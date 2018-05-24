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 Политика Украины
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 С начала проведения операции Объединенных сил наемники РФ в 6 раз увеличили количество обстрелов, - Наев

С начала проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 21 раз обстреливали населенные пункты.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев во время официальной рабочей встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, говорится на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"С начала проведения операции Объединенных сил враг совершил 21 обстрел населенных пунктов. Для сравнения, с начала января до завершения АТО были зафиксированы 15 вражеских обстрелов населенных пунктов", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Объединенные силы защищают мирное население и принимают все возможные меры для обеспечения безопасности граждан, - Наев на встрече с президентом Эстонии. ФОТО

Командующий Объединенными силами сообщил президенту Эстонской Республики, что за время проведения ООС среднестатистическое количество обстрелов со стороны российско-террористических войск в 6 раз превысило аналогичные показатели, зафиксированные с начала года.

Наев рассказал Керсти Кальюлайд, что оккупанты начинают обстрелы из запрещенного оружия даже днем, на что командующий ООС уже обращал внимание первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

Во время встречи с президентом Эстонии генерал-лейтенант Наев подчеркнул, что Объединенные силы заботятся о мирном населении и осуществляют все меры относительно его защиты.

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Он поблагодарил президента Эстонии за поддержку и помощь эстонского народа в борьбе с российской агрессией.

Источник: https://censor.net.ua/n3067946
 
 
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Это на орков так наши перемирия влияют (новогодние, пасхальные, майские).
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24.05.18 10:10 Беспилотник показал, как украинская артиллерия ведет ответный огонь по российским войскам под Светлодарском. ВИДЕО
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молодцы, что сказать, только по нашим мочат по всей линии фронта.
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шоб нести ад москалям, нужно для начала на учет в военкомате стать. А, ты тут несешь чушь несусветную. Если припекло, то гыг советовал лед к дупе приложить, не знаю как это, позвони ему.
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Я не знаю, что тебе добрэ, слава Богу.😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Тобто ініціатива рошена була дебільною та провальною з самого початку - потрібно було вводити воєнний стан! Заміна АТО на ООС призвело до ескалації напруги та посилення обстрілів зі сторони окупантів, а прав на евакуацію населення режим ООС не дає! Влада рошена черговий раз загнала Україну в тупик, може це і була справжня ціль всієї цієї клоунади з заміною АТО на ООС? ЗСУ втратили останні законні права вести вогонь на ураження, ворог збільшив обстріли, кількість загиблих та поранених різко збільшилась, а влада досі не може знайти переможної стратегії ведення війни з окупантами, хоча стратегія лежить на поверхні - масове застосування БПЛА для розвідки та ураження ворога, а для цього потрібно створити новий рід військ, але не морську піхоту, а війська безпілотної розвідки та ураження! Ми маємо новини новий високотехнологічний рід військ які будуть цілодобово патрулювати і знищувати окупантів на сущі та на морі!
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Совсем укры озверели-срелять и ваивать не хотят,даже камнем кинуть впадло,а видео с беспилотника где опорники орковские посыпают снарядами -фейк,вывсивретениверю! С начала проведения операции Объединенных сил наемники РФ в 6 раз увеличили количество обстрелов, - Наев - Цензор.НЕТ 1120
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Це тому, що ми мовчимо і не відповідаємо- згідно Мінським Угодам.
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Почему после этого гавнокомадующий ничего не делает в плане отмены минских договорняков？ Почему не трубит на весь мир？
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Проверили реакцию Украины, убедились, что она никакая Военные РФ задержали еще два судна южнее Бердянской косы, - журналист Клименко.
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Да это только начало .И в 36 раз увеличится . Положение вещей - туда дуй , оттуда _уй этому очень способствует . Слава херштабу .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала проведения операции Объединенных сил наемники РФ в 6 раз увеличили количество обстрелов, - Наев
 
 
 
 
 
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