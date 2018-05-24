 Парубий о третьем чтении по Антикоррупционному суду: "Я сомневаюсь. История очень затянулась"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента.
"Я сомневаюсь (что возможная процедура рассмотрения в третьем чтении. - Ред.). Во-первых, третье чтение предусматривает только технические, редакционные правки, а не содержательные. Во-вторых - мы не можем медлить. Я считаю, что история с Антикоррупционным судом очень затянулась - необходимо переходить к принятию решения. Я буду делать все возможное, чтобы мы приняли его как можно скорее и не с продолжением работы, а собственно, уже во втором чтении и в целом", - отметил Парубий.
В то же время он добавил, что во время принятия решения должны быть учтены все правки, предложенные Венецианской комиссией.
"Мы с Венецианской комиссией в постоянном контакте, но Верховная Рада является центром принятия решений и здесь будет приниматься решение... Непосредственно перед окончательным голосованием за закон комитет будет рекомендовать вернуться к тем правкам, которые принципиальные и без которых законопроект не будет целостным", - уточнил спикер.
То скількох дописувачів тут буде тобою засуджено?)))
Психолого-лингвистическая экспертиза для...Парубия
По решению суда, ему придется пройти психолого-лингвистическую экспертизу. Никогда еще спикер не был так близок к провалу...
7 мая Печерский районный суд г. Киева принял решение назначить судебную психолого-лингвистическую экспертизу председателю Верховной Рады А. Парубию. Необходимость в проведении такой экспертизы возникла в связи с иском Виктора Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации. Лидер «Украинского выбора» потребовал опровержения недостоверной информации, озвученнойгосподином Парубием в сессионном зале ВР 28 января 2016 года.
В частности, экспертам государственного предприятия «Украинское бюро лингвистических экспертиз НАН Украины» предстоит дать ответ, в состоянии ли Парубий - с учетом его возрастных особенностей, эмоционального состояния, индивидуально-психологических особенностей, уровня правосознания (правового поведения) - осознавать реальное содержание собственных действий, и в полной мере руководить ими, и предвидеть их последствия.
Дмитрий Джангиров
http://ua24ua.net/parubiy-proydet-psihologo-lingvisticheskuyu-ekspertizu/
😎🤣
Хочется перефразировать булгаковские строки «Но, позвольте, как же он служил в очистке?» из «Собачьего сердца». Перефразировать и воскликнуть: «Как же Парубий мог занять пост спикера парламента?» А подавляющее большинство граждан Украины (75%), считающих, что нынешняя власть ведет страну в неправильном направлении, смогут ответить четко по классике: «Мы его туда не назначали!»
Красноречивая деталь - судя по тексту решения суда, психолого-лингвистическую экспертизу предложил провести… юрист Верховной Рады. Похоже, Парубий так основательно «достал» всех работников парламента, что вскоре они сами обратятся к судмедэкспертам с просьбой провести полноценную психиатрическую экспертизу спикера ВР.
Что интересно, украинская Фемида не в первый раз ловит спикера парламента за руку, точнее, за язык. Еще 7 ноября 2016 года Печерский суд Киева признал недостоверной информацию, распространенную тогдашним секретарем СНБОУ на брифинге 4 июля 2014 года, когда А. Парубий заявил, что лидер движения «Украинский выбор» якобы причастен к событиям на Востоке Украины.
http://ua24ua.net/pozvolte-kak-ge-on-slugil-v-ochistke/
😛
У квітні 2015 року у приватному листуванні з користувачем соцмережі Facebook висловив фразу, що призвела до певного резонансу: "Ну, яка вони "Небесна сотня", якщо майже усім складом зараз у пеклі сірку смокчуть?! І, до речі, смоктати будуть - попереду у них вічність!" Коли це приватне листування було опубліковане, Джангіров пояснив, що опонент принижував його гідність і фраза була адресована лише опоненту. Перед усім суспільством, а також родичами Небесної сотні, Джангіров попросив вибачення.[3]
Твари. Ненавижу.
это же не ручной генпрокурор... там за пол часа и Законы подчистили и зал переломали и в газете урядовой напечатали... бо надо было ... очень
а тут... себе малину лохматить?... оно им надо?
далее, сменить одного генпрокурора на другого было бы очень просто, если бы не надо было изменять Закон под одного, конкретного, не вписывающегося в Закон, человека т.е. впихнули невпихуемое и в рекордные пол часа! это что? просто так... мелочевочка?
а реформировать всю систему надзора... их никто не заставляет делать за час...за день...
и просто подталкивают... хоть что-то делать в этом направлении
просто если хотят - делают, а не ищут оправдания... ну, а если не хотят...
Ну як не хочуть працювати, що з ними ще робити?
"Я буду делать все возможное, чтобы мы приняли его как можно скорее и не с продолжением работы, а собственно, уже во втором чтении и в целом", - отметил Парубий.
Источник: https://censor.net.ua/n3067930
Я вже не кажу про "розуміти"!)))
Будка с Западом в наперстки поиграть решила? ну-ну