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 Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде и попробует назначить судей КС

Верховная Рада продолжит в четверг рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта №7440 "О Высшем Антикоррупционном суде" (ВАС) и планирует рассмотреть назначение судей Конституционного суда по своей квоте.

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После рассмотрения законопроекта о ВАС планируется рассмотреть еще более 60 вопросов.

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В частности, запланировано рассмотреть вето Президента к закону "О частной детективной(розыскной) деятельности", денонсацию Конвенции Международной организации труда об использовании труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 4.

Несколько правительственных законопроектов планируется рассмотреть в первом чтении, в частности №6350 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительского попечения" и №7306 "О Таможенном тарифе Украины", №6534-1 "О внесении изменений в статью 133 Налогового кодекса Украины (относительно обеспечения внесения пенсионных фондов в Реестр неприбыльных учреждений и организаций)".

После рассмотрения этих законопроектов депутаты планируют перейти к вопросу избрания судей КСУ.

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Далее в перечне вопросов стоят законопроекты правительства №4591 "Об Учреждении бизнес-омбудсмена" и №2216а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности технологических парков".

Как сообщалось, в среду депутаты начали рассмотрение во втором чтении законопроекта №7440 об Антикоррупционном суде, рассмотрев 235 из 1927 поправок.

Источник: https://censor.net.ua/n3067803
 
 
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Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про Антикорупційний суд і спробує призначити суддів КС - Цензор.НЕТ 6050
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