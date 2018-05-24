 До открытия Бескидского туннеля остались считанные часы. Благодаря этому проекту Украина станет еще ближе к ЕС, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко

"До открытия двухколесного Бескидского железнодорожного туннеля остаются считанные часы. Это - не только крупнейший инфраструктурный проект, реализованный у нас в стране на протяжении последних десятилетий. Это - проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз - к Украине. Ведь он - часть международного транспортного коридора, который идет по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и дальше на восток. Здесь проходит до 40% наших транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы", - написал он.

"Бескидский туннель - символ масштабного обновления страны, перехода к устойчивому развитию", - добавил Президент.

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