EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Политика Украины, Общество, За рубежом
  2495  15
Материалы по теме:
Все про:Бутусов Юрий (1405) Боинг-777 Malaysia Airlines (837)

 Россию ждет международный трибунал - следствие по гибели "Боинга" завершено, - Бутусов

Глава международной следственной группы Фред Вестербеке на официальной пресс-конференции сегодня заявил, что расследование причин гибели лайнера, выполнявшего рейс завершено - "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте: "Прописка" Бука-убийцы установлена. Зло будет наказано, - Порошенко прокомментировал выводы следствия об уничтожении самолета рейса МН17

"Потрясающе! Да! Мы ждали этого ЧЕТЫРЕ года! Россию ждет международный трибунал - следствие по гибели "Боинга" завершено! Прокуратура Нидерландов официально обвинила Россию в уничтожении "Боинга" МН-17 и убийстве 298 человек на борту лайнера!

Прокуратура Нидерландов установила причастность более 100 российских граждан и местных наемников российских спецслужб к уничтожению лайнера", - написал он.

По его словам, все российские фейки сегодня окончательно разбиты, ответственность России установлена, правота Украины публично подтверждена, это настоящая победа.

"И теперь открываются возможности не только объяснить правду о "Боинге" - мы можем доказать всему миру, какие страшные последствия принесло Украине российское вторжение и война. Что дальше? Надо продолжать юридическое наступление на РФ. И, теперь Россия может что-то не признавать, может создавать новые фейки, но эти данные лягут в судебный приговор и после соответствующих процедур будут выполняться судами по всему миру. Кроме материальной компенсации, теперь могут быть привлечены к суду и российские военные преступники! Причем материальный ущерб к РФ может быть заявлен также и Украиной. Это будет один из самых резонансных процессов в истории военных преступлений", - пишет Бутусов.

"Накануне чемпионата мира по футболу в России руководство РФ и все государство признаны виновными в тягчайшем преступлении, массовом убийстве, терроризме! И как это теперь будет совмещаться со спортивным праздником?!

Спасибо участникам международной следственной группы от Украины, спасибо сотрудникам СБУ и ГПУ, спасибо экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, вы сделали великолепную работу, которой надо гордиться и которая заслуживает самой высокой оценки и наград от государства и народа Украины", - отметил главный редактор "Цензор.НЕТ".

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере 10 млн $ за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Сегодня первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук сообщил, что совместной следственной группе удалось установить, что "БУК", выстрелом из которого был сбит самолет рейса МН17, находился на вооружении вооруженных сил Российской Федерации.

Источник: https://censor.net.ua/n3067880
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ИХТАМНЕТЫ с руководителем - ГОТОВЬТЕСЬ!!!
 показать весь комментарий
 
Интересно,как они это расследовали.
Это ж просто бімба.
 показать весь комментарий
 
Мне кажется все вы рано радуетесь. Все идет по русскому плану. Тянут время и сливают по чуть-чуть.
 показать весь комментарий
 
 
нихрена ее не ждет - голландске компании помогают мордору строить мост в Крым, а Меркель и Ко - очередной газопровод. так шо, отмажут
 показать весь комментарий
 
 
проблема в том, что путену пох тот трибунал, кацы давно уже приняли закон о верховенстве сваих законов и судов над международными. И вот теперь наступает проверка на вшивость для Европы. Если мокшане проигнорируют трибунал (а так оно и будет), то проигнорирует ли Европа московию, поставив ее в экономическую и гуманитарную изоляцию?
 показать весь комментарий
 
бутусов як завжди лізе вперед і за свої слова не відповідає.нічого ніколи русні не буде
 показать весь комментарий
 
Прощайте Барвиха и Сочи,
Гаага манит и зовёт.
Ночами обосс..ный карлик,
В постели от страха орёт.

(поётся на мотив Россию ждет международный трибунал - следствие по гибели "Боинга" завершено, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1496 песни "Прощайте скалистые горы")

Россию ждет международный трибунал - следствие по гибели "Боинга" завершено, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1496
 показать весь комментарий
 
скажите, а нельзя ли заодно и немцев объявить подельниками, раз уж пуйло шредыра купил задолго до агрессии РФ и последствий от этого? Налицо ведь преступный сговор и преступление группой лиц в целях отжима у Украины функции транзитера в пользу несостоявшегося третьего рейха.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссию ждет международный трибунал - следствие по гибели "Боинга" завершено, - Бутусов
 
 
 
 
 
 вверх