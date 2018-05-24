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 Политика Украины, Общество
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Все про:субсидия (385) Рева Андрей Алексеевич (368)

 Сейчас мы запускаем реестр субсидиантов и на следующем заседании Кабмина продемонстрируем, как он работает, - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, как будет работать реестр получателей субсидий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рева рассказал в эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина".

"Мы сейчас запускаем реестр субсидиантов, мы буквально на следующем правительстве (заседание Кабмина. - Ред.) продемонстрируем, как он работает. Вы можете ввести адрес, поскольку там нет персональных данных, но если вы ввели адрес - вам скажут, есть ли по этому адресу субсидия и каков ее размер", – отметил Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Мы выйдем на монетизацию субсидий с 1 января 2019 года

Ранее сообщалось, что правительство приняло решение о создании реестра получателей субсидий, который позволит сделать механизм получения субсидий более прозрачным и контролировать эффективность выплат из государственного бюджета. В то же время отмечалось, что доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что создание реестра является важным шагом для верификации и избежания злоупотреблений с субсидиями.

Источник: https://censor.net.ua/n3067796
 
 
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Всё тайное, рано или поздно, становится явным. Сократ.
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і що буде більше людей, що отримують субсидії? Сейчас мы запускаем реестр субсидиантов и на следующем заседание Кабмина продемонстрируем, как он работает, - Рева - Цензор.НЕТ 1531
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Дармоедов отсеят, а то привыкли сидеть на субсидиях.
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Лучше газ и свет сделайте по старой цене в гривнях как при яныке, и можете себе в задницу засунуть ваши субсидии.
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"Украинцы жрут больше чем немцы - поэтому беднее немцев.
Украинцы - дармоеды." Политрук А Рева

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Езжай к Овощу, пусть тебя иждивенца поддерживает вместо страусов.
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кацапу рвёт.. сразу переходит на исконно кацапский диалект
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Давай як при Чучмі. Дався тобі той яник...
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Гонево конкретное. Он хочет сказать, что раньше нельзя было органу минсоцполитики наклацать на клаве адрес и узнать есть ли там субсидия？как же они работали？
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Да вам "профессионалам" уже манатки пора паковать, а вы дергаетесь и разводите бурную деятельность.
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сначала перепись населения сделайте, господа шулера!
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Меня сейчас даже не эти вопросы интересуют, меня интересует о каких болезнях у этих подонках, типа ревы и всей властной верхушке, мы вскоре узнаем когда начнутся судебные заседания после их арестов и степень "таланта"( артистизма) каждого из них. Вот будет захватывающее зрелище!!!!!!!!
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А что хотели от замполита выпускника Ленинградского училища пропагандонов в армии?! Эти особи изначально солдат, людей ненавидят......
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Та ничего захватывающего Валера не будет Все как один слягут с сердцем Тем более что сейчас куча безвредных препаратов вызывающих учащенное сердцебиение Мне один врач расказывал что без ущерба для организма можно повысить пульс до 120 в минуту На полтора часа эта мулька известна со времен совдэпа у косящих от армии Ну а Парубий в отличие от них Спрыгнет на дурку Как никак врожденная олегофрения и та справка что он ее победил До лапмпады
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Тут бы не реестр запускать...А Реву и всех его подельников упырей на ракете Илона Маска в виде баласта на Марс!
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я так розумію потрібно ввести реєстр зарплат та всіх виплати любої посади держслужбовця та депутата Верховної Ради України, любого судді, щоб народ міг порівняти свої доходи з доходами керівництва "Нафтогазу", або наприклад з преміями Мінюсту....., де окремі світлі голови отримували за місяць по мільйону, розказуючи людям як жити на пенсію в 1500 грн.
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Это покушение на обороноспособность страны! Зараз ми запускаємо реєстр субсидіантів і на наступному засіданні Кабміну продемонструємо, як він працює, - Рева - Цензор.НЕТ 3627
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Торарищ Рева! Экономически обоснуйте тарифы . Почему за лифт платим, включая площадь балкона и лоджии, а не считая количества людей? Зачем содержите армию госслужащих для расчета субсидии, для создания реестров, Это ж сколько денег уходит на аренду помещений, евроремонты, компьютеры, обслуживание , зарплату этим чиновникам ?!!! за эти деньги можно было в не колько раз снизить тарифы . Зачем эта бессмысленная деятельность ? Ведь просто снизьте тарифы, введите льготы для инвалидов, участников АТО и семьям погибших в АТО и ОТМЕНИТЕ СУБСИДИИ .
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Субсидия это твой якорь в бушующем море чистогана и наживы. Президент Порошенко в состоянии защитить экономические интересы каждой украинской семьи. Рева зря примазывается к этому великому делу. Его заслуг там нет.
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вы там что угодно запускайте и не пудрите нам мозги.НАМ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ-достойный уровень жизни
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За геноцид украинского народа рева будет казнён. С 1991 года Украина под управлением быдло-элиты потеряла 10 миллионов человек и за это придётся отвечать - тыщепудово.
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Сцука, па-любому любитель подтяжек и маек под рубашку!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас мы запускаем реестр субсидиантов и на следующем заседании Кабмина продемонстрируем, как он работает, - Рева
 
 
 
 
 
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