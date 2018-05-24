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 Политика Украины
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Все про:ВР (21985) Парубий (1632) судебная реформа (959) Антикоррупционный суд (196)

 Парубий о третьем чтении по Антикоррупционному суду: "Я сомневаюсь. История очень затянулась"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий исключает возможность рассмотрения президентского законопроекта № 7440 "О Высшем антикоррупционном суде" в третьем чтении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

"Я сомневаюсь (что возможная процедура рассмотрения в третьем чтении. - Ред.). Во-первых, третье чтение предусматривает только технические, редакционные правки, а не содержательные. Во-вторых - мы не можем медлить. Я считаю, что история с Антикоррупционным судом очень затянулась - необходимо переходить к принятию решения. Я буду делать все возможное, чтобы мы приняли его как можно скорее и не с продолжением работы, а собственно, уже во втором чтении и в целом", - отметил Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрено 779 поправок из 1927 к законопроекту об Антикоррупционном суде

В то же время он добавил, что во время принятия решения должны быть учтены все правки, предложенные Венецианской комиссией.

"Мы с Венецианской комиссией в постоянном контакте, но Верховная Рада является центром принятия решений и здесь будет приниматься решение... Непосредственно перед окончательным голосованием за закон комитет будет рекомендовать вернуться к тем правкам, которые принципиальные и без которых законопроект не будет целостным", - уточнил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ использует закон об Антикоррупционном суде как повод для отсрочки очередного транша, - Винник

Источник: https://censor.net.ua/n3067930
 
 
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А хто впер туди майже 2 тисячі поправок, які фракції в лідерах?
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Ну значит фиг получите бабло и правильно
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С таким внутриним и внешнем догом он возможен
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от болото у владі....в одних свої шкурні інтереси, інші кацапам підіграють....
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чому тільки в раді? законопроект, який не відповідав рекомендаціям Венеційської комісії і вимогам МВФ, подав сам порошенко....
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Зате відповідав Конституції- і тепер відповідає, бо знайдені компроміси.
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буде 226 за і редакція закону буде відповідати всім вимогам і рекомендаціям європейських партнерів, тоді все ОК... якщо приймуть в редакції порошенка, то це буде посміховисько
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То мабуть попереду,нас чекають правки и до Конституции.Бо для системы Конституция не гора,подвинут Парубій щодо третього читання про Антикорупційний суд: "Я сумніваюся. Історія дуже затягнулася" - Цензор.НЕТ 4124
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Звичайно чекають- але не ті, про які мріє хУЙЛО та його корисні ідіоти.
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Наприклад кожна громада на умовах деценрализации,зобов*язана створити свой власний антикор.суд,пiдпорядкований АП
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Ось собрався ти до НАТО,а Вилкуляка,собрав рыгов в горсовете,та проголосував,що вони проти.Що будеш робити? Парубій щодо третього читання про Антикорупційний суд: "Я сумніваюся. Історія дуже затягнулася" - Цензор.НЕТ 8719
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Справдi,що тут вже поробиш.Не судить же его,за Госизмену.Тем более,що его люди выбрали.Краще домовитись.Шукати компромис
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Та зараз не за шо.Хотя было б желание.Це я трохи вангую
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Нащо моим?Суд маэ керуватися Законом,та притягати за злочин,будь кого,а не вибiрково.А Вилкуляка,вже не на одну статью набазiкав,та наробив.Але компромисно все порешали мабуть,як з усiма ригами
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Неповага до Ради Украины наприклад,коли отказывается выступать на мове.Пропаганда в интересах ворога.Подрыв нац.интересов.Нарушение Закона о декомунизации.Це з того,що на поверхности.А як що копнути,то и паспорт Рашки найдётся,финансирование из за поребрика,здача та роспил бюджета и т.д.Але компромис робе свою справу Парубій щодо третього читання про Антикорупційний суд: "Я сумніваюся. Історія дуже затягнулася" - Цензор.НЕТ 7517
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Неповага- це карний злочин? Ти диви...
То скількох дописувачів тут буде тобою засуджено?)))
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До чого тут дописувачи?Вони ж не депутати!Вон Надюху замели за то,що вона каже,а Вилкуляка думаэ,та по iншому робить стратегiчно,прикрываясь дымовой завесой,яку Надюха робить.Сепар тихушник в Законе,окопался в Раде и в Кривом Рогу,як Ахметка с Рабиновичем в Запорожье,та подтачивают страну изнутри.Бо знают,шо всегда есть компромисы Парубій щодо третього читання про Антикорупційний суд: "Я сумніваюся. Історія дуже затягнулася" - Цензор.НЕТ 8351
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А Закон один для всіх- ти теж не виняток. Не знав?
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Кому вообще, кроме Сытника, Лещенка и друзей-побратимов это тсуд нужен. Обычному гражданину то какая польза от него, лучше б навели порядок с обычными судами, хоть так реальная польза будет
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Психолого-лингвистическая экспертиза для...Парубия
Психолого-лингвистическая экспертиза для...Парубия
По решению суда, ему придется пройти психолого-лингвистическую экспертизу. Никогда еще спикер не был так близок к провалу...

