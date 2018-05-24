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 Политика Украины
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Все про:выборы (20340) Ляшко (1400)

 РПЛ готовится к досрочным выборам: партийцы пройдут детектор лжи и тест на наркотики, - Ляшко

Президент Украины Петр Порошенко, скорее всего, объявит проведение досрочных парламентских выборов.

 Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава "Радикальной партии" Олег Ляшко.

По его мнению, таким образом Порошенко попробует провести в Верховную Раду "побольше всякого продажного шобла" по "старому коррупционному избирательному закону".

"Поэтому я уже сейчас очень тщательно думаю над следующим избирательным списком моей партии, чтобы там было меньше всякой гнили, чтобы не повторить ошибок, которые я допустил при формировании списка в 2014 году. Каждый кандидат от моей партии обязан пройти детектор лжи и сдать тест на наркотики. Готовьтесь!" - подытожил нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3067934
 
 
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Склалась така думка,
що на фото Шляшко дивиться на Путлера,
хоча скоріш за всього Путлер дивиться на Шляшка...))
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та пофиг на гомосексуализм. далеко не каждый гомосексуалист пи#арас.
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і проктолога не забудьте....діаметр "очка" поміряти
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РПЛ готовится к досрочным выборам: партийцы пройдут детектор лжи и тест на наркотики, - Ляшко
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Каждый Ваш кандидат пройдет проверку у проктолога, по каким причинам, не надо объяснять.
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Да что там проходить? Все педики....виноват, геи и гейки.
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...-таким образом Порошенко попробует провести в Верховную Раду "побольше всякого продажного шобла" по "старому коррупционному избирательному закону" - і хто це сказав? Ви не повірите, це сказала сама лЯшко! Так, і саме цю шльондру, поки що пів країни саме і причисляє до всякого продажного шобла, що планує пройти у парламент по старому виборчому закону.
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РПЛ готується до дострокових виборів: партійці пройдуть детектор брехні і тест на наркотики, - Ляшко
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Там треба детектор Правди, а то детектор Брехні згорить за 5 хвилин, во!
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Тест на употребление наркотических веществ и прекурсоров обязан пройти лидер Радикальной партии - О. Ляшко.
Также Ляшко должен пройти детектор лжи и ответить на ряд вопросов относительно его тесных связей с олигархом-сепаратистом Ахметовым. На данный момент проект "Радикальная Партия" куплен и полностью контролируется Ахметовым, который приказал ввести в Полит Совет Партии своего человека с Метинвеста - Ю. Зинченко.
На деньги Ахметова Ляшко приобрел шикарный особняк в Конче-Заспе, рассказывая всем, что он его арендует. Раз в месяц Ляшко летает на самолете Ахметова в Запорожье с отчетом о проделанной работе и получает новые задачи от своего хозяина.
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"РПЛ готовится к досрочным выборам: партийцы пройдут детектор лжи и тест на наркотики, - Ляшко" - скоторед неопределённого пола, но с замашками падишаха, в последнее время, выходит на трибуну ВР обязательно в окружении своего гарема, или шобла, но удивляет другое, как простолюдины ведутся на такую примитивную демагогию, и такое недоразумение набирает ещё пару процентов рейтинга, почти столько, как настоящая, и довольно порядочная, честная политсила "Самопомич", стыд и срам.
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Я теж довго і безуспішно,розмовляючи зі знайомими і друзями, намагався знайти симпатиків Ляшка - і не знаходив...Всі як один,хто спокійно,хто з прокльонами розводили руками і говорили,що не розуміють,як такий продажний вилупок,злодій,брехун,моральний виродок - і заліз на саму вершину суспільної ієрархіі...Але ж все-таки заліз!І що це значить?А це значить,що в нашому суспільстві є значна частина такої самої сволоти як Ляшко.Вони,звичайно,в цьому не признаються,але Ляшко їм імпонує,він є для них прикладом і свого роду втіленням "української мріі",коли звиклий під...рас,який не встидався в кабінеті слідчого під камеру розповідати як заради кар"єри "робив мінєт Борі" - стає нардепом України...
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... Все кто не лжет и не принимает наркотики будет исключен из партии как чуждый элемент!
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Ну с радикалами и так все понятно, а вот как интересно тестируют РП, через рота или через задний проход или одновременно и то и другое?????
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Говорун Ляшко влаштовує чергову піар-клоунаду на грошики свого хазяїна - Ахметова.
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РПЛ готується до дострокових виборів: збоченці пройдуть детектор брехні і тест на наркотики, - Ляшко
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у кого нет наркотиков в крови - вон из партии!
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КЛОУНЫ!!! По пожарно-прикладному спотру зачеты уже сдали? А на угадывание счастливых номеров билетов?
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Ляшко украинский Жириновский. Что у гаранта на уме, то у этих шутов на языке. Порошенко действительно крайне выгодно было бы провести парламентские выборы до президентских. Ибо пролетев на президентских, протащить потом в раду большую фракцию, будет крайне проблематично. Рейтинги БПП посыплются. Но вот осмелится ли Петро распустить парламент и как отреагируют "западные партнёры"- большой вопрос. Предлогом может стать саботаж голосования по антикоррупционными суду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРПЛ готовится к досрочным выборам: партийцы пройдут детектор лжи и тест на наркотики, - Ляшко
 
 
 
 
 
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