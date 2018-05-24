 Дальнейшая работа следствия по делу МН17 - выяснение роли каждого причастного к преступлению лица, - Сторожук

Об этом сказал первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Дальнейшим направлением, если мы не говорим о публиковании конкретных фамилий, будет выяснение роли каждого лица, его функционала относительно транспортировки ракетного комплекса "Бук", относительно совершения преступлений, относительно тех организаторов, которые давали соответствующие поручения или приказы на уничтожение конкретного самолета", - подчеркнул Сторожук.

По словам первого заместителя генерального прокурора Украины, во время объявления промежуточных результатов расследования была обнародована информация, которая на данном этапе не может навредить следствию.

"Мы предоставили только ту информацию, которая не навредит дальнейшему следствию. Это не значит, что у нас нет больше информации, у нас она есть и она будет передана в суд. Те конкретные факты, которые были сегодня продемонстрированы в видео, это уже и доказательная база, которую мы можем показать, которая не навредит другим людям", - сказал Сторожук.

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В то же время, по его словам, даже обнародование информации о принадлежности ЗРК "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО ВС России из Курска, может привести к соответствующим действиям со стороны РФ.

"Хотя мы уже сейчас понимаем, что, объявив о 53-й бригаде, что там сейчас может происходить на территории Российской Федерации, какие могут даваться указания, что может случиться с теми людьми", - сказал Сторожук.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.