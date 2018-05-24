 У Порошенко всю ответственность за запуск Антикоррупционного суда перекладывают на ВР, - Найем

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах парламента заявил журналистам депутат от БПП Мустафа Найем.
"Президент внес законопроект, который не отвечал требованиям Венецианской комиссии. Когда Верховная Рада и народные депутаты внесли правки, изменили, и комитет частично их учел, сейчас в зале начинают системно валить эти правки, возвращая все к первичной редакции, фактически уничтожая работу комитета и нарушая требования Венецианской комиссии", - сказал он.
Нардеп добавил, что в конечном варианте все это может привести к тому, что будет принят закон, который не будет отвечать требованиям Комиссии и МВФ, а в Администрации Президента скажут, что вся вина лежит на Верховной Раде.
Найем также выразил обеспокоенность относительно модели отбора судей, которую хотят утвердить законом. Он отметил, что из международных экспертов, которые должны будут принимать участие в их отборе, хотят сделать "свадебных генералов".
"Мы можем оказаться в ситуации, когда международные эксперты будут блокировать какую-то кандидатуру, а ВККС, собравшись, отменит это вето", - подчеркнул он, добавив, что именно такую схему изночально предлагали в АП.
либо получает первый
А ведь ТРИ-ЧЕТЫРЕ ПРИЛЮДНО ПОВЕШЕННЫХ НА ПЛОЩАДИ ДЕПУТАТА ДАЮТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ ЭФФЕКТ, ПРЕВЫШАЮЩИЙ ТРИ СОТНИ ДЖАВЕЛИНОВ, БЕЗВИЗ И ПЯТЬ ТРАНШЕЙ ОТ МВФ, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ.
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