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Все про:суд (20928) Рубан Владимир (99)

 Суд отклонил апелляцию защиты Рубана и оставил его в СИЗО

Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов.

Об этом информирует пресс-служба суда, сообщает Цензор.НЕТ.

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"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 мая 2018 года оставили без изменений, апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Рубана В.В., – без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, согласно решению Шевченковского райсуда Киева, Рубан будет находиться под стражей до 2 июля без возможности внесения залога.

Напомним, 8 марта правоохранители задержали лидера украинского центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3067925
 
   
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рубена это в смысле хенерала сбу гарбузюка?
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Суд отклонил апелляцию защиты Рубана и оставил его в СИЗО - Цензор.НЕТ 9946
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отклонил апелляцию защиты Рубана и оставил его в СИЗО
 
 
 
 
 
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