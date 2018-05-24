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 Политика Украины, Происшествия
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 "Прописка" Бука-убийцы установлена. Зло будет наказано, - Порошенко прокомментировал выводы следствия об уничтожении самолета рейса МН17

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что после обнародования Совместной группой дополнительных доказательств поставки из РФ противовоздушного комплекса БУК, из которого был сбит самолет МН17, есть основания надеяться, что уже в ближайшее время Прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против причастных к этому преступлению лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebоok.

Порошенко отметил, сегодня Совместная группа, которая расследует катастрофу самолета рейса Малайзийских авиалиний МН17 представила дополнительные доказательства поставки из Российской Федерации противовоздушной комплекса, с помощью которого был сбит самолет.

"Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов при содействии партнерских служб по ряду других стран удалось установить "прописку" Бука-убийцы: 53 Курская зенитно-ракетная бригада Вооруженных сил РФ", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МН17 сбит "БУКом", принадлежащим 53-й бригаде из Курска, РФ, - Совместная следственная группа

Президент подчеркнул, что сегодня есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время Прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против причастных к этому преступлению лиц.

"Украина, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы действия Российской Федерации как государства, поддерживающего терроризм, получили надлежащую оценку в Международном Суде ООН в рамках рассмотрения инициированного нами в начале прошлого года дела.

Зло будет наказано, а справедливость восстановлена!", - резюмировал Порошенко.

Прописка Бука-убийцы установлена. Зло будет наказано, - Порошенко прокомментировал выводы следствия об уничтожении самолета рейса МН17 01

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовалэксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современнаяхимическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Источник: https://censor.net.ua/n3067879
 
 
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Чучело, там без тебя разберутся！наведи понядок на Азовском море, там кацапы корабли воруют
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Да, Вова, какой ты не хитрый перец, а награда находит героя. Так всегда бывает: вроде все идет заепись..., а потом - хрясь и на нары.
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Поспорю на 1000 евро, что до суда не дойдёт дело.
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Да ты можешь даже на миллион поспорить....все одно тебя потом не найти... "Прописка" Бука-убийцы установлена. Зло будет наказано, - Порошенко прокомментировал выводы следствия об уничтожении самолета рейса МН17 - Цензор.НЕТ 1413
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Все равно не отдашь и поэтому пи@дун.
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А если дойдёт, то не осудят, а если осудят, то мало дадут, а если немало, то дадут в облегченном варианте, а если не в облегченном, то вскоре амниституют, а если не амнистируют...
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не доживут до скамьи подсудимых, мокши сами разорвут на куски своего фюрера и рейхсканцелярию?
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Ждём ответа паРаша о том - почему оркам было давать Бук для стрельбы по мишеням на высоте 10 километров...
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хех, і тут вискочив, як чиряк на сраці.)))
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он там двухколесный тоннель открыл уже, или в процессе？
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це заслуга баи жулі і її команди сирників типу тебе !якщоб вона непідписала газовий зговорняк тоб і небуло війни а слідствено збиття буку і притягнення роії до відповідальності 1 славімо процентницю і її декларацію
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В очередной раз вангую для почтенной публики. Как говорил ранее, свидомое рогулье, подначиваемое пиндосами, попробует устроить серьезную провокацию на Донбассе аккурат перед чемпионатом мира по футболу. Ну вы же помните грузинскую войну 2008 г., которая так же началась с открытием Олимпиады в Пекине, или майдан в Киеве, который практически совпал с Сочинской олимпиадой. Главное для них не сколько достигнутый результат, сколько информационный повод обвинить Россию во всех смертных грехах. И это уже порядком надоело нашему руководству, тем более с учетом того, что разбираться в том, кто прав, а кто виноват на Западе никто не будет. Мы уже назначены в "плохих парней" априори. Посему, бить будем больно и сильно, без оглядки на визги Запада и хрюканье наших свидомых соседей. Нацисткое государство под названием Украина должно быть раздавлено, как зазевавшийся таракан, с соответствующим хрустом и разлетающимися ошметками вонючей слизи. И самое интересное - после первого же ошеломительного удара силами милиции ДНР и ЛНР по позициям укробоевиков и последующего панического бегства уцелевших, немедленно начнутся кардинальные потрясения на остальной территории Украины, а именно - захват органов местной власти здравомыслящими представителями гражданского общества, ибо всех простых людей нынешняя продажная, коррумпированная сверху до низу власть абсолютно достала. Даже не дожидаясь подхода освободительной донбасской армии местные жители украсят фонари, арки и прочие удобные места праздничными гирляндами из развешенных бандеровцев и прочими чубатыми представителями разноцветной нацистской сволочи. Так что, твари щирые, помните об этом и бойтесь, ибо бояться и прятаться - это ваш удел до конца дней. За то зло, что вы, твари рогатые натворили на Донбассе, в Одессе и других местах - нет вам прощения на веки вечные. Всех найдут и всем воздадут по их делам заслуженно.
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Повангуешь на кадыровском члене,мразь кацапская.
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зачем ты здесь? ведь улус орды москва вдали в грязном углу, там еще два петуха по-собчьи на входе занимаются, чтобы ты не перепутал и своих сразу нашел
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Вылезь из ординаторской, придурок.
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хотят ли русские войны
пока мозги отключены?
у "Бука" расспросите вы
из Курска он волей москвы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Прописка" Бука-убийцы установлена. Зло будет наказано, - Порошенко прокомментировал выводы следствия об уничтожении самолета рейса МН17
 
 
 
 
 
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