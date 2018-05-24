 Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.

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Историческая встреча двух лидеров должна была состояться в Сингапуре 12 июня.

"Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет нецелесообразно", - говорится в письме президента США, адресованном северокорейскому лидеру.

Трамп отметил, что, несмотря на отмену саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, он надеется на проведение другой встречи в будущем.

"Я чувствовал построение прекрасного диалога между нами, и в конечном итоге именно диалог важен. Я очень жду встречи с Вами, которая, возможно состоится однажды", - говорится в письме.

Также американский президент поблагодарил лидера Северной Кореи за освобождение американских граждан.

"Это был красивый жест, и мы его очень ценим", - заявил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что его встреча с Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок.

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"Мы посмотрим, что случится - получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь, что будет", - отметил Трамп.

По данным СМИ, предполагалось, что главы государств сделают совместное заявление об окончании Корейской войны.

Между тем ранее Ким Чен Ын заявлял, что саммит может быть отменен, если США не заинтересованы в улучшении взаимоотношений, а единственная цель переговоров - добиться от КНДР денуклеаризации.