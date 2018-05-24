 Шестерых моряков-украинцев освободили из плена нигерийских пиратов, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook министра.

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"Благодаря совместным с нидерландскими и нигерийскими друзьями усилиям удалось освободить из пиратского плена шестерых наших соотечественников... Пятеро моряков - граждан Украины сегодня утром прибыли на Родину, все живы и здоровы. Еще один наш моряк пока остается в Нидерландах на лечении, но в ближайшее время вернется домой", - написал П.Климкин.

Министр уточнил, что моряки почти месяц удерживались в заложниках в дельте Нигера.

"Глубоко благодарен нашим нидерландским и нигерийским партнерам за искреннюю заботу и кропотливую круглосуточную работу, благодаря которой удалось спасти человеческие жизни", - отметил Климкин.

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Украинский министр расценил такие совместные действия как "пример международной взаимопомощи в борьбе с пиратством 21 века".