 ЗРК "БУК, который сбил Boeing МH17, происходит из 53-й зенитной бригады РФ, - руководитель департамента расследований нацполиции Нидерландов Паулиссен

Руководитель департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что международная следственная группа, занимавшаяся расследованием крушения самолета Boeing на востоке Украины, пришла к выводам, что ЗРК "Бук", из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

"Следственная группа исследовала все доступные изображения и установила, что ЗРК "Бук" имеет ряд уникальных особенностей. По ним следственная группа сумела получить отпечатки пальцев. После интенсивного сравнительного исследования нескольких "Буков" установлено, что ЗРК, который сбил Boeing, происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация", — сказал Паулиссен.

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Об этом он рассказал во время презентации предварительных итогов второго расследования крушения малазийского лайнера на востоке Украины.

Он добавил, что сейчас следствие находится "на последнем, но самой сложной стадии", пишут РИА Новости.

"Констатация этого факта приводит к возникновению вопросов, как, например, вопрос о степени личной причастности этой бригады к атаке на авиалайнер рейса MH17. Это важный вопрос, который еще является предметом расследования", — заявил генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

Он также добавил, что круг подозреваемых по делу о крушении Boeing МH17 сужен до нескольких десятков человек.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовалэксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современнаяхимическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.