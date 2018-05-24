 Произошло изменение структуры и численного состава ЧВК "Вагнер", - Тымчук. ТАБЛИЦА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Отмечается, что на данный момент, это незаконное вооруженное формирование состоит из основного боевого подразделения "Лига Ветераны", которое создано на базе полковой тактической группы (ПТГ) "Вагнер", подразделения "Лига МТБ" (бывшая администрация полевого лагеря), "Лига СБ" (бывшая группа "Следопыт") и тылового обеспечения (см. скрин, данные по итоговой численности приводятся без подразделений обеспечения).

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"Глава правления новой организации "Лига" – Трошев Андрей Николаевич, который до этого был на должности исполнительного директора ЧВК "Вагнер" и руководителя группы "Следопыт" (служба безопасности ЧВК "Вагнер", личный номер М-2315). Командир подразделения "Лига Ветераны" - Уткин Дмитрий Валерьевич (позывной "Вагнер", личный номер М-0209). Пункт постоянной дислокации – полигон Молькино (Краснодарский край, РФ)", - сообщает Тымчук.

Кроме того, все сотрудники ЧВК получили должности "специалистов", которые разделены на 4 категории:

- специалист 1-ой категории – командир батальона;

- специалист 2-ой категории – заместитель командира батальона;

- специалист 3-ей категории – командир роты, заместитель командира роты, командир взвода, заместитель командира взвода, командир отделения;

- специалист 4-ой категории – рядовой.





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