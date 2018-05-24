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 Общество
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 МККК направил на оккупированную территорию Донбасса более 400 тонн гумпомощи, - Госпогранслужба

Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию последовало 23 грузовика c гуманитарной помощью от Миссии Международного комитета Красного креста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию последовало 23 грузовика с продуктовыми наборами, медикаментами и строительными материалами общим весом более 437 тонн от Миссии Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отправила очередной незаконный гумконвой на Донбасс, вероятно, чтобы пополнить свои силы, - Госдеп США

Источник: https://censor.net.ua/n3067808
 
 
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Ахметкины шныри уже переклеили наклейки на СКМ?
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Нафіга їм та допомога? У них в шахтах всього повно.
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Устали и проголодались, крича и стреляя в сторону Украины.
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Пусть едят помидоры, которыми захерченко грозился засыпать всю маладую риспублику и завалить экспортом все Европы.
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Краще би самі звідти прибрались, то стало би найкращою гуманітарною допомогою стрімко деградуючому Донбасу.
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Искусственное поддержание жизни в заведомо нежизнеспособном организме - насилие над организмом, причиняющее лишние боль и страдания.
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камунизм наступил!!!!!!!!!
в ссср не смогли построить, уже потеряи всю надежду,
распался ентот недостроенный ссср в 1991 году,
но нет,
удалось таки построить камунизм!!!!!

где??
в днр и лнр!!!!!!

Ур-а-а-а!!!!!!!!!!!

еда общая -бесплатная!!!!!!!!

следующий этап в пане построения камунизьма, намеченный великим ленином- обобществление женщин!!!

в ссср не получилось в 1930 годах,
в днр все получится!!!

спасиба строителям - тукам-ахметкам-мальдивским-ырагеращенкам-
.....

справились таки.
неожиданно для укр народа в киеве.
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О ,теперь МКК подкармливает международный терроризм?
Медленно ,но уверено мир движется к мировой войне, если таким образом можно отторгать чужие территории , да еще и на обеспечении всепрощающих идиотов, кто будет следующим после Украины?
И зачем нужны санкции против кацапии ,если оккупированные кацапскими войсками территории официально на полном довольствии международных организаций?!!!!!!
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- Послушайте, а что ваши "ополченцы" морщатся, когда им "Красный Крест" гуманитарную помощь привозит?
- Так она же бракованная!... Какой стороной эту "гуманитарку" в ствол не суёшь, стрелять не хочет! Вот российская - "милое дело"... Любой калибр, на выбор, и стреляет почти всегда...
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Вот так и приучат обезьян к безответственности. Угробили регион, лупят снарядами по подконтрольной Украине территории. А им в ответ - кушать подано!
Пропитанные ненавистью к Украине, требуют пенсий и жратвы... За чей счет и чьими руками будут восстанавливаться эти регионы, когда Украина вернет их себе? Правильно, этот сброд выйдет на улицы и возопит - вы нам далжны! И будет дальше - "кушать подано"... Скоты...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМККК направил на оккупированную территорию Донбасса более 400 тонн гумпомощи, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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