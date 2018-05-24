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 Военные РФ задержали еще два судна южнее Бердянской косы, - журналист Клименко

Российская Федерация продолжает задержания морских судов в Азовском море у Бердянска на пути в/из Бердянска и Мариуполя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook украинский журналист, редактор издания BlackSeaNews и руководитель проекта "Майдан закордонних справ" Андрей Клименко.

Читайте также: Два судна, идущие в украинские порты Азовского моря, задержаны 23 мая российскими военными, - журналист Клименко

"23 мая в 21:00 прекратило действие предупреждение РФ о закрытии военными района Азовского моря южнее Бердянска в связи с учениями и стрельбами. Ранее именно с этим мы связывали задержания и обыски судов, следующих в/из украинских портов Бердянска и Мариуполя (потому что раньше, с 30 апреля, такие задержания имели место преимущественно в Керченском проливе). Но мы ошиблись", - сообщил журналист.

По его словам, 23 мая примерно в 23:30 (то есть уже после прекращения действия "предупреждения") в том же районе, в 13 милях к югу от Бердянской косы были задержаны MAXAL RAISE - IMO: 9148154 (принадлежит болгарскому владельцу, шло из Мариуполя в Бургас), а утром 24.05.2018 примерно в 08:00 задержали турецкий HACI RUSTU K - IMO: 7615969, следующий из Турции в Мариуполь.

При этом он подчеркнул, что никаких учений и стрельб в закрытом районе Азовского моря РФ де-факто не проводила: "Были замечены 2 (два) алюминиевых катера типа "Wellboat" (это моторная лодка)".

Клименко уверен, что таким образом российские военные проверяют реакцию Украины.

"Это называется "взять на понт". Проверили реакцию Украины, убедились, что она никакая. Будут идти дальше", - написал он и добавил, что действия РФ на морских путях в Бердянск и Мариуполь направлены на запугивание судовладельцев с целью их отказа от работы с этими портами.

Читайте также: Эксперты разработали 10 шагов для Украины в связи с агрессивными действиями РФ в Азовском море, - журналист Клименко

Военные РФ задержали еще два судна южнее Бердянской косы, - журналист Клименко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067853
 
