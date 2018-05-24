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 Политика Украины
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 "Оппозиционному блоку" явно нужны праймериз, - политолог Бортник

У "Оппоблока" есть как минимум 5 потенциальных кандидатов в президенты

"Оппозиционный блок" - сегодня едва ли не единственная политическая сила в Украине, которая имеет как минимум 5 потенциальных кандидатов в президенты Украины. Об этом на своем Facebook написал политический эксперт Руслан Бортник, сообщает РБК-Украина.

Среди потенциальных кандидатов, по мнению эксперта, у "Оппоблока" есть Ю. Бойко, В. Новинский, В. Рабинович, А. Вилкул, М. Добкин.

"И это только на первый взгляд, и только в период между выборами несет существенные риски и приводит к ослаблению управляемости структурами. В период же избирательной компании – это существенное политтехнологическое преимущество", - написал Бортник.

Как отмечает эксперт, у БПП таких кандидатов есть максимум два, у "Батькивщины", РПЛ и "Самопомочи" – "сплошь одинокие воины" и "вожди" - Ю. Тимошенко, О. Ляшко и А. Садовый.

"Прозападная непарламентская оппозиция потенциально может выставить двух кандидатов – А. Гриценко и С. Вакарчука. Да, конечно, можно снова попытаться разыграть "новое лицо" и предложить очередного "кота в мешке", но результативность таких игр после 2014-2015 гг. значительно упала и вызывает огромные сомнения в целесообразности", - отметил политолог.

Наличие 5-7 потенциальных кандидатов в президенты, по мнению Бортника, подталкивает "Оппоблок" к внутрипартийным праймериз.

"Ведь ни один из кандидатов пока не демонстрирует личных рейтингов, которые были бы выше партийных – не является безусловным лидером или фигурой, способной добавить что-то партии. В то же время все кандидаты, в той или иной мере, выступают в роли более или менее емких "аккумулятора" общенационального рейтинга партии. Партия их "тянет", а не они партию", - написал эксперт.

"Проведение же праймериз в каждой из областей Украины, в которых могли бы принять участие рядовые члены партии, может превратиться в мощную пиар-компанию ОБ, мобилизовать членов и сторонников партии, провести аудит (смотр) партийных структур на местах и получить наиболее эффективного кандидата. Это гарантия 26 значимых информационных поводов – "американской картинки" и какой-то понятной логики в принятии внутренних решений. Да и что делить-то, в конце концов – квоты в недобитой оппозиции после 2019 года?", - уверен эксперт. По его мнению, в условиях серьезного информационного, административного и финансового "подавления" партия нуждается в чем-то значительно большем, нежели банальная кампания назначенного кандидата.

Бортник уверен, что, несмотря на "очень хорошие шансы" попасть во второй тур, перед "Оппоблоком" стоят абсолютно другие задачи, а именно получить реальный шанс на победу на президентских выборах и победить на парламентских, чтобы "выйти из угла глухой оппозиции". А это возможно только при максимальной мобилизации сторонников и нестандартной избирательной кампании.

"В таких праймериз должны быть заинтересованы, и все кандидаты от ОБ. Ведь "назначенцу" (даже согласованному уважаемыми людьми) не стоит себя тешить иллюзиями поддержки от своих "отодвинутых" коллег – в лучшем случае саботаж, в худшем - прямая конфронтация гарантированы. А кандидат от партии, работающей на 1/5 или 1/7 своих возможностей гарантированный лузер. Есть ли в этом такой уж смысл? Иначе следующий политический цикл станет последним для "Оппозиционного блока". "Двух оппозиций" подряд партийный бизнес не выдержит", - уверен Бортник.

Источник: https://censor.net.ua/n3067862
 
 
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допа президент. этот политолух красавчик.
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Опозиційному блоку" явно потрібні праймеріз"Опозиційному блоку" явно потрібні праймеріз, - політолог Бортник - Цензор.НЕТ 3596"Опозиційному блоку" явно потрібні праймеріз, - політолог Бортник - Цензор.НЕТ 2677
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які праймеріз? шибениця їм всім потрібна "Оппозиционному блоку" явно нужны праймериз, - политолог Бортник - Цензор.НЕТ 4355 а от кого вішати першим - для цього можна і праймеріз провести
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В общем да. Официальный некролог им нужен. И партии и списку.
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"оппозиционному блоку" явно нужны массовые посадки расстрелы.
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вот это списочек кандидатов, брррр
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Какой такой праймериз??? ПеРдуны должны с 2014 г гнить в земле,а не в парламент рыла вострить. Повезло времено "Оппозиционному блоку" явно нужны праймериз, - политолог Бортник - Цензор.НЕТ 479
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Среди потенциальных кандидатов, по мнению эксперта, у "Оппоблока" есть Ю. Бойко, В. Новинский, В. Рабинович, А. Вилкул, М. Добкин.

