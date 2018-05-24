EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Политика Украины, За рубежом
  3781  144
Все про:Порошенко (14826) США (13743) Коэн (2) Трамп (1815)

 Нет причин верить сообщениям о "проплаченной" встрече Порошенко и Трампа, - адвокат президента США Джулиани

Экс-мэр Нью-Йорка, который сейчас работает в команде адвокатов президента США, Руди Джулиани не видит причин не верить заявлениям о том, что президент Украины не платил за организацию встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Нет причин, чтобы верить недавним сообщениям о том, что окружение президента Петра Порошенко якобы заплатило за возможность для главы государства провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в 2017 году. Об этом в комментарии изданию Business Insider заявил адвокат хозяина Белого дома Руди Джулиани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я должен допустить, что, возможно, было обсуждение, чтобы сделать это. И ни одна из сторон не довела дело до конца <...> (У меня) нет причин не верить (отрицающему сделку адвокату Трампа Майклу) Коэну. Платежи можно легко доказать, так что было бы глупо отрицать, если бы они произошли на самом деле", - подчеркнул Джулиани.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Адвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС

По его словам, Коэн не зарегистрирован как иностранный агент, и "никогда не выступал в такой роли".

Напомним, издание ВВС, со ссылкой на свои источники, сообщило, что адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну тайно заплатили $400 тысяч за организацию встречи между президентом Украины Петром Порошенко и Дональдом Трампом.

Администрация Президента Украины назвала это "откровенной ложью, клеветой и фейком", а также заявила, что через суд потребует опровержения

Источник: https://censor.net.ua/n3067799
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Средства КацаПсинской массовой ДЕЗинформации и не такую Дезу могут сочинить... Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 3000
 показать весь комментарий
 
 
Не ну раз адвокат Трампа говорит, то по-любому фейк.
Какой смысл адвокату Трампа защищать Трампа, правда?
 показать весь комментарий
 
 
Ты вроде из пещеры вылез, главное бросить гафно на вентилятор, а потом пусть все оправдываются и оттираются.
 показать весь комментарий
 
 
15 апреля 1945 года Гитлер сбежал из Берлина и отпустил его Сралин и батаальон СМЕРШа вместе с Борманом Мюллером и Евой Браун,и это уже не ДЕЗА,поскольку Главный полицай Аргентины Нестор Ронкалья показал видео по Аргентинскому ТВ дома в пригороде Буэнос-Айреса где жил фюрер до 1962 года с экспонатами и личными вещами
 показать весь комментарий
 
Круто! Виявляється, Трамп не самостійна фігура і політику США диктує його адвокат. Я б на місці Трампа уже звільнив би того адвокатишку і подав на нього в суд, Але цього немає, так що це значить? ВВС пистить, та невже? Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 6024
 показать весь комментарий
 
 
Если даже завтра а же ВВС даст опровержение,хер лохи на цэнзоре успокоятся,знатоки херовы...
 показать весь комментарий
 
 
а причин не верить еще меньше, чем нет
 показать весь комментарий
 
 
что-то у тебя имячко как лекарство от дришпанки... Мучит?
 показать весь комментарий
 
Так нет причин верить или нет причин не верить? Исправьте текст,етить его.
 показать весь комментарий
 
Эту туфту про баблосы вбросил некий Андрей из Москвы...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скоро боты пороха договорятся до того, что это Трамп платил за встречу с порошенко. Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 9641
 показать весь комментарий
 
 
Погавкала? Теперь почитай. "...Инвестиционная фирма Columbus Nova, которая месяц назад подтвердила факт перечисления средств за консультацию личному юристу президента США Дональда Трампа Майклу Коэну, хранила миллионы долларов российского олигарха Виктора Вексельберга, связанного с президентом России Владимиром Путиным. ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
....Уровень провластного бота. Ничего удивительного. На этой ветке это уже 4-ый один и тот же коммент. Флуд.
 показать весь комментарий
 
 
Порочные связи. Как американская фирма хранила деньги приближенного Путина и платила личному юристу Трампа