 
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Всё верно: или торгуем или воюем. Барыгам - урок.
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Пора знищувати Кримський міст ракетним ударом, щоб там взагалі ніхто не ходив! і починати будівництво судоходного каналу через кримські лимани, по кордону з Херсонською областю, а для цього потрібно відкинути російські війська на 50км від адміністративного кордону Херсонської області!
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Даже не рассматривая бредовости самой идеи канала через Сиваш, чисто в твоей логике - если было бы возможно откинуть их на 50 км, то почему бы не гнать их до керченского пролива? Логика где? И нахрена тогда канал?
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Гнати росіян до узбережжя це розтягувати свої комунікації, які можуть бути перерізані морським десантом ЧФ РФ, а ударити і відкинути на 50км це в найближчі місяці абсолютно реально!
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вони тільки того і чекають. Там мінні поля і укреп район, до того ж канал можна прорити і без бойових дій.
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Гівногарант і гівнокомандуючий насварив би пальчиком за це рашапідів, допускаю, що навіть тупнув би ногою, та він зараз дуже зайнятий, поїхав на чергове відкриття нового, надзвичайно важливого стратегічного обєкту(подейкують, що кругляк тепер піде цілодобово), уже другого за останні три роки, першим була приватна аптека десь у глибинці. До середини літа, реакція буде обовязково. Уууух.... , непозаздриш ху.йлу.
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а не пора ли нам блокировать кацапские фуры, которые идут транзитом через Украину?
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Підуть через Білорусь. Це не проблема.
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Ну и хорошо. Сейчас эти фуры едут через Киев, а здесь экология и так ужасная.
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Если бы это была не проблема - они бы и сейчас через беларусь шли.
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просто збільшиться вартість доставки і всьо
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Вообще-то процентов 90 кацапских фур для экпортно-импортных операций идут, а транзитных почти нет. Торговлю с РФ полностью не прыкрывают потому, что прийдется закрыть много предприятий приграничных с РФ областей, будет сильно дестабилизировано обстановка в приграничье, РФ на это надеестя, криминал в РФ готов активизировать связи в Украине для дальнейшего расшатывания обстановки - Украина от этого в краткосрочной перспективе не выиграет. Производство не такого уровня как нужно ЕС и развитым странам, инвестиции не идут поэтому основной потребитель РФ.
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Нужен. И не только Бердянск. И скоро в Украине будет полно баз НАТО! Так что жди, кацапчег.
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там такие хорошие шаги были после первого задержания, так следуйте им ибо останетесь без Азовского.
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Керченский мост построили - в ответ тишина. В наглую хозяйничают кацапы в наших водах - в ответ тишина. А поднять веки и задницу МИДу тяжело? Стесняемся созвать Совет безопасности ООН по поводу нарушения международных прав? А потом удивляемся Северному потоку?
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Это не касается Азовского моря, так хотят сделать.
"Территориальными водами называют полосу вод в морях, заливах, проливах шириной до 12 морских миль (примерно 22,2 км) от береговой линии материка и островов. Украина имеет территориальные воды в Чёрном море, самой широкой части Каркинитского залива. За территориальными водами лежит так называемое открытое море, которое является нейтральным для судоходства. А во внутренних и территориальных водах Украины судоходство и любая другая деятельность (вылов рыбы, добыча полезных ископаемых) полностью регулируются законами нашего государства. Керченский пролив разделён на террито-
риальные воды Украины и России линией, равноудалённой от берегов. Азовское море пока не разделено между Украиной и Россией, этот вопрос должен быть урегулирован."
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Красиво написал). Но не совсем так. Исландию в общем то щемили, 12 морских миль тогда имели все, а на Исландию плевали. К 1975 году экономические зоны на 200 миль имело уже большинство государств. Так что Исландия просто захотела быть равной другим, той же Британии. Тк что это не наглость, а борьба за те права, которые имели другие страны.
З.Ы. Первой в конце 40х о 200 мильной зоне объявили как раз США. С 1982 года это признано во всем мире.
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перестанут в наши азовские порты заходить суда и тысячи людей останутся без работы - получим новый очаг наваросии. и никакой реакции власти!!!
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Ну чого, пройде ще 4 роки, офшорні створять чергове мертвонароджене міністерство у справах окупованого Азовського моря, і діло піде)
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это как путлеровские гамноконвои , один прошел с помпой , второй ... мы утерлись , они повезли боеприпасы , гсм для итамнетов ... получилась долгоиграющая кровая рана !!
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Проверили реакцию Украины, убедились, что она никакая. - Всё что нужно знать о новой украинской властиИсточник: https://censor.net.ua/n3067853
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Все що треба знати про журнашлюшку-гавномета.
Води, в яких затримано судна, міжнародні. Кораблі українські? Ні. Яка має бути реакція? Конвої організовувати?
З точки зору міжнародного права це піратство.

Але винен - Порошенко.
Бравіссімо!
Мені іноді здається, що подібні ідіотські акції кацапи вчиняють лише для того, щоб тут всякі ідіоти срач мали привід підняти і пр 3,14здіти про "злочинну владу".
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амёба, твой ХАРАНТ должен защишать ГРАЖДАН УКРАИНЫ,как это делает Израиль,например. А по твоей логике,нужно сидеть и сокрушаться,какие кацапы злодеи и ждать озабоченности мирового сообщеста
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Якби за спиною у палестинців було не море, якби єврейське лоббі у США не забезпечувало Ізраїлю підтримку і допомогу на 10 млрд. баксів щорічно, якби у арабів була ядерна зброя, я б подивився на Ізраъль. Військові РФ затримали ще два судна на південь від Бердянської коси, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 974
Крім того, те що зараз є у ізраїлі створилося на за 3-4 роки, а мінімум за 40-50. Тому, мухв-зрадофіла, сиди і не дзижчи!
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Большинство украинцев не вполне представляет, что происходило в Израиле в период становления государства. Все эти многомесячные протесты против призыва в армию религиозных женщин, жесточайшую борьбу оппозиции с правящей левой партией «Авода», которая удерживала власть до середины 70-х годов, (несмотря на все перекосы социализма и тяжесть переходного периода), две волны девальвации - лиры, а позже шекеля. Если кто не в курсе - в день введения в оборот шекель стоил 4 за доллар, а уже в ноябре 1985 года 1500. Расскажите евреям про доллар по 8, потому что у них было и 430% инфляции, люди буквально теряли сбережения всей своей жизни. Многие знают, что Израиль разгромил накачанный советским оружием Египет в Шестидневной войне или ранее в операции «Кадеш», а кто помнит об угрозе санкций со стороны США, о требовании вывести войска с Синайского полуострова, о оружейном эмбарго Франции, после которого страна и начала вливать миллиарды в ВПК, который вытащил её из очередного кризиса, запустив НТР и смежные области промышленности? Никто. Пришёл волшебный фокусник и достал из шляпы ядерный реактор в Димоне, небоскрёбы и одни из самых мощных ВВС в мире.

