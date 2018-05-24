 Нет причин верить сообщениям о "проплаченной" встрече Порошенко и Трампа, - адвокат президента США Джулиани

Нет причин, чтобы верить недавним сообщениям о том, что окружение президента Петра Порошенко якобы заплатило за возможность для главы государства провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в 2017 году. Об этом в комментарии изданию Business Insider заявил адвокат хозяина Белого дома Руди Джулиани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я должен допустить, что, возможно, было обсуждение, чтобы сделать это. И ни одна из сторон не довела дело до конца <...> (У меня) нет причин не верить (отрицающему сделку адвокату Трампа Майклу) Коэну. Платежи можно легко доказать, так что было бы глупо отрицать, если бы они произошли на самом деле", - подчеркнул Джулиани.

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По его словам, Коэн не зарегистрирован как иностранный агент, и "никогда не выступал в такой роли".

Напомним, издание ВВС, со ссылкой на свои источники, сообщило, что адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну тайно заплатили $400 тысяч за организацию встречи между президентом Украины Петром Порошенко и Дональдом Трампом.

Администрация Президента Украины назвала это "откровенной ложью, клеветой и фейком", а также заявила, что через суд потребует опровержения.