Сегодня 08:35 925 комментировать

Facebook Twitter Google+

Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 6578
Президент РФ Владимир Путин и российский олигарх Виктор Вексельберг
Инвестиционная фирма Columbus Nova, которая месяц назад подтвердила факт перечисления средств за консультацию личному юристу президента США Дональда Трампа Майклу Коэну, хранила миллионы долларов российского олигарха Виктора Вексельберга, связанного с президентом России Владимиром Путиным.
"Инвестиционная фирма Columbus Nova, расположенная в Нью-Йорке, ранее в этом месяце подтвердила платеж Коэну за консультационные услуги в размере полумиллиона долларов. Компания является американским филиалом Группы Ренова, расположенной в Москве корпорации, принадлежащей Виктору Вексельбергу, одному из самых богатых людей России", - пишет The Guardian в своем расследовании.
Аудиозаписи, находящиеся в распоряжении у британского издания, свидетельствуют о хранении российским олигархом Вексельбергом 450 миллионов долларов ссуд в инвестфирме Columbus Nova, взятых у российского государственного банка ВТБ.
Двоюродный брат Виктора Вексельберга Эндрю Интратер, который является исполнительным директором Columbus Nova, пожертвовал в инагурационный фонд президента США Дональда Трампа 250 тысяч долларов и 35 тысяч долларов в ходе сбора средств на кампанию по переизбранию Трампа для Национального комитета Республиканской партии, где Майкл Коэн является одним из ведущих лиц.
Согласно подсчетам Федеральной избирательной комиссии США, в марте Национальный комитет Республиканской партии потратил на частный гольф-клуб Трампа Мар-а-Лаго и курортный отель Trump National Doral те же 250 тысяч долларов, передает Tampa Bay Times. Связаны ли эти средства с двоюродным братом российского олигарха Интратером, неизвестно.
Ранее сам Вексельберг был интервьюирован людьми специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается делом о предполагаемом финансировании России избирательной компании Трампа в 2016 году. Тогда российский олигарх не был заподозрен в содействии вмешательству в американские выборы.
Пресс-служба инвестиционной фирмы Columbus Nova отрицает возможный факт найма Вексельбергом адвоката Трампа Коэна для посредничества в финансировании кампании действующего президента Соединенных Штатов.
Источник The Guardian, приближенный к олигарху, сообщил о том, что принадлежащая Вексельбергу Группа Ренова заняла 450 миллионов долларов у ВТБ банка в ноябре 2008 года. Аудиозаписи, находящиеся в распоряжении издания, свидетельствуют о выплате всей суммы к маю 2011 года.
"Мы категорически отрицаем возможность того, что господин Костин [Андрей Костин - председатель правления ВТБ Банка, - Ред.] был когда-либо связан с российскими спецслужбами, и того, что он когда-либо работал на ФСБ или другую организацию по охране национальной безопасности. Мы советуем вам дать запрос по нему британским и американским спецслужбам. Они определенно должны подтвердить наше утверждение", - прокомментировала пресс-служба российского государственного банка ВТБ.
Несмотря на это, бывший заместитель председателя правления российского банка Василий Титов также находился в должности председателя Общественного совета ФСБ России.
Сам российский олигарх Виктор Вексельберг, вместе с группой его компаний Ренова, находится в санкционном списке США.
Напомним, что в среду, 16 мая 2018 года, комитет по разведке Сената США опубликовал заявление, в котором согласился с данным разведывательных служб о том, что в ходе предвыборной кампании 2016 Россия вмешивалась в выборы ради победы действующего президента Дональда Трампа.
"После тщательного осмотра, комитет Сената не нашел никаких доказательств того, чтобы противоречило выводу разведывательного сообщества о том, что Россия, по приказу (Владимира) Путина, провела беспрецедентные вмешательства в выборы, чтобы помочь кампании Трампа и нанести вред (Хиллари) Клинтон в 2016 году", - заявил сопредседатель комитета сенатор-демократ Марк Уорнер.... Ты ж никак не заткнёшься в своей брехне собачьей...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
. Ты ж никак не заткнёшься в своей брехне собачьей...

Лучше о тебе и не скажешь. Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 899 Не набридай.
 показать весь комментарий
 
 
Читай про своего ху...ла и не лезь в Украину!
 показать весь комментарий
 
 
Читай про своего ху...ла и не лезь в Украину!
 показать весь комментарий
 
Это тыканье блудливой кошки в её дерьмо, когда она не видит очевидного. Читай весь текст ниже, кошка... И оставь в покое тапочки.
 показать весь комментарий
 
Уважаемый модератор, уймите пожалуйста этого хама Антіп Тіп! Спасибо.
 показать весь комментарий
 
 
Уважаемый модератор, уберите пожалуйста кацапофилов из форума! Пусть сидят дома в Ольгино!
 показать весь комментарий
 
 
Что ,бомбит не по детски ,вражья морда? Можете теперь только в бессильной злобе укусить себя за хвост, красавица Украина уезжает на запад,а вам выставила в окошко средний палец...
 показать весь комментарий
 
В автодорожной сфере началось возвращение трудовых мигрантов - средняя зарплата выросла ощутимо, - Омелян
Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 2306Существенное повышение зарплат в сфере строительства дорог способствует возвращению в Украину трудовых мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в интервью "Укринформу".
"Мне очень приятно, что в автодорожной сфере начался обратный процесс. Если раньше люди уезжали массово за границу, искали там работу, сейчас они возвращаются в Украину. Средняя зарплата выросла ощутимо", - сказал он.
По данным Омеляна, обычный рабочий указанного профиля сейчас получает в среднем 15 тыс. грн, а также полное обеспечение проживания, питания и транспортных услуг. Инженеры могут рассчитывать на 25-30 тыс. грн.
"В Польше или Словакии он будет зарабатывать около $1,5 тыс. (39 тыс. грн), в лучшем случае. Но как минимум половина этой суммы уйдет на проживание, а еще же надо передать деньги семье", - пояснил министр....
 показать весь комментарий
 
