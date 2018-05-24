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Все про:задержание (4961) СБУ (12500) ФСБ (1216) вербовка (105)

 СБУ задержала диггеров из РФ, собиравших для ФСБ информацию о системах украинских подземных коммуникаций. ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили граждан РФ на попытке сбора в интересах страны-агрессора информации о системах подземных коммуникаций объектов критической инфраструктуры Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

Правоохранители установили, что в январе текущего года двое российских граждан - участников движения так называемых "диггеров" были завербованы представителями ФСБ РФ. По заданию "куратора" агенты должны были собирать информацию о подземных объектах, расположенных, прежде всего в крупных промышленных городах и столицах стран Европейского Союза, а также в Украине.

Оперативники спецслужбы разоблачили иностранцев при попытке несанкционированного проникновения на территорию одной из станций Киевского метрополитена.

СБУ задержала диггеров из РФ, собиравших для ФСБ информацию о системах украинских подземных коммуникаций 01

Во время досмотра вещей задержанных сотрудники СБУ обнаружили альпинистское снаряжение, технические средства фото- и видеофиксации, а также устройства механического взлома для преодоления систем охраны.

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"Учитывая то, что российские "диггеры" не совершили преступления и активно сотрудничали с отечественными правоохранителями, украинская сторона отстаивая европейские ценности верховенства права, приняла решение об их принудительном возвращении в РФ. Обоим молодым людям также запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет",- сказано в сообщении.

СБУ задержала диггеров из РФ, собиравших для ФСБ информацию о системах украинских подземных коммуникаций 02
Фото: пресс-служба СБУ

"СБУ еще раз обращается к российским спецслужбам не подвергать опасности своей подрывной деятельностью в нашей стране не только жителей Украины и ее гостей, но и граждан РФ, которые также посещают нашу страну, в частности в преддверии финала Лиги Чемпионов", - добавили в ведомстве.

СБУ задержала диггеров из РФ, собиравших для ФСБ информацию о системах украинских подземных коммуникаций 03

Источник: https://censor.net.ua/n3067840
 
   
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да в каждом доме по несколько русских агентов ведут подрывную деятельность против Украины, собирают материалы, отравляют сознание гражданам, в каждой щели сидят ихние тараканы......
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СБУ потрібно розформувати, щоб не ганьбити Україну ідіотськими розслідуваннями!
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Кому писати, вони ж не зрозуміють про що йде мова, не вистачить інтелекту! Лідер світового виробництва роутерів та файерволів для бізнесу - компанія Cisco, заявила що в Україні масово поширюється вірус в програмному забезпеченні клієнтських роутерів, що може призвести до величезної кібер-атаки та катастрофи в Інтернет-мережах України. Можуть бути блоковані інформаційні ресурси, державні сайти та об'єкти критичної інфраструктури України! А що про це знає СБУ, кібер-поліція, Держспецзв'язку???? Хотілось би почути від них розгорнутий аналіз загроз та методи які вони вживають для локалізації проблеми! А у відповідь тиша, гробова тиша, бо на відповідальних посадах немає фахівців, тільки ідіоти та нікчеми!
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А замість системної роботи по забезпеченню національної безпеки СБУ арештовує російських діггерів і шиє їм шпионаж! Це рівень СБУ - рівень прапорщика, який керує СБУ!
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Так, СБУ забули перед Ігарьком Л та полковником Гриценко відзвітувати про виконану свою роботу
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Мають бути розроблені рекомендації на інструкції для клієнтів, провайдерів та операторів, щодо порядку дій у разі масованого блокування роутерів на мережі Інтернет в Україні та за її межами! Це має бути зроблено негайно, бо в будь який може початись кібер-атака на український сегмент мережі Інтернет! Саме від того як будуть діяти оператори, провайдери та користувачі залежить той урон, який зможуть нанести вороги Україні! Населення та бізнес мають бачити роботу СБУ, кібер-поліції та Держспецзв'язку та розуміти що і як потрібно робити в критичній ситуації! Має бути розроблена система інформування населення про стан мережі Інтернет в тих чи інших населених пунктах, щоб люди у разі кібер-атаки не користувались сервісами Інтернет і були готові до того що не будуть працювати банкомати та термінали, відділення банків та різноманітних компаній, аптеки, супермаркети та заправки! Сьогодні все працює через Інтернет і зупинка мережі Інтернет призводить до зупинки всього бізнес-життя!
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А перед полковником Гриценко через 11 місяців будуть звітувати і дуже жорстко! Якщо СБУ так реагує на таку страшну загрозу - тотальний ворожий контроль над всіма роутерами в Інтернет мережі України, то СБУ виходить не розуміє сучасних загроз і не володіє інструментами локалізації цих загроз! В кібер-поліції сидять непрофесіонали, в Держспецзв'язку сидять взагалі далекі від мережі Інтернет люди! У нас немає структури яка б могла аналізувати ризики і розробляти рекомендації та інструкції для учасників ринку послуг та користувачів! НКРЗ це повністю корумпована та бездіяльна структура! Взагалі весь український державний апарат це повністю нікчемна конструкція яка не від чого не захищає населення України! Полковник Гриценко зробить правильні висновки з цього і більшість нікчемних чиновників будуть звільнені!
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А Гриценко с Луни чи з Марса? Це не той Гриценко, що багато років був депутатом та два роки очолюва в міністерство оборони? Він і є частиною того про що ти написав: "державний апарат це повністю нікчемна конструкція яка не від чого не захищає населення України!"
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Ага, знают. Знают, что это ересь.
Судя по описанию от циски - это не просто вирус, это ботнет + сниффер + нюка в одной коробке. Пик заражения украинских компов - 8е мая, а сообщить решили только сейчас.
Ну и вишенка на торте - атака будет в день футбольного финала, что, ясен, повлияет на страну чуть меньше, чем никак.
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Не відомо що вони знають, але одне відомо, що як би й знали, то тобі не доповідали би...
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Ні, СБУ не в курсі, що перезагрузки роутерів не дозволяють позбутись вірусів і роутер після перезавантаження так само потрапляє під контроль зловмисників! Поради від СБУ це нікчемні поради від системного адмінстратора енікейщика. В принципі це їх рівень!
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Можно задать тебе один-единственный вопрос?
Вот есть у тебя подсеть 192.168.0.X. Сколько адресов ты сможешь раздать юзерам в этой подсети, если маска стандартная, на 24 бита?
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Так вроде ж 254. Нулевой на подсеть, 255й - на широковещательный.
Сисадмин чтоль?
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Хотя бы марку, тип, версии оборудования и прошивки? А в ответ - тишина. Все Циско в костер???
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в каждой щели сидят ихние тараканы

