 Для борьбы с фейками Илон Маск создаст сайт с русскоязычным названием

Об этом основатель компаний SpaceX и Tesla написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Собираюсь создать сайт, на котором публика может оценивать правдивость любой статьи и отслеживать рейтинг доверия с течением времени к каждому журналисту, редактору и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его "Pravda", - написал Маск.
То есть ведет к ненужности рашки и того, что она "производит".
А лучше б он вообще не лез в политику. Это тебе не космос и не электровеники, тут быстро рейтинг в пике сорвется. И морду набьют. И бизнес разрушат.
Хіба не зрозуміло?
Pravda - це натяк. в оруелівському сенсі.
swiat bez problemow
Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять.
Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже:
- Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста
упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже:
- Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в
Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку:
- А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана.
Очень хороший и нужный ход. Нужно очищать журналистику от продажных, беспринципных особей "легкого поведения", чтобы профессию журналиста перестали сравнивать с одной древнейшей профессией.
Не зря пуйло тратит миллирды на ботов, подкуп журналистов и заказные материалы в известнейших мировых СМИ.
Так Маск раскроет ВСЕХ завербованных НКВД русских тролей для спецслужб Великой Америки...