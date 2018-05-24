 МККК направил на оккупированную территорию Донбасса более 400 тонн гумпомощи, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию последовало 23 грузовика с продуктовыми наборами, медикаментами и строительными материалами общим весом более 437 тонн от Миссии Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.
в ссср не смогли построить, уже потеряи всю надежду,
распался ентот недостроенный ссср в 1991 году,
но нет,
удалось таки построить камунизм!!!!!
где??
в днр и лнр!!!!!!
Ур-а-а-а!!!!!!!!!!!
еда общая -бесплатная!!!!!!!!
следующий этап в пане построения камунизьма, намеченный великим ленином- обобществление женщин!!!
в ссср не получилось в 1930 годах,
в днр все получится!!!
спасиба строителям - тукам-ахметкам-мальдивским-ырагеращенкам-
.....
справились таки.
неожиданно для укр народа в киеве.
Медленно ,но уверено мир движется к мировой войне, если таким образом можно отторгать чужие территории , да еще и на обеспечении всепрощающих идиотов, кто будет следующим после Украины?
И зачем нужны санкции против кацапии ,если оккупированные кацапскими войсками территории официально на полном довольствии международных организаций?!!!!!!
- Так она же бракованная!... Какой стороной эту "гуманитарку" в ствол не суёшь, стрелять не хочет! Вот российская - "милое дело"... Любой калибр, на выбор, и стреляет почти всегда...
Пропитанные ненавистью к Украине, требуют пенсий и жратвы... За чей счет и чьими руками будут восстанавливаться эти регионы, когда Украина вернет их себе? Правильно, этот сброд выйдет на улицы и возопит - вы нам далжны! И будет дальше - "кушать подано"... Скоты...