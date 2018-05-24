 Украинцы по всему миру начали кампанию в поддержку политзаключенных Кремля - #SaveOlegSentsov

Об этом Цензор.НЕТ рассказала Александра Матвийчук, член инициативной группы #SaveOlegSentsov.

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"За первый день призыва #SaveOlegSentsov мы получили более сотни предложений помощи. Нам написали люди, которые были готовы переводить тексты, делать дизайн плакатов, печатать листовки, распространять информацию, модерировать страницы акции, готовить обращение в международные организации и т.д.", - говорит Матвийчук.

Участники кампании объявили три основных требования. Первое требование к Путину - освободить Олега Сенцова и всех политзаключенных. Призыв к странам Большой Семерки на саммите 8-9 июня - поднять вопрос о политзаключенных, находящихся в тюрьмах Российской Федерации. А также - побудить общестов и правительства всех стран, где будут проводиться акции, принять лозунг "На Чемпионате мира по футболу в России мы болеем за политзаключенных".

Украинцы в разных городах и странах уже начали подготовку к акции. Уже присоединились Киев, Черкассы, Одесса, Тернополь, Чернигов, Львов. В мире акцию поддержат Рига (Латвия), Стокгольм (Швеция), Лозанна (Швейцария), Берлин (Германия), Ницца (Франция), Абу-Даби (ОАE), Варшава (Польша), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия) Париж (Франция), Прага (Чехия), Кувейт (Кувейт), Бордо (Франция), Лондон (Великобритания), Каунас (Литва), Страсбург (Франция), Мюнхен (Германия), Ганновер (Германия), Тель-Авив ( Израиль).

Организаторы отмечают, что кампания не имеет устоявшейся формы и они открыты для предложений. Приобщиться можно в любой момент и в любой форме.

"В Одессе акция будет проходить 2 июня на территории Летнего театра. Формат еще обсуждается, однако точно будем читать речи Олега Сенцова, в том числе на судебных заседаниях, а также его рассказы. Присоединиться к кампании может каждый - прийти на акцию с плакатом, надеть футболку с призывом об освобождении Сенцова и Кольченко, распространить информацию", - рассказал Виталий Устименко, координатор кампании #SaveOlegSentsov в Одессе.

В Киеве в поддержку политзаключенных в рамках кампании планируется провести автопробег.

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Присоединиться к кампании можно, заполнив форму по ссылке.

Напомним, 14 мая 2018, незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 политзаключенных Кремля.