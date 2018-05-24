 МККК направил на оккупированную территорию Донбасса более 400 тонн гумпомощи, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию последовало 23 грузовика с продуктовыми наборами, медикаментами и строительными материалами общим весом более 437 тонн от Миссии Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

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