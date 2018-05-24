 РПЛ готовится к досрочным выборам: партийцы пройдут детектор лжи и тест на наркотики, - Ляшко

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава "Радикальной партии" Олег Ляшко.
По его мнению, таким образом Порошенко попробует провести в Верховную Раду "побольше всякого продажного шобла" по "старому коррупционному избирательному закону".
"Поэтому я уже сейчас очень тщательно думаю над следующим избирательным списком моей партии, чтобы там было меньше всякой гнили, чтобы не повторить ошибок, которые я допустил при формировании списка в 2014 году. Каждый кандидат от моей партии обязан пройти детектор лжи и сдать тест на наркотики. Готовьтесь!" - подытожил нардеп.
що на фото Шляшко дивиться на Путлера,
хоча скоріш за всього Путлер дивиться на Шляшка...))
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Там треба детектор Правди, а то детектор Брехні згорить за 5 хвилин, во!
Также Ляшко должен пройти детектор лжи и ответить на ряд вопросов относительно его тесных связей с олигархом-сепаратистом Ахметовым. На данный момент проект "Радикальная Партия" куплен и полностью контролируется Ахметовым, который приказал ввести в Полит Совет Партии своего человека с Метинвеста - Ю. Зинченко.
На деньги Ахметова Ляшко приобрел шикарный особняк в Конче-Заспе, рассказывая всем, что он его арендует. Раз в месяц Ляшко летает на самолете Ахметова в Запорожье с отчетом о проделанной работе и получает новые задачи от своего хозяина.