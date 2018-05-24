 При хорошем финансировании хотя бы в течение 3-4 лет мы будем иметь 25 полноценных новых аэропортов в Украине, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Я сейчас пытаюсь убедить правительство и парламент, мы должны предусмотреть в следующем году в бюджете 2019 года минимум 10 млрд грн на строительство как минимум 4-5 взлетных полос в разных точках Украины. Если такое финансирование будет хотя бы в течение 3-4 лет, мы будем иметь 25 полноценных новых аэропортов в Украине", - заявил министр.
Он напомнил, что в 2016-2017 годах ведомство прилагало усилия, чтобы создать конкурентный рынок авиационных перевозок, привлечь максимальное количество компаний и выровнять цены в сторону снижения, что ему удалось. Сейчас же на первый план выходит вопрос строительства новых взлетных полос, новых аэропортов.
В Мининфраструктуры считают, что необходимо иметь один аэропорт на область. Программа развития региональных аэропортов уже разработана, сейчас идет работа с международными инвесторами о возможности привлечения дополнительного финансирования, в том числе и кредитного, добавил руководитель ведомства.
Омелян отметил, что в этом году началось строительство взлетной полосы в Одессе, в ключевом аэропорте Юга Украины.
Развитие аэропортов поможет повысить пассажиропоток в государстве. По результатам 2017 года через украинские аэропорты прошло свыше 16 млн пассажиров. А, по оценкам Омеляна, пассажиропоток "может легко достичь 40 млн". В том числе "Борисполь" может обслуживать 20 миллионов пассажиров в течение ближайших 2-3 лет, убежден министр.
Он также сообщил, что планируется открытие законсервированного терминала F столичного аэропорта и использовать его для лоукостеров.
Остапа БендераОмеляна.
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Если сделать минимальную зарплату 1500$, а пенсию 900$ - никто жаловаться не будет.
Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.
Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.
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сдайте "заработанное" и сразу увидите что можно построить не через 3-4 а уже завтра.