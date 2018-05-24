 При хорошем финансировании хотя бы в течение 3-4 лет мы будем иметь 25 полноценных новых аэропортов в Украине, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Я сейчас пытаюсь убедить правительство и парламент, мы должны предусмотреть в следующем году в бюджете 2019 года минимум 10 млрд грн на строительство как минимум 4-5 взлетных полос в разных точках Украины. Если такое финансирование будет хотя бы в течение 3-4 лет, мы будем иметь 25 полноценных новых аэропортов в Украине", - заявил министр.

Он напомнил, что в 2016-2017 годах ведомство прилагало усилия, чтобы создать конкурентный рынок авиационных перевозок, привлечь максимальное количество компаний и выровнять цены в сторону снижения, что ему удалось. Сейчас же на первый план выходит вопрос строительства новых взлетных полос, новых аэропортов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажиропоток украинских аэропортов может быть увеличен в три раза за три года, - Омелян

В Мининфраструктуры считают, что необходимо иметь один аэропорт на область. Программа развития региональных аэропортов уже разработана, сейчас идет работа с международными инвесторами о возможности привлечения дополнительного финансирования, в том числе и кредитного, добавил руководитель ведомства.

Омелян отметил, что в этом году началось строительство взлетной полосы в Одессе, в ключевом аэропорте Юга Украины.

Развитие аэропортов поможет повысить пассажиропоток в государстве. По результатам 2017 года через украинские аэропорты прошло свыше 16 млн пассажиров. А, по оценкам Омеляна, пассажиропоток "может легко достичь 40 млн". В том числе "Борисполь" может обслуживать 20 миллионов пассажиров в течение ближайших 2-3 лет, убежден министр.

Он также сообщил, что планируется открытие законсервированного терминала F столичного аэропорта и использовать его для лоукостеров.