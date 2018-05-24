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 Экономика, Общество
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Все про:трудовая миграция (128) заробитчане (202) Омелян (428)

 В автодорожной сфере началось возвращение трудовых мигрантов - средняя зарплата выросла ощутимо, - Омелян

Существенное повышение зарплат в сфере строительства дорог способствует возвращению в Украину трудовых мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в интервью "Укринформу".

"Мне очень приятно, что в автодорожной сфере начался обратный процесс. Если раньше люди уезжали массово за границу, искали там работу, сейчас они возвращаются в Украину. Средняя зарплата выросла ощутимо", – сказал он.

По данным Омеляна, обычный рабочий указанного профиля сейчас получает в среднем 15 тыс. грн, а также полное обеспечение проживания, питания и транспортных услуг. Инженеры могут рассчитывать на 25–30 тыс. грн.

"В Польше или Словакии он будет зарабатывать около $1,5 тыс. (39 тыс. грн), в лучшем случае. Но как минимум половина этой суммы уйдет на проживание, а еще же надо передать деньги семье", – пояснил министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3067810
 
 
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Это определённый рубеж! Украина расцветёт! И скоро!
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интересно,кто то знает инженера с официальной зарплатой 30 тысяч?
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Серед моїх знайомих інженерів після сплати всіх податків на карточку їм приходить (в залежності хто де працює) від 5 до 8 тис. грн.
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вот реальная зарплата инженера при олигархическом режиме около 230 евро
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автодорожного инженера...уточнять надо В автодорожній сфері почалося повернення трудових мігрантів - середня зарплата зросла відчутно, - Омелян - Цензор.НЕТ 6727
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Гыг с Вами инженеры пользу стране приносят,а ты иждивенец на содержании,бесполезный член общества
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почему это бесполезный? В автодорожній сфері почалося повернення трудових мігрантів - середня зарплата зросла відчутно, - Омелян - Цензор.НЕТ 4746тебя,вату на чистую воду вывожу,уменьшаю количество зрады...и,заметь ,ни разу ,как зрада не плакался о зубожинни
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олигархический режим ты обслуживаешь,у тебя нет ума как у них даже украсть,собираешь крошки с пола,тунеядец
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я обслуживаю? В автодорожній сфері почалося повернення трудових мігрантів - середня зарплата зросла відчутно, - Омелян - Цензор.НЕТ 6715.ты ходишь в их сети,переплачиваешь им бабосы -а тут ноешь о зубожинни.
а я скромненько на рынке натурпродукт покупаю...
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да,да,ты магазинов в глаза не видел никогда в них не заходишь,я тебе верю,профессиональное брехло,так же все тебе верят,что ты каждый день бесплатно тут работаешь на цензое,пионер
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Покажите хоть один расчетный лист с этими 15 тысячами, можно без фамилий
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Да пожалуйста. Онур-Украина, имеет кучу подрядов на ремонт дорог. Открываем work.ua и что же мы видим?
https://www.work.ua/ua/jobs/by-company/1092041/

Машинист катка, машинист асфальтоукладчика - 15000 грн,
Машинист дорожной разметки Hoffman - 25000 грн
Разнорабочий - 10000 грн.
И где Омелян спиздел?
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Якщо це правда, то нарешті до бариг починає доходити. Не буде раба не буде і бариги...
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Хтось повірив цьому пі з лу? Який своїх дітей вже відправив в еміграцію? 😀
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Возити народжувати дітей в США - це запасний еродром.
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хахаха запасной аэродром Украина,США основной аэродром
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Ага, правда))) просто подивись на тих "щасливчиків", що працюють на дорогах, як виглядають, як рухаються і все зразу зрозуміло))) у нас в місті там (перепрошую) сама алкашня і прораб на копійці)))...15 тис...ото насмішив))))
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Омелян или дурак или ему подсовывают "нужные" цифры
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Раз родить дітей в США значить не дурак. Він настільки розумний, що вважає нас дурнями
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Да, президент Порошенко сделал своим приоритетом строительство и капитальный ремонт автодорог в Украине. Тут не поспоришь.
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и заметь,не топором строительство и ремонт,как ты призывал
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Ты топор лучше не трогай, Гыг. А то я тебя зарублю. Топор это святое. В автодорожній сфері почалося повернення трудових мігрантів - середня зарплата зросла відчутно, - Омелян - Цензор.НЕТ 9126
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зарпалата в таблице 3500 злотый это 950 долларов,около 23 000 гривень
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хлеб в бедронке 2 злотых,молоко 3 злотых,сок за 3 злотых,я считал по чекам все дешевле чем в АТБ на 10%
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Тем более. А нам тут Омельян вещает как все дружно побежали из Польши назад.
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Правительство Польши приняло решение о повышении минимальной заработной платы на 100 злотых по сравнению с предыдущим годом - до 2100 злотых,около 13500 гривень. В процентном отношении рост минимальной заработной платы составил 5%.
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то есть злотый примерно 6,5 грн.таким образом хлеб тринадцать,молоко и сок 20.чего у тебя дешевле? В автодорожній сфері почалося повернення трудових мігрантів - середня зарплата зросла відчутно, - Омелян - Цензор.НЕТ 7851
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не у меня,а в магазине болван,пойди и посмотри на цены
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в магазины "болван" не хожу...и тебе не советую В автодорожній сфері почалося повернення трудових мігрантів - середня зарплата зросла відчутно, - Омелян - Цензор.НЕТ 6682
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болван это ты,если не знаешь цен в магазинах
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я молоко у молошницы покупаю,по 9 грн литр.вместо соков покупаю фрукты и ягоды,клубника по 30 сейчас.хлеб беру по 10.так кто болван? В автодорожній сфері почалося повернення трудових мігрантів - середня зарплата зросла відчутно, - Омелян - Цензор.НЕТ 1590
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Сегодня брал клубнику по 12 злотых за 1,5 кг. курс 1 зл - около 8 грн
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в два раза дороже получается...но правда,в одесском регионе,севернее дороже наверняка.
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Так поляки ще в серпні 1980 почали валити совок, а зрада в Україні навіть зараз, під час війни ніяк не вилізе з тієї багнюки і все торочить як у совку добре жилось.
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бензин, сегодня заправлял по 6,05. Зарплата это точно не нашего региона, может в Варшаве. У нас люди если на руки получают 2000 то очень довольны. Коммуналка, Жешув 60 м. - 560-650 злотых.
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давайте подивимося на результати
а там, на дорогах буде!
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Соя со своим хенералом плавно переместилась в паралельную реальность))))У них Украина это пещерские пагорбы,все остальные зрадофилы и предатели)))
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просто скоро выборы а похвалится нечем((((((вот и придумывают победы
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разговаривал с рабочими-автодорожниками,до 1000 грн в день.нужно учесть однако,что работают вахтовым методом,и зимой не работают на трассе.
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Сумыоблавтодор: рабочие получают грязными от 5 до 6 тыс. грн. штат укомплектован меньше, чем на 60%. откуда этот сказочный дол#оеб вылез? с какого Марса?
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этот Марс у нас зовется конча-заспа
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Чув від прораба на будівництві житлових будинкув, що тариф у муляра (по-мокшанськи каменщик) 650 - 800 грн./кв.м. Якщо пропонують менше, розвертаються і йдуть, може ще й посилають кудись. Реально хлопці заробляють по 20 тис.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ автодорожной сфере началось возвращение трудовых мигрантов - средняя зарплата выросла ощутимо, - Омелян
 
 
 
 
 
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