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Все про:пропаганда (1955) сайт (228) фейк (132) Маск Илон (8)

 Для борьбы с фейками Илон Маск создаст сайт с русскоязычным названием

Американский предприниматель Илон Маск намерен создать сервис по борьбе с фейками в СМИ.

Об этом основатель компаний SpaceX и Tesla написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Собираюсь создать сайт, на котором публика может оценивать правдивость любой статьи и отслеживать рейтинг доверия с течением времени к каждому журналисту, редактору и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его "Pravda", - написал Маск.

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Для борьбы с фейками Илон Маск создаст сайт с русскоязычным названием 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067800
 
 
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Рашкіні боти будуть там одними з перших.
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Отож, будут набивать там виртуальной толпой рейтинги доверия своим "журналистам"
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Они уже и Маска достали своими лживыми пропагандистскими кампаниями. Понятно, что деятельность Маска рвет "скрепы" и подрывает "устои".
То есть ведет к ненужности рашки и того, что она "производит".
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А правда, шо північно-корейські космонавти вночі на сонце літали ?
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а як же, на ядерній ракеті і літали, загоряють вони там
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Маск хочет назвать свой ресурс именем наиболее лживой газеты. Он не задумывался о том, насколько дискредитировано это слово для русскоязычного населения? Блин, Илон, да называй уже сайт "Komsomolskaja Pravda" - так будет еще смешнее...

А лучше б он вообще не лез в политику. Это тебе не космос и не электровеники, тут быстро рейтинг в пике сорвется. И морду набьют. И бизнес разрушат.
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Маска слід познайомити із совковим фольклором, мемами та менталітетом кацапів. Нехай тоді сам вирішує чи варто і чи можливо взагалі переконати в чомусь кацапа? Кацап буде жерти "крильця Буша", носити американські джинси, сидіти за американським компом і срати на все американське.
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Приблизительно как создать христианский сайт и назвать "Барон Мюнхгаузен")
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Так це ж тролінг!!

Хіба не зрозуміло?

Pravda - це натяк. в оруелівському сенсі.
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Маск уже не раз намекал что путин хуйло, и пока все норм, жив и здоров, бизнес идет только вверх.
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Пароль для активации и входа на сайт - ПУТИН ФУЙЛО!
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Запасний і-мейл - "моль-окурок-педофіл".
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Цікаво, як на ньому оцінять вчорашній фейк ВВС...
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А как они оценят платного потомственного жополиза Сашу Крещатика?
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Аааа, это тот ...который боится ИИ. А давайте мы ему покажем его!!! Илон! ...Смотри!!!

Для борьбы с фейками Илон Маск создаст сайт с русскоязычным названием - Цензор.НЕТ 9835

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Кхе, кхе..это уникальное фото.Это те!!, которые "убирали" нас целыми цивилизациями. Именно так они обращаются к НИМ, как к множеству. Это фото вы не найдете в манускрипте Войнича. Это и есть ..ЛИЦО ВРАГА!!! Биологический ИИ, когда-то созданный тысячи лет назад ..НАМИ!!! Но потом при попытке его переделать, вышедший из под контроля.А волоски - это то, что они называют связями. Они очень переживают, когда они обрываются, по понятным причинам. А вот и то, что называется"санитары леса". На самом деле -это не рыба, и глаза ей вообще не нужны.Ее вы найдете на стр. 80 манускрипта Войнича внизу - правда похожа. Она просто чистит резервуары для зеленых, в которых они восстанавливаются(регенерируются).Для боротьби з фейками Ілон Маск створить сайт із російськомовною назвою - Цензор.НЕТ 3396

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Ліпше б Илон Маск реалізував ідею "swiat bez problemow". Йому це до снаги. Якщо вже братися за вирішення проблеми, то так.

swiat bez problemow
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не верится в правдивости оценки да и кто будет оценивать...
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Весь час пригадується анекдот про те, як кацап і Українець спіймали золоту рибку.

Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять.
Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже:
- Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста
упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже:
- Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в
Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку:
- А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана.
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"Собираюсь создать сайт, на котором публика может оценивать правдивость любой статьи и отслеживать рейтинг доверия с течением времени к каждому журналисту, редактору и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его "Pravda", - написал Маск.

Очень хороший и нужный ход. Нужно очищать журналистику от продажных, беспринципных особей "легкого поведения", чтобы профессию журналиста перестали сравнивать с одной древнейшей профессией.
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Разве он такой один? Их стада. Было бы неплохо против всех, уличенных в фейках гордонов, вводить санкции на вьезд в ЕС и США. Но к сожалению, этого не будет, потому что наши гордоны очень хитрые гордоны и в основном гордонят на внутриукраинские темы.

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Это примерно, как проституцию очищать от продажных и беспринципных особей "лёгкого поведения". Или предложить олигархам покаяться и раздать награбленное народу. (А "Правда" уже была когда-то. Замечательные там были передовицы. Смеялись до слёз).
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Посмотрим что из его затеи получится. Развенчивать фейки нужно, они приносят свои черные, гнилые плоды, грязь и гниль от которых очень плохо отмывается.
Не зря пуйло тратит миллирды на ботов, подкуп журналистов и заказные материалы в известнейших мировых СМИ.


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Илон Маск и сам является большущим фейком.
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Ольгинская мразь уже мобилизована, чтобы загадить новый ресурс.
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И сразу же эта статья попадет в тот сайт, поскольку Илон Маск не является основателем Tesla.
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нквд-ские троли сбегутся к Маску, как крысы на сыр...

Так Маск раскроет ВСЕХ завербованных НКВД русских тролей для спецслужб Великой Америки...
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