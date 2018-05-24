 С начала проведения операции Объединенных сил наемники РФ в 6 раз увеличили количество обстрелов, - Наев

Об этом сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев во время официальной рабочей встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, говорится на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"С начала проведения операции Объединенных сил враг совершил 21 обстрел населенных пунктов. Для сравнения, с начала января до завершения АТО были зафиксированы 15 вражеских обстрелов населенных пунктов", - сказал он.

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Командующий Объединенными силами сообщил президенту Эстонской Республики, что за время проведения ООС среднестатистическое количество обстрелов со стороны российско-террористических войск в 6 раз превысило аналогичные показатели, зафиксированные с начала года.

Наев рассказал Керсти Кальюлайд, что оккупанты начинают обстрелы из запрещенного оружия даже днем, на что командующий ООС уже обращал внимание первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

Во время встречи с президентом Эстонии генерал-лейтенант Наев подчеркнул, что Объединенные силы заботятся о мирном населении и осуществляют все меры относительно его защиты.

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Он поблагодарил президента Эстонии за поддержку и помощь эстонского народа в борьбе с российской агрессией.