 Парубий о третьем чтении по Антикоррупционному суду: "Я сомневаюсь. История очень затянулась"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

"Я сомневаюсь (что возможная процедура рассмотрения в третьем чтении. - Ред.). Во-первых, третье чтение предусматривает только технические, редакционные правки, а не содержательные. Во-вторых - мы не можем медлить. Я считаю, что история с Антикоррупционным судом очень затянулась - необходимо переходить к принятию решения. Я буду делать все возможное, чтобы мы приняли его как можно скорее и не с продолжением работы, а собственно, уже во втором чтении и в целом", - отметил Парубий.

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В то же время он добавил, что во время принятия решения должны быть учтены все правки, предложенные Венецианской комиссией.

"Мы с Венецианской комиссией в постоянном контакте, но Верховная Рада является центром принятия решений и здесь будет приниматься решение... Непосредственно перед окончательным голосованием за закон комитет будет рекомендовать вернуться к тем правкам, которые принципиальные и без которых законопроект не будет целостным", - уточнил спикер.

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