 Для борьбы с фейками Илон Маск создаст сайт с русскоязычным названием

Об этом основатель компаний SpaceX и Tesla написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Собираюсь создать сайт, на котором публика может оценивать правдивость любой статьи и отслеживать рейтинг доверия с течением времени к каждому журналисту, редактору и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его "Pravda", - написал Маск.

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