EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Политика Украины
  1437  38
Материалы по теме:
Все про:Нидерланды (751) Россия (69375) Боинг-777 Malaysia Airlines (837) БУК (593) Сторожук (13)

 РФ ухудшает свое положение, не предоставляя прокуратуре Нидерландов информацию по MH17, - ГПУ

Россия игнорирует международно-правовые запросы Нидерландов по расследованию крушения "Боинга" "Малазийских авиалиний", рейс MH17, отмечает первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Дальнейшая работа следствия по делу МН17 - выяснение роли каждого причастного к преступлению лица, - Сторожук

Отвечая на вопрос о том, как может повлиять позиция РФ на расследование и судебное следствие по делу о катастрофе MH17, Д.Сторожук сказал: "С точки зрения следствия - абсолютно никак. Наоборот – РФ ухудшает свое положение, потому что брала на себя обязательства в соответствии с резолюцией Совета ООН всячески помогать при расследовании данного преступления".

Первый замгенпрокурора также указал: "Они (российская сторона. – Ред.) на сегодняшний день ничего не сделали. Много раз прокуратура Нидерландов направляла в рамках международно-правовой помощи запросы, российская власть до сегодняшнего дня на них не ответила".

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3067950
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Безнаказанность порождает новые преступления".
 показать весь комментарий
 
 
Мокшанская Орда понты колошматит-пока её не прикончат...
 показать весь комментарий
 
 
разве убийца помогает собирать на себя компромат????
 показать весь комментарий
 
 
но к сожалению вопрос пока так не стоит (( А вот если бы на весь мир объявили Путина террористом. Вот тогда бы может что то изменилось
 показать весь комментарий
 
 
с ним всему миру ручкаться было бы в..лу и его свои бы тихонько без лишнего шуму и пыли.....
 показать весь комментарий
 
 
Меркель,тогда и букет от Хуйла террориста - постеснялась с рук брать...
 показать весь комментарий
 
 
Про стеснительность Меркель ходят легенды. И фотографии по сети.
 показать весь комментарий
 
Шото цензорботы приуныли...
А про «береты морпехов», «а про Толмачев не пожал руку», что тут творилось...не протолкнуться...

 показать весь комментарий
 
 
ухудшает положение...
какой корректный разговор...дипломатичный...
как тяжело сказать просто и открыто - убийца мирных граждан! ответь за свои преступления перед Человечеством
 показать весь комментарий
 
 
Як тост Шарікова-"Желаю, чтобы все!"? Так з цим до шарікових...
 показать весь комментарий
 
 
Козлорилим уродам пофіг. Вони, як і завжди, будуть тупо брехати і нічого не визнавати. Навіть якщо будуть 100% докази, від кацапів звучатиме "хде ваши доказательства, доказательства подделани, доказательства недействительни" і т.д.
Мене дивує лише те, що світ занадто довго тягне з розслідуванням, судом і ГОЛОВНЕ покаранням козлорилих тварин...
 показать весь комментарий
 
 
Не розумію чому тягнуть, або чого чекають...
 показать весь комментарий
 
Надеются , что главный обвиняемый умрет до суда
 показать весь комментарий
 
Суды в Европе независимы. Для того что бы выиграть дело, нужно иметь такие доказательства что бы ни один адвокат не смог поставить под сомнения факты. Знать и доказать, несколько разные вещи
 показать весь комментарий
 
Какое такое положение? Убийцы невинных людей должны сидеть в тюрьме. Путин-Шойгу... и дальше по цепочке до последнего рядового, должны сидеть как военные преступники☹️
 показать весь комментарий
 
 
Дивно, та вони проти цього...
Не знаєш, хто примусить?
 показать весь комментарий
 
І як скоро хУЙЛО поділиться з ним враженнями від ваших успіхів?
 показать весь комментарий
 
Чем раньше тем лучше. Будут сидеть в одном чане с горячей смолой и 'рассуждать' о геополитике😄
 показать весь комментарий
 
 
РФ ухудшает свое положение ...
РФ ухудшает свое положение, не предоставляя прокуратуре Нидерландов информацию по MH17, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2009
Захват территорий и нападение на Украину не ухудшает?
Убитые исчисляются тысячами !
 показать весь комментарий
 
 
"РФ ухудшает свое положение, не предоставляя прокуратуре Нидерландов информацию по MH17, - ГПУ" - Кацапстану уже некуда ухудшать своё положение, сейчас они придумывают, где заварить, и с кем, долгоиграющую кашу, ищут слабое место на карте, чтобы отвлечь мировое внимание от кремлёвской террористической банды, переключить внимание мирового сообщества, вся надежда Украины, на Штаты, зажиревшая Европа может рассыпаться, к сожалению, история ничему не учит.
 показать весь комментарий
 
о том, как *вместе* с россией вести расследование о катастрофе самолета лучше всех осведомлены поляки ...
 показать весь комментарий
 
Московская хунта оттягивает свой конец (хутина) от гаагской гильотины.
 показать весь комментарий
 
Прощайте Барвиха и Сочи,
Гаага манит и зовёт.
Ночами обоссный карлик,
В постели от страха орёт.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ ухудшает свое положение, не предоставляя прокуратуре Нидерландов информацию по MH17, - ГПУ
 
 
 
 
 
 вверх