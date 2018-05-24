 Мы на данном этапе удовлетворены подготовкой Киева и Украины к финалу Лиги чемпионов, - президент УЕФА Чеферин

"Я не хочу оценивать такое мероприятие, прежде чем оно состоится. Многое может произойти, но надеюсь, что ничего плохого не произойдет. Пока что мы очень удовлетворены работой Федерации футбола Украины, города Киева и сотрудничеством абсолютно со всеми здесь, в Украине", - сказал он на пресс-конференции после заседания исполкома УЕФА в четверг в Киеве, отвечая "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

А.Чеферин подчеркнул, что в Украине "все очень дружественно и профессионально подходят к вопросу подготовки финала Лиги чемпионов".

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"Давайте просто скрестим пальцы, постучим по дереву и будем надеяться, что все пройдет без сучка и задоринки, прежде чем будем оценивать", - отметил он.