взять хоть тебя, "Стасик"
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Похоже, что горит, раз Стасик такую фигню пишет.
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Иван Стас Igor L, ви роботи зі сколково чи живі люди. З вас стібаються, а ви не реагуєте.
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Хто стібається, місцеві клоуни-дауни з інтелектом медузи? Реагувати на планктон забагато честі.
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визовый режим с кацапстаном совсем не нужен..абсолютно..нужно вообще без документов пропускать..
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Ну как военнообязанные орды попадают в Украину?Кто мне может пояснить.Пенсионерка,сестра жены не может проведать вУкраине престарелых 90 летних родителей,а тут-всегда пожалуйста.В мой скудный ум потуги Грицака и Авакова не укладываются.Ордынским террористам в Украине раздолье.У грузинов и престарелых -проблемы..
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Впускають, причіпляють "хвоста", розколупують мережу і т.д. Вам штатовських бойовиків в параші не демонструють?
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Точнее пиаром, до сих пор "торпеды" на границе пускают, галочную систему никто не отменял.
В случаее занятия контразведкой нужно было провести комплекс необходимых СД и НС(р)Д в рамках соответствующего криминального производства (если есть состав преступления, а если его нет темболее - это доказуха пиара) получить доказуху и после реализации пиариться, а не кидаться голыми словами.
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А что за попытку у нас уже отпускают? Попытался убить, изнасиловать, ограбить но не получилось, т.к. был пойман на месте преступления - тоже не считается?
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СБУ і не знала до твого коменту, як вона має працювати...)))
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И не удивительно на тысячи выевленых схронов они не додумались установить опернаблюдение и задержать с поличным, поэтому даже система ОБС является источником более достоверной информацией чем данные СБУ.
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Нельзя партнеров обижать,надо их назад вернуть.Вместо того чтобы обменять на арестованных и осужденных на Рашке украинцев
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кароч, хотели бабок с питерских лохов, но что-то пошло не так, поэтому оформили за шпигунаж...с чистосердечным признанием конечно...этож критически важная инфа, которой ну никак не может быть в советских архивах...
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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Супер странно. Станции киевского метрополитена строились при Союзе, т.е. с вероятностью 99.(9)% все планы в РФ есть.
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А Вы не допускаете, что за столько лет там могли появиться новые входы-выходы, проложены какие-то коммуникации?
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Скорее нет.
С момента независимости неслабо развили зелёную и красную ветки, но основная инфа по прежнему гуглится даже на Вики. Ну или вот тут.
Олсо, для обследования входов-выходов не нужно иметь с собой диггерское снаряжение.
Имхо - чуваки полезли искать Метро-2 не в той стране и их просто подставили. Завербованы в январе, но в страну их впустили и приняли только при попытке проникновения.
Даже интересно, как, находясь в туннеле метро, определить глубину, материал покрытия стен, марку бетона, вольтаж в жилах на стенах, расстояние до ближайшего источника питания и т.д. Если какой-то информации по метро нет в РФ - куда проще подкупить уборщицу в архиве или машиниста, а не нанимать чуваков с гражданством РФ лазить под землёй.
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А зачем именно это входило в набор русо-туристо?

