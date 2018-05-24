 Военные РФ задержали еще два судна южнее Бердянской косы, - журналист Клименко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook украинский журналист, редактор издания BlackSeaNews и руководитель проекта "Майдан закордонних справ" Андрей Клименко.
"23 мая в 21:00 прекратило действие предупреждение РФ о закрытии военными района Азовского моря южнее Бердянска в связи с учениями и стрельбами. Ранее именно с этим мы связывали задержания и обыски судов, следующих в/из украинских портов Бердянска и Мариуполя (потому что раньше, с 30 апреля, такие задержания имели место преимущественно в Керченском проливе). Но мы ошиблись", - сообщил журналист.
По его словам, 23 мая примерно в 23:30 (то есть уже после прекращения действия "предупреждения") в том же районе, в 13 милях к югу от Бердянской косы были задержаны MAXAL RAISE - IMO: 9148154 (принадлежит болгарскому владельцу, шло из Мариуполя в Бургас), а утром 24.05.2018 примерно в 08:00 задержали турецкий HACI RUSTU K - IMO: 7615969, следующий из Турции в Мариуполь.
При этом он подчеркнул, что никаких учений и стрельб в закрытом районе Азовского моря РФ де-факто не проводила: "Были замечены 2 (два) алюминиевых катера типа "Wellboat" (это моторная лодка)".
Клименко уверен, что таким образом российские военные проверяют реакцию Украины.
"Это называется "взять на понт". Проверили реакцию Украины, убедились, что она никакая. Будут идти дальше", - написал он и добавил, что действия РФ на морских путях в Бердянск и Мариуполь направлены на запугивание судовладельцев с целью их отказа от работы с этими портами.
Барыгам - урок, в смысле https://ru.wikipedia.org/wiki/Урка_(значения)
"Территориальными водами называют полосу вод в морях, заливах, проливах шириной до 12 морских миль (примерно 22,2 км) от береговой линии материка и островов. Украина имеет территориальные воды в Чёрном море, самой широкой части Каркинитского залива. За территориальными водами лежит так называемое открытое море, которое является нейтральным для судоходства. А во внутренних и территориальных водах Украины судоходство и любая другая деятельность (вылов рыбы, добыча полезных ископаемых) полностью регулируются законами нашего государства. Керченский пролив разделён на террито-
риальные воды Украины и России линией, равноудалённой от берегов. Азовское море пока не разделено между Украиной и Россией, этот вопрос должен быть урегулирован."
З.Ы. Первой в конце 40х о 200 мильной зоне объявили как раз США. С 1982 года это признано во всем мире.
Води, в яких затримано судна, міжнародні. Кораблі українські? Ні. Яка має бути реакція? Конвої організовувати?
З точки зору міжнародного права це піратство.
Але винен - Порошенко.
Бравіссімо!
Мені іноді здається, що подібні ідіотські акції кацапи вчиняють лише для того, щоб тут всякі ідіоти срач мали привід підняти і пр 3,14здіти про "злочинну владу".
Крім того, те що зараз є у ізраїлі створилося на за 3-4 роки, а мінімум за 40-50. Тому, мухв-зрадофіла, сиди і не дзижчи!
Поэтому честно, когда начинают рассказывать, что у Израиля получилось и нам нужно учиться, мне всегда хотелось поинтересоваться - чему именно вы морально готовы учиться? Как призывать 40% от трудоспособного населения и раз в год идти резервистом в армию до 45, а не так давно до 54 лет? Как отрезать от электропитания квартиры с лишними по мнению министерства нормирования утюгами и 10 лет прожить, покупая сладкое по карточной системе ? Как расходовать на оборону 20-37% ВВП в течении жизни целого поколения? Как содержать в строевых частях до конца 90-х годов трофейные Т-55, модернизированные М-48 и М-60 (танки, на которых мог служить мой дедушка)? Или может, во время распада империи вы были готовы собирать по всему бывшему СССР украинцев, а украинская диаспора вместо колядок и вышитых рубашек скупала бы им землю для сдачи в субаренду? Строить систему кооперации, образования, кассы взаимопомощи? Готовы тянуть срочную службу 3 года и отправлять своих дочек на терриконы? Отдать 10% депозитов на построение государства? Сносить бульдозерами собственные поселения ради бесконечного мирного процесса?
Не готовы? Ну тогда может пора захлопнуть варежку и взглянуть, наконец, правде в глаза - Израиль создавали люди, потерявшие всё во время Катастрофы, бегства из арабских стран или распада СССР, начинавшие жизнь с ноля, внутренне готовые к лишениям, тяжёлой работе и насилию на улице своих городов. Ради земли обетованной и чтобы больше никогда не увидеть печей Аушвица. Украина родилась без борьбы, без подрывов советских патрулей и беженцев, которые с двумя котомками, спасались от геноцида - мы не готовились ни к войне, ни к построению государственности, и сегодня во время конфликта и кризиса многим до одури страшно смотреть в будущее.
Води, в яких затримано судна, міжнародні. Яка має бути реакція? Конвої організовувати?
З точки зору міжнародного права це піратство.
Надо не цвет беретов менять, а трусливого барыгу главнокомандующего!
Особенно радует турецкое. Прикиньте, турки обидятся и перекроют свои проливы.