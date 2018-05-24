 Сейчас мы запускаем реестр субсидиантов и на следующем заседании Кабмина продемонстрируем, как он работает, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рева рассказал в эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина".

"Мы сейчас запускаем реестр субсидиантов, мы буквально на следующем правительстве (заседание Кабмина. - Ред.) продемонстрируем, как он работает. Вы можете ввести адрес, поскольку там нет персональных данных, но если вы ввели адрес - вам скажут, есть ли по этому адресу субсидия и каков ее размер", – отметил Рева.

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Ранее сообщалось, что правительство приняло решение о создании реестра получателей субсидий, который позволит сделать механизм получения субсидий более прозрачным и контролировать эффективность выплат из государственного бюджета. В то же время отмечалось, что доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что создание реестра является важным шагом для верификации и избежания злоупотреблений с субсидиями.