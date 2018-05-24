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 Общество
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Все про:наука (512) финансирование (1257)

 На финансирование Нацфонда исследований должно идти 40% всего бюджета на науку,- заместитель председателя Научного комитета Колежук

Реформирование в сфере науки предусматривает создание научного фонда исследований, который будет поддерживать молодых ученых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в программе "Реформы: инструкции к использованию" на волне Громадського радио рассказал заместитель председателя Научного комитета Национального совета по вопросам развития науки и технологий Алексей Колежук.

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"Приоритетной задачей новосозданного научного комитета в Национальном совете по вопросам развития науки и технологии было создание национального фонда исследований, через который, по замыслу, должно распределяться до 40% всего финансирования на науку в Украине", - рассказывает Алексей Колежук.

По словам ученого, процесс создания фонда почти завершен.

"Этот процесс шел медленно и мучительно, по закону мы должны быть разработчиками положения о национальном фонде исследований. Поскольку это новая структура, она встречалась со многими недостатками в законодательстве. И 23 мая 2018 года наконец было подписано это положение министром и направлено официально в Кабмин. Этот фонд должен внедрять независимую экспертизу и будет напрямую подчинен Кабмину с очень широкими полномочиями", - говорит Колежук.

Объемы финансирования новой структуры пока не известны.

"Пока нет его как юридической структуры, мы не имеем права выносить на рассмотрение вопрос о бюджете. Есть прихоти - эти цифры варьируют от 300 млн до одного миллиарда", - объясняет ученый.

Средства национального фонда исследований планируется преимущественно направлять на реализацию проектов молодых ученых.

Напомним, в 2018 году финансирование науки в Украине увеличилось на 30% по сравнению с 2017 годом - с 4,7 млрд гривен до 6,1 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3067956
 
 
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Эти "колежуки" (или просто "жуки") хотят разворовывать через этот "фонд" и то немногое, что на науку выделяется...
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Вы сначала отчитайтесь куда навозные"научные" жуки имущество здания предприятия Академии наук и других научных институтов, прикарманило а пото про 40 процентов начнете заикаться.....
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Интеллектуальный маразм: как обворовывают и превращают в VIP-кружок пенсионеров НАН Украины

Как легендарный завод Патона, его изобретения и даже имя самого Патона оказались в частных и нечистых на совесть руках - смотрите в программе журналистских расследований "ЦРУ".

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так университеты стали прибежищем недолюстрированых чиновников. Поскольку, люстрация на универы не распространяется то, все кому на день рождения подарили с дипломы и степеня уже попряталися там. И естественно, делают то единственное, что умеют- воруют.
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На 90 000 молодых и не очень, остепенённых мужей и дам 1 лярд это не серьёзно. Разве, что детишкам на пивась распределить. Я ж не думаю, что вы считаете, что дети и внуки акамедиков пощли картошку копать? Не, они пополнили широкие ряды молодых дарований. Проблема только в том, что ряды эти широки и нужно как то организовать выборочное спонсирование.
К стати, а помнит ли ещё ктото, что Украина чтото там "болонское" подписала и во что, это у нас выродилося? Как сказал классик эпистолярного жанра: "Чтобы мы не строили, а получается КПСС"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа финансирование Нацфонда исследований должно идти 40% всего бюджета на науку,- заместитель председателя Научного комитета Колежук
 
 
 
 
 
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