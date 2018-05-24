Завтра в Киеве состоится Фестиваль вакансий для участников АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мероприятие состоится 25 мая на территории Киевской крепости (г. Киев, ул. Госпитальная, 24), с 17.00 до 22.00.



Участие в Фестивале вакансий позволит работодателям презентовать свою компанию большому количеству специалистов и предложить вакансии всем желающим, выбрать лучших из лучших, сформировать кадровый резерв. В свою очередь ветераны, ищущие работу, смогут найти подходящие для себя места.



Заявки на участие в мероприятиях Фестиваля вакансий принимаются по тел.: (098) 2869858, и по электронному адресу: demyanenkoib@gmail.com.

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Фестиваль проводится общественной организацией Международный Альянс Братской помощи и Центром трудоустройства и переквалификации ветеранов, Благотворительным фондом "Информационно-координационный центр", Всеукраинским объединением организаций работодателей "Конфедерация работодателей Украины", Центром практической помощи защитникам Украины "AXIOS", Центром Занятости свободных людей при поддержке государственной службы занятости.