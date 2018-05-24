 У Порошенко всю ответственность за запуск Антикоррупционного суда перекладывают на ВР, - Найем

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах парламента заявил журналистам депутат от БПП Мустафа Найем.

Читайте также: Европарламент призывает Раду проголосовать за Антикоррупционный суд и отменить электронное декларирование для борцов с коррупцией

"Президент внес законопроект, который не отвечал требованиям Венецианской комиссии. Когда Верховная Рада и народные депутаты внесли правки, изменили, и комитет частично их учел, сейчас в зале начинают системно валить эти правки, возвращая все к первичной редакции, фактически уничтожая работу комитета и нарушая требования Венецианской комиссии", - сказал он.

Нардеп добавил, что в конечном варианте все это может привести к тому, что будет принят закон, который не будет отвечать требованиям Комиссии и МВФ, а в Администрации Президента скажут, что вся вина лежит на Верховной Раде.

Читайте также: МВФ использует закон об Антикоррупционном суде как повод для отсрочки очередного транша, - Винник

Найем также выразил обеспокоенность относительно модели отбора судей, которую хотят утвердить законом. Он отметил, что из международных экспертов, которые должны будут принимать участие в их отборе, хотят сделать "свадебных генералов".

"Мы можем оказаться в ситуации, когда международные эксперты будут блокировать какую-то кандидатуру, а ВККС, собравшись, отменит это вето", - подчеркнул он, добавив, что именно такую схему изночально предлагали в АП.

Читайте также: Переговоры по законопроекту об Антикоррупционном суде продолжаются, - постпред МВФ в Украине