 
Чим ближче до виборів в Украіні , такоі відвертої брехні буде набагато більше і це мене не дивує, знаючи кремлівську погань і їх підлість ! А зрадофілам справно платять за розгон гі*** на по трубам ! 😀
 показать весь комментарий
 
 
Кибератака КацаКрысы Плешивого Педофила прошла почти Синхронно... Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 3768Крысы что в ж вы так палитесь..? Видать Кондитер дал по Иплу нехило...
 показать весь комментарий
 
 
Есть документы и три источника говорящие о том, что "ВВС" получает по 27 миллионов долларов США, в месяц, от Путина.

Схема построена таким образом, что оплата проходит по схеме - Босния - Эстония - Буркина Фасо - Герцеговина - Македония - Молдова - Словакия - Чехия - Орбан - Шрёдер - Берлускони - Мари Лепен - Земан - Меркель - лавочник из Гамбурга Hans Wurst - John Viskarev из Сиэтла - ВВС.
Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 4996

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
дело в том, что поросенко уже никто не верит...
 показать весь комментарий
 
 
ник - это никто- это никита - ник ... никто... никто и есть никто... это ты...
 показать весь комментарий
 
 
Заказчиков может быть 2.Виктор Вексельберг или Олег Дерипаска,их больше всех Обул Трамп Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 3991
 показать весь комментарий
 
Ясно, что это работа кремлевских пропагандонов .
 показать весь комментарий
 
 
Встреча с Дональдом была в сентябре 2017 года, аккурат перед днём рождения Пети. Нормальный такой подарок свиты имениннику. Неужели фейк? Янки дотошные. Докопаются. Если правда, то многие будут обкаканы. И Дональд тоже. А это чревато.
 показать весь комментарий
 
 
ты про своего волнуйся... про хуйла... Это же оно платило Повторяй не повторяй , а эти уродцы с паРаши тупо толдычат одно и то же. "...Инвестиционная фирма Columbus Nova, которая месяц назад подтвердила факт перечисления средств за консультацию личному юристу президента США Дональда Трампа Майклу Коэну, хранила миллионы долларов российского олигарха Виктора Вексельберга, связанного с президентом России Владимиром Путиным.
"Инвестиционная фирма Columbus Nova, расположенная в Нью-Йорке, ранее в этом месяце подтвердила платеж Коэну за консультационные услуги в размере полумиллиона долларов. Компания является американским филиалом Группы Ренова, расположенной в Москве корпорации, принадлежащей Виктору Вексельбергу, одному из самых богатых людей России", - пишет The Guardian в своем расследовании...."
 показать весь комментарий
 
 
Уникальное видео вбросил в Ютьюб Дима Камикадзе.Толпа кацаПсинских полицаев из Мусорного бака жрут просроченную колбасу выброшенную из ресторана... Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 3670 Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 3670
 показать весь комментарий
 
Такой долбодятел в роде тебя,поверит даже что Плешивый Педофил Беслан победил... Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 6290
 показать весь комментарий
 
Як сказав класик- нема нічого прехливішого ніж п.поросенко
 показать весь комментарий
 
 
РАБссию Трамп с Алюминием опустил ниже ПОГРЕБА... Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 4753Трамп наш сказал Жиринжопский с Шуваловыи и собачками.. Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 1459
 показать весь комментарий
 
"Нет причин верить сообщениям о "проплаченной" встрече ...", а если очень хочется?
 показать весь комментарий
 
недовіра до Пороха, ні що інше як "заслуга" самого Пороха...

фейк не фейк, брехня не брехня - вже ніхто не буде розбиратись це щось типу як з росією

якщо щось погане сталось - росія винна - така її репутація в світі
 показать весь комментарий
 
Джавелины с плохой репутацией пришли в Украину? Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 3184
 показать весь комментарий
 
 
Паша американский Дальнобой агент Госдепа раскроет эту туфту, Немає причин вірити повідомленням про "проплачену" зустріч Порошенка і Трампа, - адвокат президента США Джуліані - Цензор.НЕТ 1545Ждём-с
 показать весь комментарий
 
Госсекретарь США Майк Помпео скоро объявит о новом пакете Санкций против Мавзолейных ублюдков.А вот и ответочка Плешивому
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНет причин верить сообщениям о "проплаченной" встрече Порошенко и Трампа, - адвокат президента США Джулиани
 
 
 
 
 
 вверх