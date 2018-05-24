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 Оккупанты обстреляли Торецк: повреждены два медицинских учреждения, - Жебривский

Сегодня около 4 утра пророссийские боевики вновь обстреляли Торецк. Под обстрел попали два диспансера.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, несколько мин разорвались во дворе психиатрического диспансера - в здании повреждена крыша и выбиты стекла.

"Еще несколько "прилетов" в тубдиспансер - по сообщению главного врача, повреждено не менее 32 окон", - добавил глава ВГА.

Жебривский сообщил, что в здании психиатрического диспансера во время обстрела находился только сторож, который, к счастью, не пострадал. А в туберкулезном находились врачи и пациенты, обстрел они переждали в подвале и тоже физически не пострадали.

"Поручил департаменту здравоохранения облгосадминистрации эвакуировать людей в тубдиспансеры Славянска и Краматорска", - написал губернатор.

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Оккупанты обстреляли Торецк: повреждены два медицинских учреждения, - Жебривский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067821
 
 
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