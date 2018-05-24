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Все про:Боинг-777 Malaysia Airlines (837) Сторожук (13)

 МН17 сбит "БУКом", принадлежащим 53-й бригаде из Курска, РФ, - Совместная следственная группа

Первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук сообщил, что совместной следственной группе удалось установить, что "БУК", выстрелом из которого был сбит самолет рейса МН17, находился на вооружении вооруженных сил Российской Федерации.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня состоялось знаменательное событие в этом расследовании, совместная следственная группа официально заявила, что "БУК", которым 17 июля 2014 был сбит рейсовый пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, не просто был произведен в России, как заявлялось ранее. Данная самоходная огневая установка "БУК" на момент выстрела, повлекшего гибель 298 человек, находилась на вооружении ВС Российской Федерации. А именно принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде из города Курск. То есть, это оружие не было куплено сепаратистами в военторге, не было приобретено и доставлено на место выстрела никаким другим мифическим путем. Главный национальный прокурор Нидерландов господин Вестербеке четко заявил, что из оружия Российской Федерации, доставленного ​​на территорию Украины, был произведен выстрел по пассажирскому самолету Малайзийских авиалиний. Это не просто заявление, это доказательства, собранные в соответствии со всеми необходимыми процессуальными  требованиями, которые будут переданы в суд", - сообщил Сторожук.


Кроме того, по словам Дмитрия Сторожука, есть еще один важный вывод: "Цитирую г. Вестербеке: " сомнительно, может ли ССГ опираться на данные российских властей по этому вопросу ". То есть информацию об использовании российскими властями оружия российских вооруженных сил на территории Украины, которую она отказалась предоставить официально совместной следственной группе в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН, но активно продвигает через свои СМИ, отныне официально названа сомнительной. Думаю это достаточно серьезный сигнал к средствам массовой информации, которые будут продолжать опираться на заявления России по этому вопросу и тиражировать сообщения подобного содержания ".


Также, по мнению Сторожука, отныне любые манипуляции относительно возможной вины украинской стороны должны быть прекращены. "Вы должны понять, что доказательств вины российской власти гораздо больше, но есть специфика ведения следствия, поэтому большое количество этих доказательств будет передано в суд без обнародования", - отметил Сторожук.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Источник: https://censor.net.ua/n3067869
 
   
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Праздник приближается! Для кацапов: жопа приближается. Ничего нельзя утаить в нашем мире )
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Зашморг на шиї хуйла поступово затягується..
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Столько невинных жертв, столько убитых детей!
Твари лаптеногие! Как вы живете-то с этим?!!!
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Ну и шо? Хуйло вопреки всему сумело уйти от ответственности. Конечно, тут сыграло свою роль и наличие в Белом Доме слабака-некрофила.
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"Вы должны понять, что доказательств вины российской власти гораздо больше, но есть специфика ведения следствия, поэтому большое количество этих доказательств будет передано в суд без обнародования"

самая важная и оптимистичная фраза.
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Эта тока тупые касапуры орут, типа пакажите нам касмические снимки. Все есть и в этом никто не сомневается. Покажут, когда нужно будет. Покажут так, шо все окуеют.
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Ну скажите же кто-нибудь россосиянам, что ТАСС - это телеграфное агентство совейськой саюзы, которой не существует.

Да и телеграфное уже как-то в 21-м веке стрёмно звучит.
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Нидерланды обещают гражданство и программу защиты свидетелей. Не сомневаюсь, шо парочка информированных касапчиков уже воспользовалась этими плюшками.
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Суд - это уже финальная точка, в уничтожении Куйла. Просто Суд вынужден будет признать его главным виновником, а это пестец. Все по плану.
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Специально придержали это заявление ближе к ЧМ?
Даст Бог, уверенность Гордона реализуется! Чего-то он в последнее время не упоминает, что ЧМ на педерации не будет.
Осталось 3 недели. Может мир одумается еще???
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Осталось совсем немного - эпатировать хуйло под конвоем в Гаагу и судить как врага человечества!
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от и именно !! шо дальше ?? мож вся Европа в наказание откажется от парашкиного газа ?? подорвут оба сев. потока ?? запретят путлеру летать помиру ?? мож дщерь его поймают вымажут смолой и перьями и отправят назад папе под лавку ???
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Как много нам открытий дивных
Готовит Хуйла капут!!
😛
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Быстрее бы опустили железный занавес над ватной Дзюдохерией
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Ничего, диспетчер Карлос на суде развеет жалкие потуги этой прогнившей гейропы свалить вину за сбитый "Боинг" на сколеновставанных скрепоносцев. МН17 було збито "БУКом", який належить 53-й бригаді з Курська, РФ, - Сторожук - Цензор.НЕТ 4860
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А когда защита выставит в качестве свидетелей захераста, пЭдика басурина и околочленцаев соплю и щербатого, то обвинению останется только поджав хвост сбежать из судебного заседания.
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Ну вот и всё, теперь путлер от Гааги не отвертится!!
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теперь дело за малым, доказать, что бук не был украден, что он управлялся, наводился и отстрелялся действующими (на тот момент) военными рф, и не с бодуна, а по приказу и что во всем этом был злой умысел...
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А было заявление от крембля или министерства войны россосии о хищении БУКа в 2014-м году из данной части, чтоб доказывать?
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Відтепер можна на офіційному рівні сміливо визнавати рашистську федерацію державою-терористом номер один в світі !
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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и что дальше,миллиард компенсаций родственникам или как
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Для этого нам надо бы для начала войну назвать оборонительной войной с Россией хотябы, а не подыгрывать рашенфюреру всякими, АТО или ООС которые в самом своем названии предполагают локальный терроризм серапатистов а не нападание коварного соседа, который потом заявит, что ихтамнебыло, что и сама Украина их там не видела, а сепаратисты оружие вытащили из штреков шахт или приобрели после взрывов на наших же складах. Не серьёзно выглядит когда антитеррористическая операция длится длиннее Второй Мировой Войны.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМН17 сбит "БУКом", принадлежащим 53-й бригаде из Курска, РФ, - Совместная следственная группа
 
 
 
 
 
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