 На финансирование Нацфонда исследований должно идти 40% всего бюджета на науку,- заместитель председателя Научного комитета Колежук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в программе "Реформы: инструкции к использованию" на волне Громадського радио рассказал заместитель председателя Научного комитета Национального совета по вопросам развития науки и технологий Алексей Колежук.

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"Приоритетной задачей новосозданного научного комитета в Национальном совете по вопросам развития науки и технологии было создание национального фонда исследований, через который, по замыслу, должно распределяться до 40% всего финансирования на науку в Украине", - рассказывает Алексей Колежук.

По словам ученого, процесс создания фонда почти завершен.

"Этот процесс шел медленно и мучительно, по закону мы должны быть разработчиками положения о национальном фонде исследований. Поскольку это новая структура, она встречалась со многими недостатками в законодательстве. И 23 мая 2018 года наконец было подписано это положение министром и направлено официально в Кабмин. Этот фонд должен внедрять независимую экспертизу и будет напрямую подчинен Кабмину с очень широкими полномочиями", - говорит Колежук.

Объемы финансирования новой структуры пока не известны.

"Пока нет его как юридической структуры, мы не имеем права выносить на рассмотрение вопрос о бюджете. Есть прихоти - эти цифры варьируют от 300 млн до одного миллиарда", - объясняет ученый.

Средства национального фонда исследований планируется преимущественно направлять на реализацию проектов молодых ученых.

Напомним, в 2018 году финансирование науки в Украине увеличилось на 30% по сравнению с 2017 годом - с 4,7 млрд гривен до 6,1 млрд.