Потенциальные кандидаты на расстрел, раз вовремя не посадили эту погань.
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Tatyana Pomolova, я з Вами на 100% погоджуюсь. "опоблок" зробив дурницю, що не включив ВАНу у свій список. На ці ж граблі, у свій час, наступив януковощ.
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Странно, а как же твой шеф вилкул? Надо постучать! "Опозиційному блоку" явно потрібні праймеріз, - політолог Бортник - Цензор.НЕТ 9528
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а разом і таких експердів як цей бовтнік, продажна срань.
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жил бы Стерлигов в Украине - входил бы в Оппо-блок...
"Оппозиционному блоку" явно нужны праймериз, - политолог Бортник - Цензор.НЕТ 2644
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Двое украинских парламентариев и друзей президента Порошенко оказались гражданами России
https://goo.gl/GTr5E9
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Чмошника Мураева еще забыли,а Рабинович это его комнатный холоп..
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Расстрельный список кандидатов готов. Дело за осуществлением.
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Таня, вище" зголосилась виконати вирок.
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Рыгам при Пете гораздо лучше, чем при Овоще. Овощ тот пинками наводил дисциплину, а Офшоренко их лучший друг и защитник. Смотрите, за четыре года полная идиллия, на телеканалах сплошные рыги и украинофобы, Ахметов, развязавший бойню на Донбассе, вообще в полном шоколаде, рубит бабло на Роттердам+. Сука, не дождусь уже перевыборов этой Лолиты.
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Это точно, братан. От Янека меньше тошнило, чем от нынешних..., хотя гавно было полное.
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Скільки років Новинський громадянин України?
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только у нас свергнутая власть переобулась из пр в жопоблок и спокойно устраивает реванш, 5 знаковых мразей, и самое страшное в этом бля.ском цирке что они поставили это на поток, кучму выгнали поставили тюфяка юща, выборы реванш яныка, яныка выгнали, петя пришел, что дальше, я даже не представляю за кого голосовать от слова вообще, тупик, абсолютный политический тупик, ну не за семена семеновича семенова же, я уже думал по пристрастиям пойти, за алканавта югу но он сказал непойдет говорит на бухло заработал идите в жопу на выборы не иду, нам грозит новый виток реванша, адекватным голосовать незакого, а бабушки дедушки пропедалят какого нибудь рабиновича и что здравствуй жопа новый год? гда ПС почему пропал, ау кормчие куда идем?
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Не, из кремлёвского блока все кандидаты как на подбор.
Но кацапская бородатая харя Новинского?!?! - это что-то...
И акцент ма-асковский... "Опозиційному блоку" явно потрібні праймеріз, - політолог Бортник - Цензор.НЕТ 9022
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Но, Петя же терпит? И Кивалова, и Труханова, и Рабиновича, и Мураева, и... Значица знает за шо терпит...
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Не понял, вся компания перечисленная в этой теме только смех вызывает, но позвольте, а где же Натаха Ветренко, хто будет рассказывать о солдатах НАТО?
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Натаха - чувырло. Тута нужно тонко троллить.
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Ну, не Мороза же из нафталина доставать, что бы Юлю замолаживал, дайте бабеЮле хоть какой то шанс, не выглядеть на чьем то фоне динозавром.
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Я так понял, шо Жоппоблок, на выборах Преза, сольется с БПП и прочими шоколадниками. Иначе, если победит Юля или Гриценко, им всем писта.
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да им лучше скинуться и мозгов купить, чтобы затем разработать и предложить обществу вменяемую идею и идеологию, в которых общество нуждается еще с момента отказа от упырской идеологии марксизма-ленинизма.
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Після слова "новінскій" - далі не читав . Шкода часу .
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Зачем нам фантазии этого подкацапника бортника? Такая же гнида,как погребинский,только без бороды и патлов.
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ОБ явно потрібно розстріляти як і його риганальний підрозділ Бепепе
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===Среди потенциальных кандидатов, по мнению эксперта, у "Оппоблока" есть Ю. Бойко, В. Новинский, В. Рабинович, А. Вилкул, М. Добкин.===

Сидеть должны все
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За нормальної влади цих колаборантів заборонили разом з їхнім кришувальником пєдрою.
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Хотели новые лица? Нате
"Опозиційному блоку" явно потрібні праймеріз, - політолог Бортник - Цензор.НЕТ 8328

Беглый народный депутат Александр Онищенко в программе российского телеканала НТВ объявил о намерении баллотироваться на должность президента Украины.
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Бортник телеграммку из кремля отстучал!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Оппозиционному блоку" явно нужны праймериз, - политолог Бортник
 
 
 
 
 
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