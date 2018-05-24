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 Политика Украины
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 У Порошенко всю ответственность за запуск Антикоррупционного суда перекладывают на ВР, - Найем

Администрация Президента не скрывая перекладывает всю ответственность за запуск Антикоррупционного суда на Верховную Раду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах парламента заявил журналистам депутат от БПП Мустафа Найем. 

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"Президент внес законопроект, который не отвечал требованиям Венецианской комиссии. Когда Верховная Рада и народные депутаты внесли правки, изменили, и комитет частично их учел, сейчас в зале начинают системно валить эти правки, возвращая все к первичной редакции, фактически уничтожая работу комитета и нарушая требования Венецианской комиссии", - сказал он.

Нардеп добавил, что в конечном варианте все это может привести к тому, что будет принят закон, который не будет отвечать требованиям Комиссии и МВФ, а в Администрации Президента скажут, что вся вина лежит на Верховной Раде.

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Найем также выразил обеспокоенность относительно модели отбора судей, которую хотят утвердить законом. Он отметил, что из международных экспертов, которые должны будут принимать участие в их отборе, хотят сделать "свадебных генералов".

"Мы можем оказаться в ситуации, когда международные эксперты будут блокировать какую-то кандидатуру, а ВККС, собравшись, отменит это вето", - подчеркнул он, добавив, что именно такую схему изночально предлагали в АП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3067868
 
 
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шо воно таке говорить ? в нас верховна рада є законотворчим органом а не порошенко господи скільки це можна слухти тошнить вже
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Так у порошенка в вр 135 своих депутатов - как может быть виновата ВР? - значит коалиции нет - значит нужно распускать парламент
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либо Петр Алексеевич идет на второй срок
либо получает первый У Порошенко всю ответственность за запуск Антикоррупционного суда перекладывают на ВР, - Найем - Цензор.НЕТ 7829
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Термін придатності у Петра та його оточення минув. Вони протухли !!
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Неужели каждый раз для принятия судьбоносных для страны законов требуется каждый раз созывать Майдан? Сперва с евроассоциацией нас хотели развести, теперь с антикорр. судом такая же картина. И главное - все видят это лицемерие, и никто не выходит на улицы.

А ведь ТРИ-ЧЕТЫРЕ ПРИЛЮДНО ПОВЕШЕННЫХ НА ПЛОЩАДИ ДЕПУТАТА ДАЮТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ ЭФФЕКТ, ПРЕВЫШАЮЩИЙ ТРИ СОТНИ ДЖАВЕЛИНОВ, БЕЗВИЗ И ПЯТЬ ТРАНШЕЙ ОТ МВФ, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ.
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а мне кажется найем пытается свалить все с ВР на порошенко. принимайте нужные поправки, кто мешает.
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Мешает порошенко со своей фракцией и прихлебателями.
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Извините, но так работает демократия. Кто-то за, кто-то против, у кого-то поправка, у кого-то особое мнение и т.д. За полным единодушием обращайтесь в Госдуму ваших соседей.
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В сентябре 2014 года Кондитер сдал всю агентуру Кремля во всем мире от Абрамовича до Дерипаски....КРЫСЫ...вы в ЖО....,,,вИТЕ Вексельбергу пРЮВЕТ ОТ Сенатора,А олегу ДЕРИПАСКЕ ПЕРЕДЙТЕ ОТ СЕНАТОРА ТОННУ гоффна ЯКУТСКОГО СКУЛЬПТОРА...... У Порошенка всю відповідальність за запуск Антикорупційного суду перекладають на ВР, - Найєм - Цензор.НЕТ 3533
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Як прийняти закон про антикорупційний суд, про визнання доброводьців учасниками бойових дій -пєця каже я не я і хата не моя. А як проягнути свої хатєлки- шокінда, геморойсмана, югу алкаша, закон про визнання особого статусу лугагдонії, ну тут пєця ясна річ- красава, одразу мобілізує свою команду порохоригів
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Наем, не надо перекладывать ответственность на Порошенко. Ваша задача как парламентариев принять. и научится работать между собой, выходить на нужный результат, а не бежать к "барину" что бы рассудил. Он по любому будет стараться сделать как ему лучше, на то в и депутаты, что бы принимать законы.
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Никуда вы, консервы кацапские, не денетесь - примите все как миленькие- не в первый раз) как домой жрать опять не пустят, так и проголосуете)))
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За поправкі до закону голосують по 20-40 депів !..Тобто закон буде завалений .. У Порошенка всю відповідальність за запуск Антикорупційного суду перекладають на ВР, - Найєм - Цензор.НЕТ 84
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Зовсім тобі Внайом голову чурбани відбили..Верховна рада не хоче голосувати а винен Порох.???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Порошенко всю ответственность за запуск Антикоррупционного суда перекладывают на ВР, - Найем
 
 
 
 
 
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