 СБУ задержала диггеров из РФ, собиравших для ФСБ информацию о системах украинских подземных коммуникаций. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.
Правоохранители установили, что в январе текущего года двое российских граждан - участников движения так называемых "диггеров" были завербованы представителями ФСБ РФ. По заданию "куратора" агенты должны были собирать информацию о подземных объектах, расположенных, прежде всего в крупных промышленных городах и столицах стран Европейского Союза, а также в Украине.
Оперативники спецслужбы разоблачили иностранцев при попытке несанкционированного проникновения на территорию одной из станций Киевского метрополитена.
Во время досмотра вещей задержанных сотрудники СБУ обнаружили альпинистское снаряжение, технические средства фото- и видеофиксации, а также устройства механического взлома для преодоления систем охраны.
"Учитывая то, что российские "диггеры" не совершили преступления и активно сотрудничали с отечественными правоохранителями, украинская сторона отстаивая европейские ценности верховенства права, приняла решение об их принудительном возвращении в РФ. Обоим молодым людям также запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет",- сказано в сообщении.
"СБУ еще раз обращается к российским спецслужбам не подвергать опасности своей подрывной деятельностью в нашей стране не только жителей Украины и ее гостей, но и граждан РФ, которые также посещают нашу страну, в частности в преддверии финала Лиги Чемпионов", - добавили в ведомстве.
Судя по описанию от циски - это не просто вирус, это ботнет + сниффер + нюка в одной коробке. Пик заражения украинских компов - 8е мая, а сообщить решили только сейчас.
Ну и вишенка на торте - атака будет в день футбольного финала, что, ясен, повлияет на страну чуть меньше, чем никак.
Вот есть у тебя подсеть 192.168.0.X. Сколько адресов ты сможешь раздать юзерам в этой подсети, если маска стандартная, на 24 бита?
Сисадмин чтоль?
взять хоть тебя, "Стасик"
В случаее занятия контразведкой нужно было провести комплекс необходимых СД и НС(р)Д в рамках соответствующего криминального производства (если есть состав преступления, а если его нет темболее - это доказуха пиара) получить доказуху и после реализации пиариться, а не кидаться голыми словами.
Лев Толстой
С момента независимости неслабо развили зелёную и красную ветки, но основная инфа по прежнему гуглится даже на Вики. Ну или вот тут.
Олсо, для обследования входов-выходов не нужно иметь с собой диггерское снаряжение.
Имхо - чуваки полезли искать Метро-2 не в той стране и их просто подставили. Завербованы в январе, но в страну их впустили и приняли только при попытке проникновения.
Даже интересно, как, находясь в туннеле метро, определить глубину, материал покрытия стен, марку бетона, вольтаж в жилах на стенах, расстояние до ближайшего источника питания и т.д. Если какой-то информации по метро нет в РФ - куда проще подкупить уборщицу в архиве или машиниста, а не нанимать чуваков с гражданством РФ лазить под землёй.
Во время досмотра вещей задержанных сотрудники СБУ обнаружили альпинистское снаряжение, технические средства фото- и видеофиксации, а также
устройства механического взлома для преодоления систем охраны.
КАк то сбу легко отпустила . ((
Значит, на их место, придут другие.... и будут заниматься в Украине тем же... А почему бы и нет, если им за это им ничего в Украине не будет?
А скольких спящих диверсантов в украинских городах сбу еще не обнаружила?
И могут лежать такие "гостинцы" годами, и ждать часа Х,радиосигнала или простого телефонного звонка...
на перший погляд "всезнайок" й "експертів широкого профілю" воно то смішно...
а на другий погялд - "одна крапля" яду "влита" в правильному місці рознесеться по кожній домівці...
СБУ в цій ситуації зробили те чого ми від них й очікуєм!!!
але в нас же ж "демократія")))
все бояться "що захід скаже"..
Страна спасена!
СБУ щас везде шпионы мерещатся.
Скоро будут бабок арестовывать, а потом писать, что раскрыли агентурную сеть, которая под видом торговок у станций метро собирали секретную информацию и занималичь вербовкой путем продажи семечек в кулечках из пропагандистских газет.
Это бред и позор. Никаких поблажек - исключительно в рамках действующего законодательства - сурово, строго и неотвратимо. Статья 114 КПК Украины: "ШПИОНАЖ" - от 8 до 15 лет лишения свободы.