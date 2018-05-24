 Вывоз в Россию арестованных крымчан нарушает международное право, - прокуратура АРК

Об этом 24 мая Крым.Реалии сказали в прокуратуре АРК, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Перемещение заключенных с временно оккупированной территории полуострова Крым в Россию нарушает нормы национального и международного гуманитарного права", – сказала прокурор прокуратуры АРК Елизавета Дзигора.

Также в ведомстве добавили, что таким действиям будет дана правовая оценка в рамках осуществления досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по фактам нарушения законов и обычаев войны по статьи 438 уголовного кодекса Украины.

Фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" 22 мая вывезли из следственного изолятора Симферополя в российский Ростов-на-Дону.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров иЭнвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

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Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.