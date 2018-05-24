 СБУ задержала диггеров из РФ, собиравших для ФСБ информацию о системах украинских подземных коммуникаций. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

Правоохранители установили, что в январе текущего года двое российских граждан - участников движения так называемых "диггеров" были завербованы представителями ФСБ РФ. По заданию "куратора" агенты должны были собирать информацию о подземных объектах, расположенных, прежде всего в крупных промышленных городах и столицах стран Европейского Союза, а также в Украине.

Оперативники спецслужбы разоблачили иностранцев при попытке несанкционированного проникновения на территорию одной из станций Киевского метрополитена.

Во время досмотра вещей задержанных сотрудники СБУ обнаружили альпинистское снаряжение, технические средства фото- и видеофиксации, а также устройства механического взлома для преодоления систем охраны.

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"Учитывая то, что российские "диггеры" не совершили преступления и активно сотрудничали с отечественными правоохранителями, украинская сторона отстаивая европейские ценности верховенства права, приняла решение об их принудительном возвращении в РФ. Обоим молодым людям также запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет",- сказано в сообщении.



Фото: пресс-служба СБУ

"СБУ еще раз обращается к российским спецслужбам не подвергать опасности своей подрывной деятельностью в нашей стране не только жителей Украины и ее гостей, но и граждан РФ, которые также посещают нашу страну, в частности в преддверии финала Лиги Чемпионов", - добавили в ведомстве.