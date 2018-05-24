 Грузия на заседании ЕСПЧ обвинила Россию в гибели сотен мирных жителей в 2008 году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
Так, грузинская сторона в ходе слушаний в ЕСПЧ заявила, что Россия несет ответственность за гибель сотен мирных жителей во время вооруженного конфликта в августе 2008 года.
"Россия была далека от того, чтобы выступать в качестве нейтральной стороны конфликта", - подчеркнул адвокат Бен Эммерсон, представлявший Грузию на устных слушаниях в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), прошедших в среду, 23 мая.
Грузинская сторона утверждает, что российские войска и власти Южной Осетии при поддержке РФ атаковали мирных жителей Грузии.
В то же время представители России в ходе слушаний назвали беспочвенными эти обвинения. "Российские военнослужащие лишь защищали гражданское население Южной Осетии от нападения грузинских войск", - заявили в Минюсте РФ.
В ходе нынешнего заседания ЕСПЧ заслушал позиции обеих сторон конфликта. Решение суда будет объявлено позже.
По информации международных наблюдателей, во время военных действий на территории Южной Осетии и Грузии в августе 2008 года с обеих сторон погибли около 850 человек - военнослужащие и мирные граждане. Грузинские правозащитники неоднократно направляли в ЕСПЧ иски против России,связанные с нарушением прав человека во время военного конфликта на Кавказе в августе 2008 года.
Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России, - ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.
В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.
Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
Даже Миха понял, что руские защищали грузин от грузин в Грузии, потому молчит...
отримаєте бруківкою по буйним макітрам.
сама Грузія нічого не зможе досягти, окупація рашкою наших територій дає їм шанс.
"Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.Источник:https://censor.net.ua/n3067794" ???
на этом все.
Также должна подавать в суд на рашку Молдова.
Должен быть ответ дан наконец- то по сбитому рашкой Боингу.
Тогда в 2008 мы тоже были 'обеспокоены' так же , как и сейчас обеспокаивается Европа. А нужно было поддержать Грузию любым способом, тогда бы может и не было бы войны сегодня в Украине . Если бы рашка получила адекватный ответ за аннексию Абхазии, то не было бы аннексии Крыма . Хорошо это понимают страны Балтии, сполна познавшие объятия 'братьев', удивляет , например, своей позицией -и нашим, и вашим - Чехия, Финляндия. Ведь они тоже жертвы российской агрессии.
Рашка выбрала свой излюбленный метод защиты - типа это не мы , мы за мир. Ту же тактику они используют и в Украине , под этим предлогом бомбили 'слегка не тех', а именно вместо игил - мирных повстанцев - в Сирии.
Решение суда по Грузии очень важное для нас . Очень надеюсь, что это решение будет справедливым , и интернациональные убийцы и воры получат по заслугам. Кстати, если кто думает, что после смерти путена что- то изменится - то так просто к сведению- тогда президентом Медведев был.
Согласен с паненкой Татьяной!!!
Лев Толстой