 "Прописка" Бука-убийцы установлена. Зло будет наказано, - Порошенко прокомментировал выводы следствия об уничтожении самолета рейса МН17

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebоok.

Порошенко отметил, сегодня Совместная группа, которая расследует катастрофу самолета рейса Малайзийских авиалиний МН17 представила дополнительные доказательства поставки из Российской Федерации противовоздушной комплекса, с помощью которого был сбит самолет.

"Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов при содействии партнерских служб по ряду других стран удалось установить "прописку" Бука-убийцы: 53 Курская зенитно-ракетная бригада Вооруженных сил РФ", - написал он.

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Президент подчеркнул, что сегодня есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время Прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против причастных к этому преступлению лиц.

"Украина, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы действия Российской Федерации как государства, поддерживающего терроризм, получили надлежащую оценку в Международном Суде ООН в рамках рассмотрения инициированного нами в начале прошлого года дела.

Зло будет наказано, а справедливость восстановлена!", - резюмировал Порошенко.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовалэксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современнаяхимическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.