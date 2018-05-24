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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1344) контрабанда (1479) налоговая (747) сигареты (510)

 На Закарпатье налоговики задержали незаконную партию сигарет стоимостью 4 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области на выезде из Украины сотрудники налоговой милиции совместно с таможенниками задержали 135,5 тысяч пачек сигарет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В рамках операций "Рубеж-2018" и "Акциз-2018" при пересечении границы был задержан грузовой автомобиль с полуприцепом. По документам значилось, что перевозится мебель, а в действительности находились сигареты "Марбле" и "Джин линг" без марок акцизного налога Украины. Груз, используя "документы прикрытия", планировали переместить из Украины в Румынию.

На Закарпатье налоговики задержали незаконную партию сигарет стоимостью 4 миллиона гривен 01

Сигареты ориентировочной стоимостью 4 миллиона и автомобиль задержаны. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

На Закарпатье налоговики задержали незаконную партию сигарет стоимостью 4 миллиона гривен 02

На Закарпатье налоговики задержали незаконную партию сигарет стоимостью 4 миллиона гривен 03
На Закарпатье налоговики задержали незаконную партию сигарет стоимостью 4 миллиона гривен 04

На Закарпатье налоговики задержали незаконную партию сигарет стоимостью 4 миллиона гривен 05

Источник: https://censor.net.ua/n3067851
 
 
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