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 Произошло изменение структуры и численного состава ЧВК "Вагнер", - Тымчук. ТАБЛИЦА

Произошло изменение организационно-штатной структуры и численного состава частной военной компании "Вагнер" (новое название – "Лига").

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Отмечается, что на данный момент, это незаконное вооруженное формирование состоит из основного боевого подразделения "Лига Ветераны", которое создано на базе полковой тактической группы (ПТГ) "Вагнер", подразделения "Лига МТБ" (бывшая администрация полевого лагеря), "Лига СБ" (бывшая группа "Следопыт") и тылового обеспечения (см. скрин, данные по итоговой численности приводятся без подразделений обеспечения).

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"Глава правления новой организации "Лига" – Трошев Андрей Николаевич, который до этого был на должности исполнительного директора ЧВК "Вагнер" и руководителя группы "Следопыт" (служба безопасности ЧВК "Вагнер", личный номер М-2315). Командир подразделения "Лига Ветераны" - Уткин Дмитрий Валерьевич (позывной "Вагнер", личный номер М-0209). Пункт постоянной дислокации – полигон Молькино (Краснодарский край, РФ)", - сообщает Тымчук.

Кроме того, все сотрудники ЧВК получили должности "специалистов", которые разделены на 4 категории:

- специалист 1-ой категории – командир батальона;

- специалист 2-ой категории – заместитель командира батальона;

- специалист 3-ей категории – командир роты, заместитель командира роты, командир взвода, заместитель командира взвода, командир отделения;

- специалист 4-ой категории – рядовой.

Произошло изменение структуры и численного состава ЧВК Вагнер, - Тымчук 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3067942
 
   
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😀😀😀😀😀часть спалили , другие стали разбегаться?
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те, що чисельність змінилася, ми ще по сирійських новинах памятаємо
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24.05.18...

Организация SOHR сообщает об атаке на военную базу в Сирии, в результате которой погибли более 18 военных или боевиков.
Речь идет о базе «Хамдан» (Т-2), которая расположена севернее Абу Камаля, недалеко от границы с Ираком.
Согласно публикации, погибли иностранцы, действовавшие в интересах режима Башара Асада. Это могут быть как иранцы и боевики «Хизбаллы», так и россияне.
Отмечается, что есть много раненых, состояние которых - тяжелое, поэтому количество жертв может возрасти.
Сирийские СМИ сообщали, что авиаудар был нанесен.... якобы... самолетами коалиции
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В феврале американца под Дейр-эз-Зор знатно изменили численный состав вагнровских ихтамнетов.
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человеческий ресурс никогда не был дифицитом в России.
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Перевели в группу "собачий корм" и далее в группу "удобрения". Она у них самая многочисленная.
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Ну то есть новость на 100% правда. Не только численное изменение, но и изменение структуры нехотя провели вагнеровцы.
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а я вот думаю, а что будет делать Тупин, если во время ЧМ по футболу украинская армия пойдет в наступление на Лугандон? ответит как при Илловайске или успеем до окончания ЧМ отвоевать территорию?
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чтото не очень новое мяско поступает в шайку вагинера. Дают о себе последствия сурийской охоты на уток.
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у Вагнера, есть фильтрвзвод, целых 12 человек. Утилькоманда? подразделение "Карпаты", вообще, убило. Идиот.
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Шо у Вагнера,Шо у Александрова-один Хор и один исход в Ад!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПроизошло изменение структуры и численного состава ЧВК "Вагнер", - Тымчук. ТАБЛИЦА
 
 
 
 
 
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