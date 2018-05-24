 Нет причин верить сообщениям о "проплаченной" встрече Порошенко и Трампа, - адвокат президента США Джулиани

Нет причин, чтобы верить недавним сообщениям о том, что окружение президента Петра Порошенко якобы заплатило за возможность для главы государства провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в 2017 году. Об этом в комментарии изданию Business Insider заявил адвокат хозяина Белого дома Руди Джулиани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Я должен допустить, что, возможно, было обсуждение, чтобы сделать это. И ни одна из сторон не довела дело до конца <...> (У меня) нет причин не верить (отрицающему сделку адвокату Трампа Майклу) Коэну. Платежи можно легко доказать, так что было бы глупо отрицать, если бы они произошли на самом деле", - подчеркнул Джулиани.
По его словам, Коэн не зарегистрирован как иностранный агент, и "никогда не выступал в такой роли".
Напомним, издание ВВС, со ссылкой на свои источники, сообщило, что адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну тайно заплатили $400 тысяч за организацию встречи между президентом Украины Петром Порошенко и Дональдом Трампом.
Администрация Президента Украины назвала это "откровенной ложью, клеветой и фейком", а также заявила, что через суд потребует опровержения.
Какой смысл адвокату Трампа защищать Трампа, правда?
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Президент РФ Владимир Путин и российский олигарх Виктор Вексельберг
Инвестиционная фирма Columbus Nova, которая месяц назад подтвердила факт перечисления средств за консультацию личному юристу президента США Дональда Трампа Майклу Коэну, хранила миллионы долларов российского олигарха Виктора Вексельберга, связанного с президентом России Владимиром Путиным.
"Инвестиционная фирма Columbus Nova, расположенная в Нью-Йорке, ранее в этом месяце подтвердила платеж Коэну за консультационные услуги в размере полумиллиона долларов. Компания является американским филиалом Группы Ренова, расположенной в Москве корпорации, принадлежащей Виктору Вексельбергу, одному из самых богатых людей России", - пишет The Guardian в своем расследовании.
Аудиозаписи, находящиеся в распоряжении у британского издания, свидетельствуют о хранении российским олигархом Вексельбергом 450 миллионов долларов ссуд в инвестфирме Columbus Nova, взятых у российского государственного банка ВТБ.
Двоюродный брат Виктора Вексельберга Эндрю Интратер, который является исполнительным директором Columbus Nova, пожертвовал в инагурационный фонд президента США Дональда Трампа 250 тысяч долларов и 35 тысяч долларов в ходе сбора средств на кампанию по переизбранию Трампа для Национального комитета Республиканской партии, где Майкл Коэн является одним из ведущих лиц.
Согласно подсчетам Федеральной избирательной комиссии США, в марте Национальный комитет Республиканской партии потратил на частный гольф-клуб Трампа Мар-а-Лаго и курортный отель Trump National Doral те же 250 тысяч долларов, передает Tampa Bay Times. Связаны ли эти средства с двоюродным братом российского олигарха Интратером, неизвестно.
Ранее сам Вексельберг был интервьюирован людьми специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается делом о предполагаемом финансировании России избирательной компании Трампа в 2016 году. Тогда российский олигарх не был заподозрен в содействии вмешательству в американские выборы.
Пресс-служба инвестиционной фирмы Columbus Nova отрицает возможный факт найма Вексельбергом адвоката Трампа Коэна для посредничества в финансировании кампании действующего президента Соединенных Штатов.
Источник The Guardian, приближенный к олигарху, сообщил о том, что принадлежащая Вексельбергу Группа Ренова заняла 450 миллионов долларов у ВТБ банка в ноябре 2008 года. Аудиозаписи, находящиеся в распоряжении издания, свидетельствуют о выплате всей суммы к маю 2011 года.
"Мы категорически отрицаем возможность того, что господин Костин [Андрей Костин - председатель правления ВТБ Банка, - Ред.] был когда-либо связан с российскими спецслужбами, и того, что он когда-либо работал на ФСБ или другую организацию по охране национальной безопасности. Мы советуем вам дать запрос по нему британским и американским спецслужбам. Они определенно должны подтвердить наше утверждение", - прокомментировала пресс-служба российского государственного банка ВТБ.
Несмотря на это, бывший заместитель председателя правления российского банка Василий Титов также находился в должности председателя Общественного совета ФСБ России.
Сам российский олигарх Виктор Вексельберг, вместе с группой его компаний Ренова, находится в санкционном списке США.
Напомним, что в среду, 16 мая 2018 года, комитет по разведке Сената США опубликовал заявление, в котором согласился с данным разведывательных служб о том, что в ходе предвыборной кампании 2016 Россия вмешивалась в выборы ради победы действующего президента Дональда Трампа.
"После тщательного осмотра, комитет Сената не нашел никаких доказательств того, чтобы противоречило выводу разведывательного сообщества о том, что Россия, по приказу (Владимира) Путина, провела беспрецедентные вмешательства в выборы, чтобы помочь кампании Трампа и нанести вред (Хиллари) Клинтон в 2016 году", - заявил сопредседатель комитета сенатор-демократ Марк Уорнер.... Ты ж никак не заткнёшься в своей брехне собачьей...
Лучше о тебе и не скажешь. Не набридай.
Существенное повышение зарплат в сфере строительства дорог способствует возвращению в Украину трудовых мигрантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в интервью "Укринформу".
"Мне очень приятно, что в автодорожной сфере начался обратный процесс. Если раньше люди уезжали массово за границу, искали там работу, сейчас они возвращаются в Украину. Средняя зарплата выросла ощутимо", - сказал он.
По данным Омеляна, обычный рабочий указанного профиля сейчас получает в среднем 15 тыс. грн, а также полное обеспечение проживания, питания и транспортных услуг. Инженеры могут рассчитывать на 25-30 тыс. грн.
"В Польше или Словакии он будет зарабатывать около $1,5 тыс. (39 тыс. грн), в лучшем случае. Но как минимум половина этой суммы уйдет на проживание, а еще же надо передать деньги семье", - пояснил министр....
Схема построена таким образом, что оплата проходит по схеме - Босния - Эстония - Буркина Фасо - Герцеговина - Македония - Молдова - Словакия - Чехия - Орбан - Шрёдер - Берлускони - Мари Лепен - Земан - Меркель - лавочник из Гамбурга Hans Wurst - John Viskarev из Сиэтла - ВВС.
"Инвестиционная фирма Columbus Nova, расположенная в Нью-Йорке, ранее в этом месяце подтвердила платеж Коэну за консультационные услуги в размере полумиллиона долларов. Компания является американским филиалом Группы Ренова, расположенной в Москве корпорации, принадлежащей Виктору Вексельбергу, одному из самых богатых людей России", - пишет The Guardian в своем расследовании...."
фейк не фейк, брехня не брехня - вже ніхто не буде розбиратись це щось типу як з росією
якщо щось погане сталось - росія винна - така її репутація в світі