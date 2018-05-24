 Сепаратисты планировали похитить меня в Попасной в 2014-м, - певица Приходько

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

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"Это было в Попасной. Мы дали концерт в ДК. Военные как-то узнали, что сепары готовят какую-то движуху против меня, хотят украсть. Так наши провернули спецоперацию! Я якобы сижу в ресторане, они передают друг другу по рации: "Анастасия зашла в ресторан", "садится", "кушает, мы сейчас ждём". Но я ресторане уже не сижу, меня в этот момент из машины в машину пересаживают и вывозят", - рассказала Приходько, добавив, что тогда с целью засекретить информацию ей дали позывной - Грач.

Во время второй поездки на Донбасс, по словам Приходько, ее охранял спецназ "Альфа".

Полный текст интервью с Анастасией Приходько читайте здесь.