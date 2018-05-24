 Вывоз в Россию арестованных крымчан нарушает международное право, - прокуратура АРК

Об этом 24 мая Крым.Реалии сказали в прокуратуре АРК, сообщает Цензор.НЕТ.
"Перемещение заключенных с временно оккупированной территории полуострова Крым в Россию нарушает нормы национального и международного гуманитарного права", – сказала прокурор прокуратуры АРК Елизавета Дзигора.
Также в ведомстве добавили, что таким действиям будет дана правовая оценка в рамках осуществления досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по фактам нарушения законов и обычаев войны по статьи 438 уголовного кодекса Украины.
Фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" 22 мая вывезли из следственного изолятора Симферополя в российский Ростов-на-Дону.
12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров иЭнвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".
Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.
1. Крымчане украинских законов не нарушали
2. Крымчане живут на своей земле
Думаю, тут можно рашку во всех международных судах хорошо наказать