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 Сепаратисты планировали похитить меня в Попасной в 2014-м, - певица Приходько

Певицу Анастасию Приходько могли выкрасть террористы во время ее поездки на Донбасс в 2014 году.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

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"Это было в Попасной. Мы дали концерт в ДК. Военные как-то узнали, что сепары готовят какую-то движуху против меня, хотят украсть. Так наши провернули спецоперацию! Я якобы сижу в ресторане, они передают друг другу по рации: "Анастасия зашла в ресторан", "садится", "кушает, мы сейчас ждём". Но я ресторане уже не сижу, меня в этот момент из машины в машину пересаживают и вывозят", - рассказала Приходько, добавив, что тогда с целью засекретить информацию ей дали позывной - Грач.

Во время второй поездки на Донбасс, по словам Приходько, ее охранял спецназ "Альфа".

Полный текст интервью с Анастасией Приходько читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3067841
 
 
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с какой целью.... неужели с сексуальной..... маньяки а не сепаратисты.....а может они хотели ей всунуть внутрь вирус сепаратизма чтобы так сказать изнутри ........
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Цяця велика.))
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Я бы так не говорила. Настя проукраинском певица, абсолютно однозначно патриотка нашей страны. Это вам не профурсетка Лорак. За это я ее очень уважаю.
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кому ты нафиг всралась)))))))))))))))))эти певицы так жалко выглядят в сбитых летчиках...В кацапии всралась,так теперь у нас себя вЯликой патриЕткой возомнила Сепаратисты планировали похитить меня в Попасной в 2014-м, - певица Приходько - Цензор.НЕТ 217
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Это было в Попасной. Мы дали концерт в ДК...
Сцуко, навзрыд...наверняка какое-то колхозное ДК с еще совкомыми плакатами за любовь к партии и ильичу и засраными мухами стеклами, и тут ОНА - великая певица, волею судьбы заброшенная в тамошние пампасы...Дуська Косорылова, корчащая из себя Бейонс...
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Ваш комментарий соостветствует Вашему нику.
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какой-то слишком завуалированный сарказмЪ... Сепаратисти планували викрасти мене в Попасній у 2014-му, - співачка Приходько - Цензор.НЕТ 7957 Я должен как-то оскорбиться?. Сепаратисти планували викрасти мене в Попасній у 2014-му, - співачка Приходько - Цензор.НЕТ 9760
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Я думаю, что Вы бы зассали сказать это лично Насти Приходько, доже учитывая что она женщина.
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Вам смешно, но в 2014 это было совсем не смешно. Тогда сепары наглели не по децки. Взять известную певицу в плен и издеваться над ней по всем парашенским аналам - это же не тупая мужичка Сявченко с могучей жопой, которой голодать сам доктор прописал, причем постоянно.
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по мужиковатости грач пуле не сильно уступает,кстати ..
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и погоняло себе придумала...Грач...))))))теперь этот грач стопудово в презы поломится Сепаратисти планували викрасти мене в Попасній у 2014-му, - співачка Приходько - Цензор.НЕТ 6498
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к гадалке не ходи... и еще нужно представить к званию Героя Украины...
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вот это страсти, ... ёпт и четырёх лет не прошло... дiд панас вiдпочiваЕ!
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Услышали её пение, сепары сбежали с перепугу? Сепаратисти планували викрасти мене в Попасній у 2014-му, - співачка Приходько - Цензор.НЕТ 173
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откуда столько желчи в комментах?! Сепаратисти планували викрасти мене в Попасній у 2014-му, - співачка Приходько - Цензор.НЕТ 273
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСепаратисты планировали похитить меня в Попасной в 2014-м, - певица Приходько
 
 
 
 
 
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