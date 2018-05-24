 "Морпехи не хотят одевать новые символы на старую совковую армию", - волонтер Решетилова о черных беретах бойцов в Николаеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала волонтер Ольга Решетилова.

"Прекратите делать вид, что вы не понимаете, о чем были вчерашние черные береты. Не сводите дискуссию к цветами, знакам, истории.

Не перекручивайте.

Демарш морпехов не о том, чтобы сохранить старую символику. Он о том, что морпехи не хотят одевать новые символы на старую совковую армию.

Они хотят перемен по существу, а не по форме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказ некоторых морпехов сменить береты на церемонии с Порошенко вызван личной позицией военнослужащих одного из батальонов, - ВМС

Ранее появилась информация о том, чтобойцы Феодосийского отдельного батальона морской пехоты выступили против изменения цвета беретов. Таким образом они якобы хотели обратить внимание на проблемы в армии.

Как сообщалЦензор.НЕТранееукраинские военнослужащие морской пехоты из рук Президента Украины получили береты нового образца – цвета морской волны.