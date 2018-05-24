 "Укрзализныця" будет информировать пассажиров о наличии кондиционеров в вагонах при покупке билетов онлайн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте УЗ.

"Теперь в системе онлайн-продажи билетов над изображением мест появилась специальная отметка "Без кондиционирования", которая информирует, есть ли именно в этом вагоне кондиционер. Если она отсутствует, значит кондиционер в этом вагоне есть. Эта информация будет указана и в приобретенном билете", - отмечается в сообщении.

В "Укрзализныце" уточнили, что благодаря этой опции уже на этапе выбора места в поезде пассажир сможет четко понимать, в каких условиях он будет путешествовать и на какой уровень комфорта стоит рассчитывать.

Новая опция актуальна для региональных поездов и поездов дальнего следования.

Ранее сообщалось, что в 2018 году "Укрзализныця" планирует приобрести 54 новых пассажирских вагонов и провести капитально-восстановительный ремонт еще 150 вагонов. Все эти вагоны будут оборудованы системами кондиционирования воздуха.

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