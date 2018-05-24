 РПЛ готовится к досрочным выборам: партийцы пройдут детектор лжи и тест на наркотики, - Ляшко

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава "Радикальной партии" Олег Ляшко.

По его мнению, таким образом Порошенко попробует провести в Верховную Раду "побольше всякого продажного шобла" по "старому коррупционному избирательному закону".

"Поэтому я уже сейчас очень тщательно думаю над следующим избирательным списком моей партии, чтобы там было меньше всякой гнили, чтобы не повторить ошибок, которые я допустил при формировании списка в 2014 году. Каждый кандидат от моей партии обязан пройти детектор лжи и сдать тест на наркотики. Готовьтесь!" - подытожил нардеп.