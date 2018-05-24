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Все про:Дерипаска (38) Россия (69375) санкции (6765)

 Руководство "Русала" ушло в отставку из-за санкций

Генеральный директор компании "Русал" Александра Бурико ушла в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

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Решение об отставке вступило в силу с 23 мая. Исполняющим обязанности главы компании назначен Евгений Никитин. Бурико занимала пост гендиректора "Русала" с февраля 2018 года.

Одновременно совет директоров "Русала" покинули Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Они, говорится в заявлении компании, были выдвинуты в совет директоров En+ Group Олега Дерипаски.

Отставка членов совета директоров вступает в силу с 28 июня. Никто из решивших покинуть совет директоров, подчеркивается в заявлении "Русала", не будет претендовать на переизбрание в его состав.

Изменения в руководстве — часть усилий по выводу компании из-под санкций, сообщили в "Русале".

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В начале апреля Минфин США включил в санкционный список, помимо прочих, бизнесмена Олега Дерипаску, контролирующего компании "Русал" и En+ Group. После введения ограничительных мер стоимость акций "Русала" и En+ Group на биржах резко упала.

В мае Минфин США разъяснил, что "Русал" и En+ Group могут быть выведены из-под санкций, если Дерипаска перестанет контролировать эти компании. На тех же условиях Минфин готов снять санкции и с группы ГАЗ, связанной с Дерипаской.

Источник: https://censor.net.ua/n3067816
 
 
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Санкции не работаю !!! Искандеры после обкуреного ржача едят пироженки !
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Пора на кремль и соратников Хуйла санкции вводить...
Может плешивый утырок - уйдет в отставку?
...или сразу - получит табакеркой в ухо...

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А Ромке Абрамовичу визу английскую не продлевают.....Как же он без Челси, только по телику. Руководство "Русала" ушло в отставку из-за санкций - Цензор.НЕТ 470 Теперь сделает футбольный клуб ЧУ- ЧЕ........Чукчи-Челси!
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К слову о порохоботах и Дерипаске. Странные у кацапского олигарха адвокаты появились.
Руководство "Русала" ушло в отставку из-за санкций - Цензор.НЕТ 2814
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А как там "исЬкандеры", не смеются?
А то ж мы "переживаем"... Руководство "Русала" ушло в отставку из-за санкций - Цензор.НЕТ 5568
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Приходите к этому чуваку на канал обсудить
https://www.youtube.com/watch?v=OgxyeDWs39E&t=0s
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кацапы "русал-2" сделают и вместо владельца какого-нибудь дерибазку вместо дерипаски оформят. все активы с первго "русала" на второй перекинут.
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Неужели кто-то верит, что если сменить эту шушеру, Русал перестанет быть вовкиным (ФСБшным) кошельком?
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Мы верим в то что все эти Зигфриды, Бурико и Рыбки, которые теряют большие деньги сами вынесут Вову из Кремля.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРуководство "Русала" ушло в отставку из-за санкций
 
 
 
 
 
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