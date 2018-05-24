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 Политика Украины, Общество
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Все про:аэропорт (1119) строительство (1528) Мининфраструктуры (527) Омелян (428)

 При хорошем финансировании хотя бы в течение 3-4 лет мы будем иметь 25 полноценных новых аэропортов в Украине, - Омелян

Одной из главных задач развития инфраструктуры в Украине на ближайшую перспективу является строительство современных аэропортов и модернизация имеющихся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Я сейчас пытаюсь убедить правительство и парламент, мы должны предусмотреть в следующем году в бюджете 2019 года минимум 10 млрд грн на строительство как минимум 4-5 взлетных полос в разных точках Украины. Если такое финансирование будет хотя бы в течение 3-4 лет, мы будем иметь 25 полноценных новых аэропортов в Украине", - заявил министр.

Он напомнил, что в 2016-2017 годах ведомство прилагало усилия, чтобы создать конкурентный рынок авиационных перевозок, привлечь максимальное количество компаний и выровнять цены в сторону снижения, что ему удалось. Сейчас же на первый план выходит вопрос строительства новых взлетных полос, новых аэропортов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажиропоток украинских аэропортов может быть увеличен в три раза за три года, - Омелян

В Мининфраструктуры считают, что необходимо иметь один аэропорт на область. Программа развития региональных аэропортов уже разработана, сейчас идет работа с международными инвесторами о возможности привлечения дополнительного финансирования, в том числе и кредитного, добавил руководитель ведомства.

Омелян отметил, что в этом году началось строительство взлетной полосы в Одессе, в ключевом аэропорте Юга Украины.

Развитие аэропортов поможет повысить пассажиропоток в государстве. По результатам 2017 года через украинские аэропорты прошло свыше 16 млн пассажиров. А, по оценкам Омеляна, пассажиропоток "может легко достичь 40 млн". В том числе "Борисполь" может обслуживать 20 миллионов пассажиров в течение ближайших 2-3 лет, убежден министр.

Он также сообщил, что планируется открытие законсервированного терминала F столичного аэропорта и использовать его для лоукостеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3067813
 
 
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Вопрос один этому "специалисту",н..я?.Чтоб по одному рейсу в день на Киев отправлять????Очень правильное вложение денег в наибошатейшем государстве,а то что дорог нет ,то таке.
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В Одесі побудували аеропорт з жахливими порушеннями в проекті - дах нового терміналу не збігається зі опорами і будівельники приварювали додаткові конструкції щоб оперти дах на металеві опори! Все це лайно не має нічого спільного з будівництвом - це бидло-будівництво, будівельний тероризм! Теперз дах одеського терміналу може впасти в будь який момент! Звичайно що мафіозне міністерство інфраструктури не зупинили будівництво цього терміналу і не втрутилось в роботи бидло-проектувальників та бидло-будівельників і чекає поки дах наїб*еться на голови пасажирам! Ще ідіотський міністр Омелян хоче побудувати 25 таких говно-аеропортів по всій Україні! Цим людям не можна дозволяти керувати, вони неспроможні від природи!
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При хорошем финансировании и сохранении текущей банды при власти, в течение 3-4 лет мы будем иметь 25 полноценных новых долларовых миллиардеров.
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Ты бы лучше без финансирования порт Мариупольский спас,кладут его на лопатки,с твоего позволения.Или мальчик балабол.Скорее да.
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насчет аэропортов сомнительно, а вот ваша шайка разжиреет однозначно. предыдущие 4 года это наглядно продемонстрировали.
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Когда вижу эту паскудную мажорную рожу, во мне просыпается киллер.
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Амельян себе камерку в турьме присмотрел? ...чтоб при нормальном финансировании у нас за 3-4 года появились приличные аэропорты, а главное пассажиры...
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Закрыть фонтан этому молодому болтуну-карьеристу...
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эй емельян. а что там с ремонтом дорог? когда будешь отвечать на вопрос о трате денег на ремонты?
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Очередной грандиозный проект Остапа Бендера Омеляна.
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При хорошем финансировании ...
За належного фінансування хоча б упродовж 3-4 років ми будемо мати 25 повноцінних нових аеропортів в Україні, - Омелян - Цензор.НЕТ 2753
Если сделать минимальную зарплату 1500$, а пенсию 900$ - никто жаловаться не будет.
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"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.

Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.

Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.

Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.

Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.

Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.

Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.
🤑
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пока вьі ворьі у власти, хорошего финансирования не видать
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А не лучше ли купить на все деньги фанеры, построить большой самолет и свалить с Украины к такой то матери?
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финансировании кого ?
сдайте "заработанное" и сразу увидите что можно построить не через 3-4 а уже завтра.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри хорошем финансировании хотя бы в течение 3-4 лет мы будем иметь 25 полноценных новых аэропортов в Украине, - Омелян
 
 
 
 
 
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