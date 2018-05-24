 На Закарпатье налоговики задержали незаконную партию сигарет стоимостью 4 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках операций "Рубеж-2018" и "Акциз-2018" при пересечении границы был задержан грузовой автомобиль с полуприцепом. По документам значилось, что перевозится мебель, а в действительности находились сигареты "Марбле" и "Джин линг" без марок акцизного налога Украины. Груз, используя "документы прикрытия", планировали переместить из Украины в Румынию.

Сигареты ориентировочной стоимостью 4 миллиона и автомобиль задержаны. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.



