 Чтобы Антикоррупционный суд не был "потёмкинским", международные эксперты должны иметь право вето на кандидатов, - Вакарчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Святослав Вакарчук в twitlonger. Приводим его текст в переводе.

"Если международным экспертам с безупречной репутацией не позволят отсеивать непрофессиональных, коррумпированных кандидатов в независимый Антикоррупционный Суд, а их будет, как всегда, "спасать" наш ВККС, то смысла в его создании нет. Это будет не настоящий, а "Потёмкинский" суд.

Его "работа" только дискредитирует саму идею независимого правосудия в Украине. Это будет играть в пользу тех, кто не хочет изменений в Украине к лучшему и заинтересован сохранить "круговую поруку" действующего политического истеблишмента.

Дискредитация идеи независимого Антикоррупционного суда реализуется давно и широко, в том числе и в публичной плоскости. Каждый день с экранов телевизоров и в социальных сетях "большие юристы" и другие "эксперты" рассказывают о дублировании функций, некую "потерю суверенитета", неконституционность и другие недостатки Антикоррупционного суда.

Правда в том, что наша судебная система потеряла свой суверенитет лишь родившись, и является такой уже 27 лет. Все это знают и все с этим живут. Этому надо положить конец!

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Чтобы у Украины был шанс на успешное будущее, нам очень нужен НЕЗАВИСИМЫЙ от действующей СИСТЕМЫ орган правосудия. А вето от международных экспертов на утверждение кандидатов на должность судей является ключевым предохранителем НЕЗАВИСИМОСТИ будущего АС.

По голосованию за эту ключевую деталь в Законе об Антикоррупционном суде будет видно, кто из депутатов хочет изменений в стране к лучшему, а кто - нет.

Я знаю, что в любом проекте закона всегда есть много технических неточностей или некорректных формулировок. Их надо избегать. Но есть вещи, которые делают тот или иной закон - ключевым!

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В законе об Антикоррупционном суде такой вещью является возможность международными независимыми экспертами накладывать вето на того или иного кандидата на должность судьи.

Тот, кто проголосует против такой процедуры - проголосует против справедливости.

Тот, кто проголосует против - окажется по ту сторону света. Для большинства украинцев".

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