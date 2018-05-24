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Все про:киберпреступление (405) СБУ (12500) хакер (679) атака (105)

 Россия начала новую масштабную кибератаку против Украины через маршрутизаторы, - Reuters

Cisco Systems Inc в среду предупредила, что хакеры заразили высокотехнологичным вредоносным ПО как минимум 500.000 маршрутизаторов и устройств хранения данных в десятках стран, возможно, готовясь к новой масштабной кибератаке на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Talos, подразделение Cisco, занимающееся анализом угроз кибербезопасности, сообщило, что в большой степени уверено в том, что за кампанией, названной VPNFilter, стоит российское правительство, поскольку установленное ПО имеет код, аналогичный использованному в предыдущих кибератаках, в которых американское правительство обвинило Москву.

Cisco сообщила, что вредоносное ПО может использоваться для шпионажа, создания преград для интернет-коммуникации или осуществления кибератак на Украину. Киев ранее возлагал на Россию ответственность за мощные кибератаки, которые в частности приводили к сбоям в энергосистеме Украины и приостановке работы заводов.

"С такой сетью можно сделать все что угодно", - сказал Reuters исследователь Cisco Крейг Уильямс.

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Российское правительство категорически отвергает обвинения со стороны Украины, США, ряда других стран и западных фирм, специализирующихся на кибербезопасности, утверждающих, что Кремль стоит за масштабной и глобальной хакерской кампанией, в рамках которой осуществлялись попытки навредить украинской экономике и вмешаться в президентские выборы 2016 года в США.

По сообщению Cisco, вредоносное ПО включает модуль, выводящий из строя промышленные сети, в частности отвечающие за управление энергосистемами.

"Мы должны относиться к этому очень серьезно", - сказал Майкл Дэниел, глава Cyber Threat Alliance (CTA) - некоммерческой организации, выступающей за обмен данными о новых угрозах между конкурентами в сфере обеспечения кибербезопасности.

Cisco в понедельник передала CTA технические данные VPNFilter, рассказав о том, что ей удалось узнать за несколько месяцев анализа кампании.

VPNFilter заражает маршрутизаторы и подключенные к интернету устройства хранения данных в домашних офисах и небольших конторах, однако все зараженные устройства вместе могут быть использованы для осуществления скоординированных атак более крупных целей, сказал Уильямс.

Хотя зараженные устройства были обнаружены как минимум в 54 странах, Cisco выяснила, что целью хакеров была Украина, после резкого увеличения случаев заражения в стране 8 мая, сказал Уильямс Рейтер.

Исследователи решили обнародовать то, что узнали о кампании, поскольку опасались, что рост числа заражений на Украине, где наблюдалось самое большое их количество, означал, что Москва готовится совершить атаку в следующем месяце - вероятно, в то время, когда Украина будет отмечать День конституции, который празднуется 28 июня, сказал Уильямс.

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Некоторые из самых масштабных кибератак на Украине были совершены во время праздников или за несколько дней до них.

В их числе - осуществленная в июне 2017 года атака с использованием вируса NotPetya, которая привела к сбою компьютерных систем на Украине, а затем распространилась по всему миру, а также хакерские атаки на энергосистему страны в 2015 и 2016 годах в преддверии Рождества.

"Нам известно об этой ситуации и этих уязвимостях, - сообщил глава департамента киберполиции нацполиции Украины Сергей Демедюк в ответ на запрос Рейтер. - Сейчас мы совместно с СБУ принимаем меры по недопущению любых киберинцидентов, которые могут возникнуть".

"Между нами четко распределены определенные задачи, которые мы синхронно выполняем, чтобы обезопасить наших граждан и госсектор от возможных киберугроз".

Служба безопасности Украины предупредила о возможной масштабной кибератаке на госструктуры и частные компании накануне финального матча Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая.

"Специалисты по кибербезопасности СБУ изучают очередную возможную волну массового поражения размещенных в Украине сетевых устройств, - говорится в сообщении СБУ. - Вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило условное название VPNFilter".

"Специалисты СБУ считают, что инфицирование оборудования именно на территории Украины - подготовка к очередному акту киберагресии со стороны РФ, направленного на дестабилизацию ситуации во время проведения финала Лиги чемпионов. Об этом свидетельствует и то, что запланированный механизм кибератаки совпадает с техниками, которые использовались в 2015-2016 годах в ходе кибератаки BlackEnergy".

VPNFilter предоставляет хакерам удаленный доступ к зараженным устройствам, которые можно использовать для шпионажа, атак на другие компьютеры или установки других типов вирусов, сказал Уильямс.

Cisco обнаружила около 500.000 зараженных устройств, но считает, что их реальное количество может быть значительно больше.

