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 Чиновник Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей задержан в Киеве на взятке 30 тыс. грн, - ГПУ

При получении взятки задержан руководитель одного из отделов Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в г. Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"23 мая разоблачен и задержан руководитель одного из отделов управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в г. Киеве, который требовал и получил от субъекта предпринимательской деятельности взятку в размере 30 тыс. грн за выдачу разрешений о соответствии требованиям технического оборудования", - говорится в сообщении.

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Чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3067949
 
   
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цікаво, а коли не називають прізвище хабарника це значить, що для покидька є шанс відкупитись?
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