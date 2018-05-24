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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:памятник (1767) Польша (4343) УПА (549) раскопки (18) Розенко (573)

 Польские историки начали раскопки на месте разрушенного памятника УПА в Грушовичах: представитель Украины Шеремета наблюдает за работами

Сотрудники Института национальной памяти (ИНП) Польши проведут в четверг раскопки на кладбище села Грушовичи с целью установления, есть ли месте уничтоженного в прошлом году памятника захоронение воинов УПА.

К раскопкам в качестве наблюдателей также должны присоединиться пять специалистов из Украины и один представитель от Объединения украинцев в Польше, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщил накануне заместитель председателя ИНП Польши Кшиштоф Швагжик, результаты раскопок будут известны в пятницу или, при благоприятных обстоятельствах, еще в четверг.

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Он сообщил, что в случае обнаружения человеческих останков они будут исследованы и перезахоронены с установкой надмогильного памятника. Но, если в этом месте польские специалисты ничего не найдут, то памятник устанавливаться не будет. Швагжик подчеркнул, что в первичном виде памятник воинам УПА, который существовал до апреля 2017 года, восстанавливаться не будет.

Секретарь государственной комиссии по вопросам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета наблюдает за эксгумационными работами польского Института национальной памяти в Грушовичах, где местные власти разобрали нелегальный памятник УПА, пишет Интерфакс-Украина.

"Страсти утихают, начинаем реализовывать совместные инициативы по урегулированию вопросов исторической памяти в украинско-польских отношениях. Секретарь государственной комиссии по вопросам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета в Польше и участвует в наблюдении за поисковыми работами польского ИНН в Грушовичах", - сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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Как сообщалось, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на кладбище в селе Грушовичи недалеко от Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти.

Источник: https://censor.net.ua/n3067819
 
 
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Так само має поступити і Україна - знищити всі пам'ятники на місцях масових поховань польських військових та цивільних, а всі кістки розкласти по окремим могилам! Як до нас ставляться так і ми будемо ставитись! Це ж треба було додуматись знищувати пам'ятники воякам УПА на українських землях! Не лишиться жодного пам'ятника полеглим полякам і в Україні - будуть лише сотні холмиків з маленькими надгробними плитами!
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Ну вот, а говорили во всех СМИ, что Украинцам не разрешат присутствовать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольские историки начали раскопки на месте разрушенного памятника УПА в Грушовичах: представитель Украины Шеремета наблюдает за работами
 
 
 
 
 
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