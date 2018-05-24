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 Политика Украины
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Все про:армия (6900) протест (4252) символика (205) военнослужащие (3653) Решетилова_Ольга (10)

 "Морпехи не хотят одевать новые символы на старую совковую армию", - волонтер Решетилова о черных беретах бойцов в Николаеве

Отказ бойцов Феодосийского отдельного батальона морской пехоты изменить береты во время торжественной церемонии с участием Президента в Николаеве не стоит сводить к цветами, знакам и истории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала волонтер Ольга Решетилова.

"Прекратите делать вид, что вы не понимаете, о чем были вчерашние черные береты. Не сводите дискуссию к цветами, знакам, истории.

Не перекручивайте.
Демарш морпехов не о том, чтобы сохранить старую символику. Он о том, что морпехи не хотят одевать новые символы на старую совковую армию.
Они хотят перемен по существу, а не по форме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказ некоторых морпехов сменить береты на церемонии с Порошенко вызван личной позицией военнослужащих одного из батальонов, - ВМС

Морпехи не хотят одевать новые символы на старую совковую армию, - волонтер Решетилова о черных беретах бойцов в Николаеве 01

Ранее появилась информация о том, чтобойцы Феодосийского отдельного батальона морской пехоты выступили против изменения цвета беретов. Таким образом они якобы хотели обратить внимание на проблемы в армии.

Как сообщалЦензор.НЕТранееукраинские военнослужащие морской пехоты из рук Президента Украины получили береты нового образца – цвета морской волны.

Источник: https://censor.net.ua/n3067885
 
   
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ні їх просто верне від українізації армії я такий контингент знаю ! дєди ваєвали в чорних бєрєтах а все остальне банедерівщина ! приблизно така логіка
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Дело скоро на поправку пойдёт, когда каждый волонтёр мыслит на государственном уровне...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Морпехи не хотят одевать новые символы на старую совковую армию", - волонтер Решетилова о черных беретах бойцов в Николаеве
 
 
 
 
 
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