 Угрозы в почтовых ящиках и поджог автомобиля: жители ЖК в Голосеевском районе столицы борются с беспределом ОСМД. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, подробно ситуацию на странице в Facebook описывает один из жителей ЖК "Кришталеві джерела" Вячеслав Пономарев.

Он пишет, что около двух лет назад в его доме "фантастическим образом было создано ОСМД, о котором жителей даже не сообщили".

"Просто какие-то люди занесли бумаги с поддельными подписями к регистратору и получили документы юридического лица, зарегистрировали устав и так же через поддельный протокол общего собрания передали дом в управление коммерческой организации "Холд групп" на 15 лет", - отмечает Пономарев.

По его словам, новая управляющая организация "взялась за управление очень лихо".

"Сразу придумала, что можно, кроме коммуналки, зарабатывать с воздуха, - начали выставлять счета за парковку машин во дворе, снимать плату за охрану, договор с которой никто из жителей не заключал и много других вещей. В тей же время не слишком заботилась о качестве коммунальных услуг, которые предоставляла", - пишет он.

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По его словам, жильцы дома неоднократно и безуспешно пытались связаться с руководителем "Холд групп".

"По моим подозрениям, руководитель существует только на бумаге, так как и явиться к нам не мог. Словом они себе делают, что считают нужным и на контакт с жителями выходить не собираются", - отмечает Пономарев.

Он подчеркнул, что жильцы писали письма в КГГА, в прокуратуру, в полицию, РГА, на что получали отписки о том, что управляющий на договорных отношениях и никто кроме суда повлиять на ситуацию не может.

"В конце концов мы подали иск в суд относительно фиктивно созданного ОСМД где наш "управляющий выступает третьей стороной". И как только это произошло, сразу в почтовых ящиках десяти домов, которые обслуживает наш "управляющий", появились анонимочки, где все, кто выступил истцом или свидетелем, названы провокаторами и каламутчиками воды. Незадолго до этого одного жителя остановил "гоповатий" прохожий и просто предупредил, что не стоит воевать с ЖЭКом, а вчера у одного из истцов в центре города сожгли машину", - сообщает Пономарев.



Анонимки в почтовых ящиках с фамилиями и адресами жильцов.



Сожженный автомобиль одной из активисток Оксаны Пархоменко.

"И так .... у меня нет откровенных врагов в этом городе, но если со мной что-то случится, то всю ответственность я возлагаю на ООО "ХОЛД ГРУПП", которая обслуживает дом в котором я проживаю. Это о реформах, которыми все гордятся, и беззаконии, к которому они могут привести", - закончил свой пост Пономарев.

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Владелица сожженного автомобиля Оксана Пархоменко рассказала, что "начальника ЖЭКа в глаза никто никогда не видел".

Оксана также отметила, что люди "поднялись еще больше", после того, как недавно в очередной раз были подняты тарифы, при чем качество коммунальных услуг остается на низком уровне. Она подчеркнула, что листовки с угрозами в почтовых ящиках и поджог автомобиля случился после того, как жильцы наняли юриста и подали в суд.

"Машина была под работой. Было 2 часа дня. Это поджог. У меня личных врагов нет. Там нашли тряпку с резким запахом, ее вытянули из-под колеса. На видео видно, что горит именно с той стороны". - рассказала она.

По ее словам, такими своими действиями ОСМД пытается "остановить в зародыше" протест жильцов. Первый суд состоится в сентябре, а о готовности судиться уже заявляют жители трех домов из 10.

Она также предоставила копию ИСКА, отметив, что именно конкретно из-за него и сожгли автомобиль.

На сайте компании ООО "ХОЛД ГРУПП" сообщается, что компания основана в 2017 году и обслуживает ЖК "Кришталеві джерела" в Феофании (Голосеевский р-н).

Нам удалось связаться с заместителем директора компании, "управдомом" Людмилой Александровной. Она сказала следующее: "Буду говорить субъективно, а не объективно, потому что это новострой. Всегда есть люди, которые довольны, которые не довольны работой. В данный момент мы выслушали требования людей по некоторым пунктам. Сейчас они подают в суд. По каким причинам - я не знаю. Я не читала искового заявления. Я могу только рассказать за обслуживание и за работу своих подчиненных, потому что я занимаюсь в основном хозяйственной частью. В политические моменты я не вникаю, я их не касаюсь. Понимаете, это всегда проблема новостроев. Это не первое место, что я знаю. Где четко-конкретно: есть люди, которые хотят определиться, самостоятельно управлять. Юридическая база для этого есть, законодательство, т.д. и т.п. Я туда не лезу, мне это не интересно, потому что все через это проходят. Вынесет суд определенное решение, тогда можем о чем-то говорить".

Она также отметила, что более подробно по "политическим" моментам сможет прокомментировать еще один заместитель директора - Тимакин Вадим Анатольевич. На момент публикации журналистам с ним связаться не удалось.

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Позже по телефону Тимакин сказал, что об иске и о том, что жильцы намерены судиться, он ничего не знает. "У нас нет информации, что кто-то на нас подал в суд. Ну, а недовольные есть в каждом комплексе", - отметил он