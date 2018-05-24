 Фонд гарантирования вкладов заявил о давлении на ликвидатора банка "Надра"

Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.

"Фонд гарантирования расценивает как давление действия представителей заемщиков-инсайдеров банка "Надра", которые вместо того, чтобы выполнять в полной мере свои обязательства перед банком и возвращать кредиты, пытаются давить на уполномоченное лицо Фонда, используя в том числе в своих целях правоохранительные органы и народных депутатов", - говорится в нем.

В 2008 году банк выдал кредит в сумме 25 млн долларов компании, принадлежавшей офшорным фирмам, входившим в бизнес-группы Ильи и Вадима Сегалей, для строительства предприятия по переработке сои.

Во избежание выполнения обязательств перед банком компания-заемщик осуществила процедуру реорганизации, изменила форму собственности и переписала адрес недвижимого имущества, переданного в залог банку.

В результате таких недобросовестных действий перед банком возникла угроза потери залогового имущества как источника погашения кредита.

Несмотря на это, в 2009-2014 годах банку удалось в судебном порядке удовлетворить часть своих требований, в том числе, вернуть часть выданных кредитных средств за счет постановки на баланс залогового имущества - нового целостно-имущественного комплекса - завода по переработке сои, который располагается в Новой Каховке, ул. Индустриальная (Херсонская область).

Однако, после признания банка неплатежеспособным (февраль 2015 года) бывшие акционеры финучреждения решили вернуть этот актив в свою сферу влияния.

В частности, со стороны ООО "Весдикс Инвестмент Лимитед" (приближенный к братьям Сегалям) было инициировано ряд судебных процессов об отмене уже принятых судебных решений о признании права собственности на комплекс завода за банком.

В результате, по состоянию на май 2018 года, указанное недвижимое имущество возвращено в собственность заемщика, параллельно - введена процедура санации должника.

При этом в реестре кредиторов, сформированном в рамках санации предприятия, требования банка установлены на уровне 45,7 млн гривен, что почти втрое меньше существующей суммы балансовой задолженности, на начало мая достигла 124,8 млн гривен.

На данный момент, в рамках санации компании-заемщика, арбитражный управляющий, оказывая давление на уполномоченное лицо Фонда, пытается заставить банк в обход установленной законодательством и нормативными актами Фонда процедуры продажи активов неплатежеспособных банков, без открытых онлайн аукционов и публичных торгов, переуступить права требования по кредиту в пользу ООО "Весдикс Инвестмент Лимитед" по цене в 45,7 млн гривен.

При этом в своих попытках заставить уполномоченное лицо Фонда согласовать переуступку прав требования, нарушая существующую прозрачную процедуру продажи активов неплатежеспособных банков, представители заемщика используют, в том числе, обращение в правоохранительные органы и народных депутатов.

Как сообщали Українські Новини, решение Киевского хозсуда может оставить банки без кредитных залогов.