7 мая Печерский районный суд г. Киева принял решение назначить судебную психолого-лингвистическую экспертизу председателю Верховной Рады А. Парубию. Необходимость в проведении такой экспертизы возникла в связи с иском Виктора Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации. Лидер «Украинского выбора» потребовал опровержения недостоверной информации, озвученнойгосподином Парубием в сессионном зале ВР 28 января 2016 года.
В частности, экспертам государственного предприятия «Украинское бюро лингвистических экспертиз НАН Украины» предстоит дать ответ, в состоянии ли Парубий - с учетом его возрастных особенностей, эмоционального состояния, индивидуально-психологических особенностей, уровня правосознания (правового поведения) - осознавать реальное содержание собственных действий, и в полной мере руководить ими, и предвидеть их последствия.

Дмитрий Джангиров
http://ua24ua.net/parubiy-proydet-psihologo-lingvisticheskuyu-ekspertizu/
😎🤣
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В результате иска Медведчука к Парубия получилась классическая «вилка». Если эксперты подтвердят, что Парубий действовал сознательно, ему придется отвечать за то, что он воспользовался служебным положением, чтобы озвучить заведомо неправдивую информацию. Если же эксперты придут к заключению, что Парубий в силу особенностей своего здоровья не в силах осознавать, что он говорит и делает, встанет вопрос, почему психически невменяемый человек сидит в кресле председателя Верховной Рады Украины.

Хочется перефразировать булгаковские строки «Но, позвольте, как же он служил в очистке?» из «Собачьего сердца». Перефразировать и воскликнуть: «Как же Парубий мог занять пост спикера парламента?» А подавляющее большинство граждан Украины (75%), считающих, что нынешняя власть ведет страну в неправильном направлении, смогут ответить четко по классике: «Мы его туда не назначали!»

Красноречивая деталь - судя по тексту решения суда, психолого-лингвистическую экспертизу предложил провести… юрист Верховной Рады. Похоже, Парубий так основательно «достал» всех работников парламента, что вскоре они сами обратятся к судмедэкспертам с просьбой провести полноценную психиатрическую экспертизу спикера ВР.

