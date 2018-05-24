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 Политика Украины
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 Нужно прекратить призывы о расширении диалога с Путиным до освобождения всех политзаключенных, - Чубаров

Рефат Чубаров сообщил, что на момент освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, он вместе с Мустафой Джемилевым обратился к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы он способствовал освобождению Олега Сенцова.

Нардеп и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Киев должен прекратить любые призывы международных партнеров к расширению диалога с Путиным, пока не будут освобождены все политзаключенны и заложники Кремля и псевдореспублик. Об этом он заявил в кулуарах парламента, комментируя ситуацию вокруг голодовки и освобождения режиссера Олега Сенцова из российской тюрьмы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он сообщил, что на момент освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, вместе с Мустафой Джемилевым, обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы он способствовал освобождению Олега Сенцова.

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"Сенцов демонстрирует мужество и последовательность, его надо спасти, потому что он может себя довести до смерти. Поэтому если удастся его обменять на преступников, которые находится в украинской тюрьме, я лично буду приветствовать это решение. В то же время, буду настаивать на том, чтобы прекратить любые призывы наших международных партнеров к расширению диалога с Путиным тогда, когда сотни политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах или в тюрьмах временно оккупированного Крыма или Донецкой и Луганской областей. Это недопустимо. Меняем Сенцова, но увеличиваем требования к нашим партнерам: надо спасти всех людей! Только из Крыма 69 людей находят в тюрьме!", – добавил Чубаров.

Ранее сообщалось, что масштабная кампания в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах Российской Федерации и на территории оккупированного Крыма,состоится1-2 июня во многих городах Украины и мира.

Напомним, 14 мая 2018, незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 политзаключенных Кремля.

Источник: https://censor.net.ua/n3067941
 
   
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Чубаров, а ну розкажи нам краще, скільки рашистських окупантів в Криму сьогодні знищили кримсько татарські підпільники
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Чубаров, не знаешь что делать? В Германии мощная турецкая община. Пусть турки объяснят Меркель что она не права. А то начала пистеть про хорошие отношения с рашей, старая дура.
И еше - сев поток2 конкурент трубе из Турции . Так что туркам выгоднее немцев с рашкой разругать
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Нужно привыкать к тому что Пердоган - черножопая обезьяна которой похер порядочность и которая втайне хочет быть "лилипутиным-2" и фрау Хайльгитлеркель-Рибентропп - тоже чихать хотела на какие то человеческие понятия и то что этой пердухе тупой всем миром говорили что вас сука толстожопых бюргеров поставят этим сраным потоком в зависимость ещё более крутую и что потом - параша пойдёт в Германию "защищать своё имущество" если что..и вы так же будете лизать им очко и сраться. и просить помощи у США . А похуй ! Пидорасня жолстожопая!. Всё что Гермагния делала на пользу Украине - было целиком и полностью из под палки США. Просто раньше это маскировалось лучше. Сейчас власть Вальцмана - так обосрала страну на мировом уровне , так разочаровала Европу и США что я удивляюсь просто как нас вообще не послали прямым текстом и сразу! То есть на фоне ослабления внимания США к Украине из за разных смрадных жидовско-кацапских тварей у власти в Украине - уже ни Пердоган ни Путинососкель не боятся открыто чмекать висячку хуйлу за выгоды. Они уже похудели на 500 грамм по санкциям и больше не хотят. И раньше не хотели но приходилось а сейчас - уже похер. И виноват здесь не Чубаров и не татары в Крыму . Это пастора "куриная жопа-рот" нужно на кол посадить за Крым. Татары которые не сдаются в Крыму - либо пропадают без вести ,либо "суицидируют" . Хочется повоевать там - можно поехать помочь подполью..
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Поки не здохне хуйло і 140 мільйонів кацапських гнид, спокою людям не буде.
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шо неправильно сказал? х*йло именно и добивается того, чтобы с ним говорили, убеждали и призывали. а он бы ломался и иногда соглашался. тогда он в центре внимания и как бы "уважаемый человек". нужно лишить его этой радости
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підаРасія і сама не проти банера , -" ×уйла не беспакоить"Тільки б гроші "срусічєй " які по світу розпихано Госдеп не одібрав на відшкодування матеріальних, моральних, інтелектуальних втрат, заподіяних кацапсінами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно прекратить призывы о расширении диалога с Путиным до освобождения всех политзаключенных, - Чубаров
 
 
 
 
 
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