Исследователи обнаружили один модуль вируса, который использовался для атак на производственные компьютеры, подобно тем, что применяются для атак на электросети, прочую инфраструктуру и заводы. Он заражает устройства и следит за сетевым трафиком с целью обнаружить учетные данные, которые хакеры могут использовать для получения контроля над производственными процессами, сказал Уильямс.

Вирус предусматривает функцию самоуничтожения, которая позволяет хакерам удалить вредоносное и другое программное обеспечение на зараженных устройствах, таким образом выводя их из строя, сказал он.

Название VPNFilter происходит от директории, которую создает вирус для того, чтобы прятать файлы на зараженных устройствах.

Источник: https://censor.net.ua/n3067802
 
 
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ну то что рашка начала новые атаки и не только вирусные, прослеживается здесь очень калоритно. здесь
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Мартышка с гранатой представляет угрозу окружающим.
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Якщо це правда і російські хакери знайшли вразливості в маршрутизаторах, які використовуються на мережах клієнтів, то потрібно опублікувати списки цих маршрутизаторів і заборонити їх використання в мережі Інтернет України, до усунення вразливості в оновленому програмному забезпеченні! Заяви представників Циско про масове ураження маршрутизаторів клієнтів в Україні - це показних повної непрофесійності СБУ, кіберполіції та Держспецзв'язку! В Україні кібератака, а вони навіть про це не здогадуються і жодної протидії кіберагресії не проводять! Це показник ефективності всіх цих ідіотських служб та організацій!
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Приднестровье,Карабах, Грузия (формально) - не при хуйле начались. Чем слабее, коррумпированее, беднее страна - тем больше вероятности агрессии рашки
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эфтаназия для кремлевского чекотилы -это решение проблемы и для кацапов тоже хотя большинство из них этого не понимают пока
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кому мы надо? с такими ворами у власти, как вальцманы - Украина вымирает..
воры вальцманы - вот интерес кацапии в Украине..
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Кібервійна - річ неоголошувана. Але у кожного дубця є два кінця.
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во-во ..., всегда найдется "бур" с обратной резьбой...
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Для спасения мира на планете, для начала, нужно отключить Рашку от интернета.
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"Раісся атріцает..." Навіть якщо завтра кацапи скажуть, що сонце сходить на сході, їм вже не повірять.
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Я всегда говорил, что Касперский и его банда занимается изобретением вирусов. Там один отдел изобретает вирусы, а другой готовит противоядие. Когда у Касперского выкрали сына и он отказался платить миллион баксов за выкуп, я на Эхе обозвал его чмошником и жлобом, который подвергает свое чадо риску при том, что у него состояние оценивается в сотни миллионов. Не поверите, но в тот же день мой IP адрес был жестко многократно атакован и только благодаря фаэволу я избежал проблем. На всякий случай не включал комп пару дней. Эти твари гадят везде, где могут. Кто сталкивался с антивирусом Касперского подтвердят, что это мутный продукт с непонятными функциями.
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А это их мокшанско - азеоппская порода.
Свое сделать не могут, а вот чужое сломать, изгадить, тут то они мастера...
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ці пристрої сіско, як кажуть профі)) ціско))),
перебувають під наглядом сісадмінов, тому проблему цю треба вирішувати професійно,
а не обговорюючи її на Цензорі! Росія почала нову масштабну кібератаку проти України з використанням маршрутизаторів, - Reuters - Цензор.НЕТ 7276
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ФБР перехватило контроль над кремлевским сервером, сорвав масштабную хакерскую атаку РФ

http://newsader.com/46797-fbr-perekhvatilo-kontrol-nad-kremlev/
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Коли вже цих мокшанських виродків угомонять?
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тут речь о маршрутизаторах всех производителей, не только циско. наиболее уязвимы примитивные маршрутизаторы, имеющие подобие ОС. ТП-линки, Д-линки и прочие им подобные китайцы за 10-15 баксов.
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Думаю речь идет не только про сиськи, д-линки, тп-линки кандидаты в первую очередь, тем более что малые офисы наврятли продукцию от cisco потянут да и не зачем.
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І що вони атакують, педіни офшори?
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Цензор ебанулся: "...числа заражений НА Украине"
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...Цензор буквально процитировал Уильямса - ты хоть смысл статьи понял? Росія почала нову масштабну кібератаку проти України з використанням маршрутизаторів, - Reuters - Цензор.НЕТ 7289
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А Уильямс прямо так и шпарил на мокшанском?
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А что киберполюция? Выпустит хоть брошурку как перепрошить роутер на заводскую прошивку?
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Ну, и?.. Что предпринять?
Говно-инфа. Цель инфы какая? Запугать, что ли?
Пуганые.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия начала новую масштабную кибератаку против Украины через маршрутизаторы, - Reuters
 
 
 
 
 
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