Что интересно, украинская Фемида не в первый раз ловит спикера парламента за руку, точнее, за язык. Еще 7 ноября 2016 года Печерский суд Киева признал недостоверной информацию, распространенную тогдашним секретарем СНБОУ на брифинге 4 июля 2014 года, когда А. Парубий заявил, что лидер движения «Украинский выбор» якобы причастен к событиям на Востоке Украины.
http://ua24ua.net/pozvolte-kak-ge-on-slugil-v-ochistke/
😛
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знаю його ще з 90-х років, по "Студентському братству м.Львова".... абсолютно нормальна і порядна людина....дорогої нерухомості і елітних авто, станом на сьогодні, не має, в корупційних скандалах не фігурує..... які претензії до нього?
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Прежде чем приводить тут Джангирова - не мешало б посмотреть из какого источника у него водичка и на чию мельницу оно ее льет - если вам нравяццо РыГи и их последыши Оппоблочники - то вам к Януковичу уважаемый.
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Джангіров є постійним автором численної кількості публікацій політичного характеру на «LB.UA»[1](головний редактор - Соня Кошкіна). Також його статті можна знайти на сайті інтернет-видання «Обозреватель»[2]СкандалиРедагувати
У квітні 2015 року у приватному листуванні з користувачем соцмережі Facebook висловив фразу, що призвела до певного резонансу: "Ну, яка вони "Небесна сотня", якщо майже усім складом зараз у пеклі сірку смокчуть?! І, до речі, смоктати будуть - попереду у них вічність!" Коли це приватне листування було опубліковане, Джангіров пояснив, що опонент принижував його гідність і фраза була адресована лише опоненту. Перед усім суспільством, а також родичами Небесної сотні, Джангіров попросив вибачення.[3]
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Зачем нам новый суд, если мы ещё со старыми не успели разобраться. Лучше порядок навести уже в существующих, судей поменять обучить научить, чем создавать новую структуру и туда же переводить одни и теже лица
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Не примут они, найдут тысячу причин. Нет желания ни у президента, ни у его самой большой карманной фракции, ктож добровольно сдаст место возле корыта. А купленные порохоботы обеспечат информационную поддержку.
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пэтя открывает, этот все скринет😀
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Воровская быдлота не заинтересована в таком суде, боится его.. По сему, будут всяческие оттяжки применяться...Но МВФ, быдляче-воровскую сущность понял, кредиты не даёт Парубий о третьем чтении по Антикоррупционному суду: "Я сомневаюсь. История очень затянулась" - Цензор.НЕТ 6260
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Нет у нас коррупции , поэтому и суд не нужен . Такая затянувшаяся история .... Парубий о третьем чтении по Антикоррупционному суду: "Я сомневаюсь. История очень затянулась" - Цензор.НЕТ 9533
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вот и вся суть нашей влады.
Твари. Ненавижу.
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это что, сто раз будет ставить на голосование？
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"Парубий о третьем чтении по Антикоррупционному суду: "Я сомневаюсь. История очень затянулась" - Парубий оказался не украинцем, а хохлом, полностью лёг под Петю Потрошителя, строго выполняет все его вказивки по саботажу реформ, а понты делать очень хорошо научился у Хряка.
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Ой, внізапно віникла пірішкода. Переходь на мову господарів.
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канешна...
это же не ручной генпрокурор... там за пол часа и Законы подчистили и зал переломали и в газете урядовой напечатали... бо надо было ... очень
а тут... себе малину лохматить?... оно им надо?
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Сменить генпрокурора одного на другого - это вам не реформировать всю систему надзора - не сравнивайте хер с пальцем или у вас кроме пальца уже ничего не осталось?
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Вы знаете, я пропущу ваш нездоровый интерес к моим... пальцам
далее, сменить одного генпрокурора на другого было бы очень просто, если бы не надо было изменять Закон под одного, конкретного, не вписывающегося в Закон, человека т.е. впихнули невпихуемое и в рекордные пол часа! это что? просто так... мелочевочка?
а реформировать всю систему надзора... их никто не заставляет делать за час...за день...
и просто подталкивают... хоть что-то делать в этом направлении
просто если хотят - делают, а не ищут оправдания... ну, а если не хотят...
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пчёлы таки за мёд)), желательно в у.е. просто так свой улик не сдадут.
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Да...Надя с поясом шахида и взрывателем запрограмированным на результат голосования значительно прибавит голосов
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Вероятность появления русских танков на Крещатике она прибавит.
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Чи може їх вже пора там розігнати всіх?
Ну як не хочуть працювати, що з ними ще робити?
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где-то я уже слышал подобное. "она утонула..." теперь вот "оно затянулось...". Скажите, спикер, а кто-нибудь из ваших вообще как-то презентовал такого рода решения с точки зрения пользы для народа Украины, именем которого вы рулить пытаетесь? Где за и против на это вот тему, почему вместо этой дискуссии некто Парубий про свои сомнения высказывает, когда вы начнете уже отстаивать интересы народа, в конце-концов.
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Ху из народа? Мо эт те кто кричал - Путин введи! - не они?
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народ - это поколения людей объединенные в целое, а не просто представители части отщепенцев одного поколения. Вот и подумайте сами как звучит ответ на ваш вопрос про "ху из...", ведь что касается меня, то я подумал и ответом располагаю, вопрос теперь думали ли депутаты со спикером о том же и какой у них ответ.
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Читаем статью.
"Я буду делать все возможное, чтобы мы приняли его как можно скорее и не с продолжением работы, а собственно, уже во втором чтении и в целом", - отметил Парубий.
Источник: https://censor.net.ua/n3067930
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Так це ще статтю читати, а не тільки заголовки....
Я вже не кажу про "розуміти"!)))
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Я, например, ни сколько не сумливаюсь что тебе и справка из дурдома не поможет сеть за граты!!!! ДЕБИЛКОНЧЕННЫЙ!!!!
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Ну как воры могут принять хороший закон по борьбе с ворами?
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якщо виборці насправді цього не розуміють, то коментувати нічого.
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що зараз відбувається у верховній зраді???? ось уже другий день!?!?!? дибільна клоунада дибільних депутатів для дибільного лохторату у дибільній країні при гібридному, злодійсько-олігархічному правлінні супербрехуна Парашенки. люди схаменіться, робіть щось, вимітайте драною мітлою цю гидотну гівноеліту по всій країні а то нам триндець, якщо і не сьогодні то завтра, чи при цих пройдисвітах і відвертих непотрібах, хтось вірить у майбутнє країни? ніколи злодії і пройдисвіти у владі не створять антикорупційних структур, лише за умови, що здатні зробити їх корупційними і мати повний контроль над ними. чи це комусь треба пояснювати??? ну не всі ж дурні у цій країні!?!???
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Шоколадні бариги все роблять щоб суда не було, або він був кішеньковий у соєвого...
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"История затянулась" А кто 2 тыс правок к тексту придумал, олигофрен? Уж не ваша ли калолиция, которая существует только на бумаге, но вони от которой - на всю Европу.
Будка с Западом в наперстки поиграть решила? ну-ну
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий о третьем чтении по Антикоррупционному суду: "Я сомневаюсь. История очень затянулась"
 
 
 
 
 
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