 Военные РФ задержали еще два судна южнее Бердянской косы, - журналист Клименко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook украинский журналист, редактор издания BlackSeaNews и руководитель проекта "Майдан закордонних справ" Андрей Клименко.

Читайте также: Два судна, идущие в украинские порты Азовского моря, задержаны 23 мая российскими военными, - журналист Клименко

"23 мая в 21:00 прекратило действие предупреждение РФ о закрытии военными района Азовского моря южнее Бердянска в связи с учениями и стрельбами. Ранее именно с этим мы связывали задержания и обыски судов, следующих в/из украинских портов Бердянска и Мариуполя (потому что раньше, с 30 апреля, такие задержания имели место преимущественно в Керченском проливе). Но мы ошиблись", - сообщил журналист.

По его словам, 23 мая примерно в 23:30 (то есть уже после прекращения действия "предупреждения") в том же районе, в 13 милях к югу от Бердянской косы были задержаны MAXAL RAISE - IMO: 9148154 (принадлежит болгарскому владельцу, шло из Мариуполя в Бургас), а утром 24.05.2018 примерно в 08:00 задержали турецкий HACI RUSTU K - IMO: 7615969, следующий из Турции в Мариуполь.

При этом он подчеркнул, что никаких учений и стрельб в закрытом районе Азовского моря РФ де-факто не проводила: "Были замечены 2 (два) алюминиевых катера типа "Wellboat" (это моторная лодка)".

Клименко уверен, что таким образом российские военные проверяют реакцию Украины.

"Это называется "взять на понт". Проверили реакцию Украины, убедились, что она никакая. Будут идти дальше", - написал он и добавил, что действия РФ на морских путях в Бердянск и Мариуполь направлены на запугивание судовладельцев с целью их отказа от работы с этими портами.

Читайте также: Эксперты разработали 10 шагов для Украины в связи с агрессивными действиями РФ в Азовском море, - журналист Клименко