 Россию ждет международный трибунал - следствие по гибели "Боинга" завершено, - Бутусов

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Потрясающе! Да! Мы ждали этого ЧЕТЫРЕ года! Россию ждет международный трибунал - следствие по гибели "Боинга" завершено! Прокуратура Нидерландов официально обвинила Россию в уничтожении "Боинга" МН-17 и убийстве 298 человек на борту лайнера!



Прокуратура Нидерландов установила причастность более 100 российских граждан и местных наемников российских спецслужб к уничтожению лайнера", - написал он.

По его словам, все российские фейки сегодня окончательно разбиты, ответственность России установлена, правота Украины публично подтверждена, это настоящая победа.

"И теперь открываются возможности не только объяснить правду о "Боинге" - мы можем доказать всему миру, какие страшные последствия принесло Украине российское вторжение и война. Что дальше? Надо продолжать юридическое наступление на РФ. И, теперь Россия может что-то не признавать, может создавать новые фейки, но эти данные лягут в судебный приговор и после соответствующих процедур будут выполняться судами по всему миру. Кроме материальной компенсации, теперь могут быть привлечены к суду и российские военные преступники! Причем материальный ущерб к РФ может быть заявлен также и Украиной. Это будет один из самых резонансных процессов в истории военных преступлений", - пишет Бутусов.

"Накануне чемпионата мира по футболу в России руководство РФ и все государство признаны виновными в тягчайшем преступлении, массовом убийстве, терроризме! И как это теперь будет совмещаться со спортивным праздником?!

Спасибо участникам международной следственной группы от Украины, спасибо сотрудникам СБУ и ГПУ, спасибо экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, вы сделали великолепную работу, которой надо гордиться и которая заслуживает самой высокой оценки и наград от государства и народа Украины", - отметил главный редактор "Цензор.НЕТ".

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере 10 млн $ за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Сегодня первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук сообщил, что совместной следственной группе удалось установить, что "БУК", выстрелом из которого был сбит самолет рейса МН17, находился на вооружении вооруженных сил Российской Федерации.