 Чтобы Антикоррупционный суд не был "потёмкинским", международные эксперты должны иметь право вето на кандидатов, - Вакарчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Святослав Вакарчук в twitlonger. Приводим его текст в переводе.
"Если международным экспертам с безупречной репутацией не позволят отсеивать непрофессиональных, коррумпированных кандидатов в независимый Антикоррупционный Суд, а их будет, как всегда, "спасать" наш ВККС, то смысла в его создании нет. Это будет не настоящий, а "Потёмкинский" суд.
Его "работа" только дискредитирует саму идею независимого правосудия в Украине. Это будет играть в пользу тех, кто не хочет изменений в Украине к лучшему и заинтересован сохранить "круговую поруку" действующего политического истеблишмента.
Дискредитация идеи независимого Антикоррупционного суда реализуется давно и широко, в том числе и в публичной плоскости. Каждый день с экранов телевизоров и в социальных сетях "большие юристы" и другие "эксперты" рассказывают о дублировании функций, некую "потерю суверенитета", неконституционность и другие недостатки Антикоррупционного суда.
Правда в том, что наша судебная система потеряла свой суверенитет лишь родившись, и является такой уже 27 лет. Все это знают и все с этим живут. Этому надо положить конец!
Чтобы у Украины был шанс на успешное будущее, нам очень нужен НЕЗАВИСИМЫЙ от действующей СИСТЕМЫ орган правосудия. А вето от международных экспертов на утверждение кандидатов на должность судей является ключевым предохранителем НЕЗАВИСИМОСТИ будущего АС.
По голосованию за эту ключевую деталь в Законе об Антикоррупционном суде будет видно, кто из депутатов хочет изменений в стране к лучшему, а кто - нет.
Я знаю, что в любом проекте закона всегда есть много технических неточностей или некорректных формулировок. Их надо избегать. Но есть вещи, которые делают тот или иной закон - ключевым!
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В законе об Антикоррупционном суде такой вещью является возможность международными независимыми экспертами накладывать вето на того или иного кандидата на должность судьи.
Тот, кто проголосует против такой процедуры - проголосует против справедливости.
Тот, кто проголосует против - окажется по ту сторону света. Для большинства украинцев".
"Потьомкінський" Антикорупційний Суд. Якщо міжнародним експертам з бездоганною репутацією не дозволять (cont) https://t.co/bCqYjsnInJ— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 24, 2018
Читайте историю. Кстати и про Кобзона можете интернет прошерстить
Выбрали общественный совет добропорядочности... а куда глаза смотрели, если они ничего не могут по-закону? Опять нужен дядя с бузупречной репутацией...
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что... кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
(басня И.Крылова "Щука и кот")
у них безупречная репутация? как оценить безупречность этой репутации?
с какого перепугу вообще кто-то из-за границы будет нам судей назначать?
Вакарчук- настоящий патриот Украины. Посмотрите в интренете концерт ОЕ " без меж " .
Украинцы должны гордится таким коллективом. ЭТО МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Коррупция возникает тогда, когда кто-то может принимать решения, а если всё урегулировано законом, то некому принимать решения.
А окончание "ет" в слове "предлагает" тебя не тролит?
Обсуждается заявление Вакарчука, если ты начал статью читать с середины форума...
Этот бедолага предлагает НЕЗАВИСИМОСТЬ защищать другой ЗАВИСИМОСТЬЮ, и на полном серьезе. Нет слов просто.
www.youtube.com/watch?v=iBzlRyz9VNk