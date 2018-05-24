EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Киевские новости, Спорт
  643  11
Все про:Киев (15876) Лига чемпионов (174) УЕФА (263) Чеферин (1)

 Мы на данном этапе удовлетворены подготовкой Киева и Украины к финалу Лиги чемпионов, - президент УЕФА Чеферин

УЕФА на данный момент удовлетворен уровнем подготовки Киева и Украины к проведению финалов женской и мужской Лиги чемпионов 2018 года, отмечает президент УЕФА Александер Чеферин.

"Я не хочу оценивать такое мероприятие, прежде чем оно состоится. Многое может произойти, но надеюсь, что ничего плохого не произойдет. Пока что мы очень удовлетворены работой Федерации футбола Украины, города Киева и сотрудничеством абсолютно со всеми здесь, в Украине", - сказал он на пресс-конференции после заседания исполкома УЕФА в четверг в Киеве, отвечая "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

А.Чеферин подчеркнул, что в Украине "все очень дружественно и профессионально подходят к вопросу подготовки финала Лиги чемпионов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финал Лиги чемпионов: Ожидается прибытие 55 тыс. иностранных болельщиков, особо опасные не попадут на территорию Украины, - Крищенко

"Давайте просто скрестим пальцы, постучим по дереву и будем надеяться, что все пройдет без сучка и задоринки, прежде чем будем оценивать", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3067936
 
   
VEhrdlVYQTVRekV3V1ZSUmRHUkhRVEJNYWxGMlV6aDJNRXAyVVhWT1Ezb3dURUZuTUZsbVVYUmtRemd3VEM5UmRVNURLekJNTTFGMmRFTjVaazVEYWpCS1dGRndUa05SWms1RFlUQk1hbEYwWkVONQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну он же со своей "грудкой" пришёл!
А мог бы и Вашу "отпароварить"... Ми на цьому етапі задоволені підготовкою Києва та України до фіналу Ліги чемпіонів, - президент УЄФА Чеферін - Цензор.НЕТ 6493
 показать весь комментарий
 
Большая ошибка - проводить финал Лиги чемпионов в Украине. Очередная кремлёвская провокация снова принесёт проблемы, как и в случае с Боингом.
 показать весь комментарий
 
Болельщикам запретили петь песню про Путина.
-Почему?
-Всем слышится ПТЯ-ХЛО.
 показать весь комментарий
 
не ну это Украина, а вотрусня, по поводу ЧМ по футболу говорят, мол Норге рускофобию гонит и на рассею овнецо льёт, (а по сути, справочник журналистам - как вести себя в великоскрепной стране)

Russisk UD raser mot håndbok for norske VM-journalister: - Anti-russisk



Russisk UD mener at en håndbok for norske journalister som skal dekke fotball-VM, er et «anti-russisk» dokument og en guide til å «demonisere Russland». Ми на цьому етапі задоволені підготовкою Києва та України до фіналу Ліги чемпіонів, - президент УЄФА Чеферін - Цензор.НЕТ 3441

https://www.msn.com/nb-no/sport/nyheter/russisk-ud-raser-mot-h%C3%A5ndbok-for-norske-vm-journalister-%E2%80%93-anti-russisk/ar-AAxJUBJ?li=AA5aax&ocid=ientp



 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМы на данном этапе удовлетворены подготовкой Киева и Украины к финалу Лиги чемпионов, - президент УЕФА Чеферин
 
 
 
 
 
 вверх