Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия не планировала хакерскую атаку с помощью роутера", - сказал он, отвечая на вопрос об обвинении в возможном планировании хакерской атаки против Украины, выдвинутом России.
Как сообщалось, 23 мая Служба безопасности Украины предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне футбольного финала Лиги чемпионов УЕФА, который 26 мая состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".
В частности, вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило условное название VPNFilter. В СБУ объяснили, что речь идет о многоуровневом модульном вредносном программном обеспечении с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций.
"Специалисты СБУ считают, что инфицирование оборудования именно на территории Украины - подготовка к очередному акту киберагресии со стороны РФ, направленному на дестабилизацию ситуации во время проведения финала Лиги чемпионов. Об этом свидетельствует и то, что запланированный механизм кибератаки совпадает с техниками, которые использовались в 2015-2016 годах в ходе кибератаки BlackEnergy", - отмечают в ведомстве.
Але ще треба створити, якщо іі ще нема, міжнародну бригаду хакерів, яка зможе нанести такий контрудар по россійських нацистах, щоб у них вуха завернулись.
репутация.
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