Поэтому честно, когда начинают рассказывать, что у Израиля получилось и нам нужно учиться, мне всегда хотелось поинтересоваться - чему именно вы морально готовы учиться? Как призывать 40% от трудоспособного населения и раз в год идти резервистом в армию до 45, а не так давно до 54 лет? Как отрезать от электропитания квартиры с лишними по мнению министерства нормирования утюгами и 10 лет прожить, покупая сладкое по карточной системе ? Как расходовать на оборону 20-37% ВВП в течении жизни целого поколения? Как содержать в строевых частях до конца 90-х годов трофейные Т-55, модернизированные М-48 и М-60 (танки, на которых мог служить мой дедушка)? Или может, во время распада империи вы были готовы собирать по всему бывшему СССР украинцев, а украинская диаспора вместо колядок и вышитых рубашек скупала бы им землю для сдачи в субаренду? Строить систему кооперации, образования, кассы взаимопомощи? Готовы тянуть срочную службу 3 года и отправлять своих дочек на терриконы? Отдать 10% депозитов на построение государства? Сносить бульдозерами собственные поселения ради бесконечного мирного процесса?
Не готовы? Ну тогда может пора захлопнуть варежку и взглянуть, наконец, правде в глаза - Израиль создавали люди, потерявшие всё во время Катастрофы, бегства из арабских стран или распада СССР, начинавшие жизнь с ноля, внутренне готовые к лишениям, тяжёлой работе и насилию на улице своих городов. Ради земли обетованной и чтобы больше никогда не увидеть печей Аушвица. Украина родилась без борьбы, без подрывов советских патрулей и беженцев, которые с двумя котомками, спасались от геноцида - мы не готовились ни к войне, ни к построению государственности, и сегодня во время конфликта и кризиса многим до одури страшно смотреть в будущее.
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А пеця все пиарится....пока козломордые и азов заберут
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А, судовладельцы то из Болгарии и Турции. хуйло нарывается не по детски
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Ну будуть ходити на інших маршрутах, їм пофігу. До речі, с льохкім паром тебе.))
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Черговий розгон зради.
Води, в яких затримано судна, міжнародні. Яка має бути реакція? Конвої організовувати?
З точки зору міжнародного права це піратство.
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Будет как с Крымом: "Тільки не піддавайтесь на провокації", импотенты херовы.
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Пшел вон, порохобот херов, ник смени.
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Хе-хе. Якщо я зміню нік, то ти щезнеш з Цензора. Назавжди.
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Тогда просто пшел вон чмо проплаченное.
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Это ты про "Лолиту"?.
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Проверили реакцию Украины, убедились, что она никакаяИсточник:https://censor.net.ua/n3067853

Надо не цвет беретов менять, а трусливого барыгу главнокомандующего!
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От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
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мне кажется, что российских активов на территории Украины намного больше, чем наоборот
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В Москве по ошибке разослали предупреждение о зомби-апокалипсисе.
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Ну и прекрасно, что суда болгарское и турецкое. Мало хуйлостанцам головняков - они решили ускорить свой пиздец?

Особенно радует турецкое. Прикиньте, турки обидятся и перекроют свои проливы.
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кацапское мразье...отлавливать нужно!видишь кацапа бей по морде! Військові РФ затримали ще два судна на південь від Бердянської коси, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 6269
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москалійські пірати знищать український рибальський флот потім торговий і в кінці військовий , без війни й впевнених дій командування Україна втратить все
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доведеться рити канал з Азовського моря у Чорне, чи направляти експорт у чорноморськи порти по залізниці. Чи скаржитися у гаагський трибунал.
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Гівногарант і гівнокомандуючий насварив би пальчиком за це рашапідів, допускаю, що навіть тупнув би ногою, та він зараз дуже зайнятий, поїхав на чергове відкриття нового, надзвичайно важливого стратегічного обєкту(подейкують, що кругляк тепер піде цілодобово), уже другого за останні три роки, першим була приватна аптека десь у глибинці. До середини літа, реакція буде обовязково. Уууух.... , непозаздриш ху.йлу.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенные РФ задержали еще два судна южнее Бердянской косы, - журналист Клименко
 
 
 
 
 
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