство достойні такого Президента, чи ми досі достойні тільки януковича?
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)))вы прям как россиянское стадо с их пуйлом за поребриком, те тоже безыдейные млекопитающие и даже дети у них поют про "дядя вова мы с тобой" дружнее, чем вы стонете по славику
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про холопа мамашу свою спроси от которого она тебя выродила
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А не проще в НАБУ профатестацию провести, новых кадров нанять. Дай Бог и реально эффективно бюро заработает, да и порядок в стране наступит
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...а потім образиться, тупне ніжкою, заспівааааає і розтане в далі свєтлой, як тоді:
www.youtube.com/watch?v=iBzlRyz9VNk
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а це вже слова "не мальчика - но мужа .." (с) ... молодець Святослав .
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вы тоже себе племенного вождя ищите вместо того, чтобы своим умом жить?
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Шось не пре Пепі останнім часом конкретно. Навіть холуї його якісь сумні і пригнічені. Відчувають, шо пайку зменшать.
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З Вакарчука такий експерт, як з деяких боксерів мер. Але взяв хорший приклад з наших антикорупціонерів, тема для піару супер. До виборів видно всі готуються
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между прочим власть в Украине принадлежит народу Украины по Конституции, он ее лишь делегирует на время до следующих выборов представителям, внимание, Украины. Давай, Слава, лучше снова в кабаре ногами дрыгать и петь, есть те, кому сильно нравиться, не надо против Конституции выступать, нехорошо это.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧтобы Антикоррупционный суд не был "потёмкинским", международные эксперты должны иметь право вето на кандидатов, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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