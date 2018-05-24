 В автодорожной сфере началось возвращение трудовых мигрантов - средняя зарплата выросла ощутимо, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в интервью "Укринформу".

"Мне очень приятно, что в автодорожной сфере начался обратный процесс. Если раньше люди уезжали массово за границу, искали там работу, сейчас они возвращаются в Украину. Средняя зарплата выросла ощутимо", – сказал он.

По данным Омеляна, обычный рабочий указанного профиля сейчас получает в среднем 15 тыс. грн, а также полное обеспечение проживания, питания и транспортных услуг. Инженеры могут рассчитывать на 25–30 тыс. грн.

"В Польше или Словакии он будет зарабатывать около $1,5 тыс. (39 тыс. грн), в лучшем случае. Но как минимум половина этой суммы уйдет на проживание, а еще же надо передать деньги семье", – пояснил министр.

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