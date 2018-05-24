 Нужно прекратить призывы о расширении диалога с Путиным до освобождения всех политзаключенных, - Чубаров

Нардеп и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Киев должен прекратить любые призывы международных партнеров к расширению диалога с Путиным, пока не будут освобождены все политзаключенны и заложники Кремля и псевдореспублик. Об этом он заявил в кулуарах парламента, комментируя ситуацию вокруг голодовки и освобождения режиссера Олега Сенцова из российской тюрьмы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он сообщил, что на момент освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, вместе с Мустафой Джемилевым, обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы он способствовал освобождению Олега Сенцова.

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"Сенцов демонстрирует мужество и последовательность, его надо спасти, потому что он может себя довести до смерти. Поэтому если удастся его обменять на преступников, которые находится в украинской тюрьме, я лично буду приветствовать это решение. В то же время, буду настаивать на том, чтобы прекратить любые призывы наших международных партнеров к расширению диалога с Путиным тогда, когда сотни политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах или в тюрьмах временно оккупированного Крыма или Донецкой и Луганской областей. Это недопустимо. Меняем Сенцова, но увеличиваем требования к нашим партнерам: надо спасти всех людей! Только из Крыма 69 людей находят в тюрьме!", – добавил Чубаров.

Ранее сообщалось, что масштабная кампания в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах Российской Федерации и на территории оккупированного Крыма,состоится1-2 июня во многих городах Украины и мира.

Напомним, 14 мая 2018, незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 политзаключенных Кремля.