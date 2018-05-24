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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Песков (825) Россия (69375) хакер (679) кибербезопасность (270)

 В Кремле заявили, что РФ не планировала масштабную кибератаку на Украину

В Кремле уверяют, что Россия не планировала хакерскую атаку на Украину накануне футбольного финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия не планировала хакерскую атаку с помощью роутера", - сказал он, отвечая на вопрос об обвинении в возможном планировании хакерской атаки против Украины, выдвинутом России. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия начала новую масштабную кибератаку против Украины через маршрутизаторы, - Reuters

Как сообщалось, 23 мая Служба безопасности Украины предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне футбольного финала Лиги чемпионов УЕФА, который 26 мая состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

В частности, вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило условное название VPNFilter. В СБУ объяснили, что речь идет о многоуровневом модульном вредносном программном обеспечении с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ предупреждает о массовой кибератаке на госорганы и приватные структуры в преддверии финала ЛЧ в Киеве

"Специалисты СБУ считают, что инфицирование оборудования именно на территории Украины - подготовка к очередному акту киберагресии со стороны РФ, направленному на дестабилизацию ситуации во время проведения финала Лиги чемпионов. Об этом свидетельствует и то, что запланированный механизм кибератаки совпадает с техниками, которые использовались в 2015-2016 годах в ходе кибератаки BlackEnergy", - отмечают в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3067867
 
 
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Тебе, таракан усатый, сказали, шо планировали? Значит планировали. Вынимай очередные санкции, дурачок рассейский.
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Вразливості в магістральному обладнанні яке забезпечує глобальну роботу мереж Інтернет в Україні можуть призвести до зупинки передачі всього Інтернет-трафіку України, тому держава має профінансувати створення резервних центрів комутації Інтернет каналів, які б за своєю пропускною спроможністю дорівнювали існуючим центрам комутації і могли перебрати на себе всю роботу Інтернет мереж, у разі глобальної чи локальної кібер-атаки на український сегмент Інтернет чи на Інтернет мережі окремих провайдерів! Прийшов час створювати аварійну мережу, яка гарантовано надасть провайдерам та операторам, корпоративним клієнтам та фіз. особам доступ до мережі Інтернет! Потрібна захищена мережа, яка буде працювати навіть в умовах тотальних ДДОС атак на головні українські маршрутизатори!
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Згоден!
Але ще треба створити, якщо іі ще нема, міжнародну бригаду хакерів, яка зможе нанести такий контрудар по россійських нацистах, щоб у них вуха завернулись.
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Є, тільки лишній раз ніхто не висовується У Кремлі заявили, що РФ не планувала масштабної кібератаки на Україну - Цензор.НЕТ 8790 Уже й касаби роблять гівно іншим , намагаючись під наших канати..
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Дадада, это просто шахтёры Бамбаса нашли в шахтах немножко сетевого оборудования и подключились.
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У них там, тільки в ФСБ і є наймити, що щось уміють. Зайдіть на мокшанські форуми по UNIX і побачите,що з 14 , в крайньому разі 15 го року почався ступор і далі пішла пурга як від песка зараз.
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фашисты всегда обещают одно, а делают другое .. нашли какого писькова цитировать ...
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Письков, ты где пропадал? Мы уже соскучились за пургой.
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да вы нихера не планируете, только гадите, твари кацапские!
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Так они не могут не гадить. Сакральное предназначение. Как червь поедает мертвую плоть (но это хотя бы нужное дело), как дятел долбит (ибо другому не обучен), как слон много срет (потому-что слон) - так и рассеянен - умеет только гадить.
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Ну и шо себе думает международная кибер община? Не пора ли показать сраной Рассейке, шо такое настоящие хакеры? Хакеры всех стран, объединяйтесь!
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«Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе».Отто фон Бисмарк

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раз в крымле сказали, шо ето не они - значит точно они.

репутация.
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А кто-то ожидал услышать, что "Мы провели ЗАПЛАНИРОВАННУЮ НА 24мая хакерскую атаку ! " ? ))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Кремле заявили, что РФ не планировала масштабную кибератаку на Украину
 
 
 
 
 
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