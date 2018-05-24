 Руководство "Русала" ушло в отставку из-за санкций

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

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Решение об отставке вступило в силу с 23 мая. Исполняющим обязанности главы компании назначен Евгений Никитин. Бурико занимала пост гендиректора "Русала" с февраля 2018 года.

Одновременно совет директоров "Русала" покинули Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Они, говорится в заявлении компании, были выдвинуты в совет директоров En+ Group Олега Дерипаски.

Отставка членов совета директоров вступает в силу с 28 июня. Никто из решивших покинуть совет директоров, подчеркивается в заявлении "Русала", не будет претендовать на переизбрание в его состав.

Изменения в руководстве — часть усилий по выводу компании из-под санкций, сообщили в "Русале".

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В начале апреля Минфин США включил в санкционный список, помимо прочих, бизнесмена Олега Дерипаску, контролирующего компании "Русал" и En+ Group. После введения ограничительных мер стоимость акций "Русала" и En+ Group на биржах резко упала.

В мае Минфин США разъяснил, что "Русал" и En+ Group могут быть выведены из-под санкций, если Дерипаска перестанет контролировать эти компании. На тех же условиях Минфин готов снять санкции и с группы ГАЗ, связанной с Дерипаской.