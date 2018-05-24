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 Политика Украины, Общество
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Все про:железная дорога (1004) Порошенко (14826) туннель (10) Евросоюз (11875)

 До открытия Бескидского туннеля остались считанные часы. Благодаря этому проекту Украина станет еще ближе к ЕС, - Порошенко

Сегодня, 24 мая, будет открыт новый двухколейный Бескидский железнодорожный туннель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко

"До открытия двухколесного Бескидского железнодорожного туннеля остаются считанные часы. Это - не только крупнейший инфраструктурный проект, реализованный у нас в стране на протяжении последних десятилетий. Это - проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз - к Украине. Ведь он - часть международного транспортного коридора, который идет по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и дальше на восток. Здесь проходит до 40% наших транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы", - написал он.

"Бескидский туннель - символ масштабного обновления страны, перехода к устойчивому развитию", - добавил Президент.

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До открытия Бескидского туннеля остались считанные часы. Благодаря этому проекту Украина станет еще ближе к ЕС, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067805
 
 
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Это - "не для средних умов...". Сходите в украиноязычный детский сад, там дети Вам объяснят, в чём разница между словами "колія" и "колесо", в украинском языке... (там ещё похожее слово имеется - "колій"... Не дай бог Вам лично с "колієм" познакомиться)...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо открытия Бескидского туннеля остались считанные часы. Благодаря этому проекту Украина станет еще ближе к ЕС, - Порошенко
 
 
 
 
 
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