Во время досмотра вещей задержанных сотрудники СБУ обнаружили альпинистское снаряжение, технические средства фото- и видеофиксации, а также
устройства механического взлома для преодоления систем охраны.




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После того, как совдеп сдох киевское метро продолжало строиться и развиваться.
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А чого немає, то якийсь клерк з Київради продасть і не дорого візьме. Инша річ, що дослідження всього цього в польових умовах справді варте уваги. Бо на папері може бути одне, а в дійсності -- инше.
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Кацапы с территории Беларуси похитили 19-летнего украинца Павла Гриба, а СБУ отпускает мокшей. И кто вы после этого???
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Ну ваообщето это очень и очень серьезная информация.
КАк то сбу легко отпустила . ((
Значит, на их место, придут другие.... и будут заниматься в Украине тем же... А почему бы и нет, если им за это им ничего в Украине не будет?

А скольких спящих диверсантов в украинских городах сбу еще не обнаружила?
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Добро пожаловать террористы! Это же не Саакашвили.
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а почему в сбу уверенны что эти самые диггеры уже не заложили какиенибудь неприянтные средства массового поражения ?
И могут лежать такие "гостинцы" годами, и ждать часа Х,радиосигнала или простого телефонного звонка...
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Дятлы проклятые, а обменять не на кого уже?
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даремно деякі форумчани в цьому випадку висміюють СБУ (типу нефіг чим зайнятись й нема що розслідувати)...
на перший погляд "всезнайок" й "експертів широкого профілю" воно то смішно...
а на другий погялд - "одна крапля" яду "влита" в правильному місці рознесеться по кожній домівці...

СБУ в цій ситуації зробили те чого ми від них й очікуєм!!!
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так уже и спросить не с кого.... Отпустили диггеров, поверили им на слово ))))
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впринципі я теж прихильник "посадки років на 20" за такі дії...
але в нас же ж "демократія")))
все бояться "що захід скаже"..
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в сраной рашке по 20 лет дали бы за шпионаж
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тоем более, что этих то взяли с вещественными доказательствами, файлами и т.д....
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гоу про, отвертка и рулон пищевой фольги.
Страна спасена!
СБУ щас везде шпионы мерещатся.
Скоро будут бабок арестовывать, а потом писать, что раскрыли агентурную сеть, которая под видом торговок у станций метро собирали секретную информацию и занималичь вербовкой путем продажи семечек в кулечках из пропагандистских газет.
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Так кацапське ФСБ ловило в нас , наших рибалок у в'єтнамках , то роздули , що зловили діверсантов у Криму . Кацапія ракова пухлина на тілі людства .Скрізь в світі , да влізла кацапська Москва ллється кров , гинуть люди , панує брехня і злигодні. Мордор.
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Мені цікаво , на скільки років посадили б кацапи наших діггерів , якби їх відловили в метро Москви , в центрі ? Певно років на 20 кожного.
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в живом журнале...токатема...надежда румянцева... ездит по всем ж/д станциям украины, фоткает их состояние и надеется, что на станцию ужгород еще раз приедет - уже с москвичами
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В то время когда Бульбашоебы дали нашему журналисту Шаройко 8 лет, кацапские твари снова задержали несколько наших суден, и таким образом в заложниках у мразей находится более 30-ти наших моряков, над енсколькими из них твари могут утроить показательный судебный процесс в отметску за задержанное ватное судно, наши парин из СБУ любезно отпускают шпионов и просят! не требуют а просят! спецслужбы страны с которой мы воюем перестать против Украины работать...
Это бред и позор. Никаких поблажек - исключительно в рамках действующего законодательства - сурово, строго и неотвратимо. Статья 114 КПК Украины: "ШПИОНАЖ" - от 8 до 15 лет лишения свободы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ задержала диггеров из РФ, собиравших для ФСБ информацию о системах украинских подземных коммуникаций. ФОТО
 
 
 
 
 
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