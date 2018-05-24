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Все про:война (2901) Грузия (3387) Россия (69375) суд (20928) Европейский суд по правам человека (532)

 Грузия на заседании ЕСПЧ обвинила Россию в гибели сотен мирных жителей в 2008 году

Тбилиси назвал Москву ответственной за смерть сотен мирных жителей во время российско-грузинского военного конфликта 2008 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Так, грузинская сторона в ходе слушаний в ЕСПЧ заявила, что Россия несет ответственность за гибель сотен мирных жителей во время вооруженного конфликта в августе 2008 года. 

"Россия была далека от того, чтобы выступать в качестве нейтральной стороны конфликта", - подчеркнул адвокат Бен Эммерсон, представлявший Грузию на устных слушаниях в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), прошедших в среду, 23 мая.

Грузинская сторона утверждает, что российские войска и власти Южной Осетии при поддержке РФ атаковали мирных жителей Грузии.

В то же время представители России в ходе слушаний назвали беспочвенными эти обвинения. "Российские военнослужащие лишь защищали гражданское население Южной Осетии от нападения грузинских войск", - заявили в Минюсте РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕСПЧ завершилось последнее слушание по делу "Грузия против России", которое будет иметь значение для других конфликтов в Европе

В ходе нынешнего заседания ЕСПЧ заслушал позиции обеих сторон конфликта. Решение суда будет объявлено позже.

По информации международных наблюдателей, во время военных действий на территории Южной Осетии и Грузии в августе 2008 года с обеих сторон погибли около 850 человек - военнослужащие и мирные граждане. Грузинские правозащитники неоднократно направляли в ЕСПЧ иски против России,связанные с нарушением прав человека во время военного конфликта на Кавказе в августе 2008 года.

Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России, - ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

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Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3067794
 
 
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ЕСПЧ виносить присуди, "глибока стурбованість"- то справа політиків.
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Власти Грузии проснулись после 10 лет спячки.
Даже Миха понял, что руские защищали грузин от грузин в Грузии, потому молчит...
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Я вибачаюсь, це саме та Грузія, владу якої Міхо називає проросійською? Чи якась інша?)))
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Українською мовою "доведіть", кацапський тролю. Погано вас навчають у ольгино мови солов'їної...
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рассія, прийшов твій час збирати розкидане каміння.
отримаєте бруківкою по буйним макітрам.
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А якби були вчасні? Що змінилося б? Ви вважаєте, що під час кацапо-грузинської війни заяв не було? Чи французький шахрай-"миротворець" не знав хто винний?
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подібні злочини не мають терміну давності.
сама Грузія нічого не зможе досягти, окупація рашкою наших територій дає їм шанс.
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про що мова? навіть в кінці новини є
"Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.Источник:https://censor.net.ua/n3067794" ??? Грузия на заседании ЕСПЧ обвинила Россию в гибели сотен мирных жителей в 2008 году - Цензор.НЕТ 2408
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лавров проблеет: "ихтамнебыло...". машенька захерова и секелев закрепят сказанное в телевизоре.
на этом все.
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Как-то интересовался предисторией геноцида армян турками в начале ХХ века. Тогда "вскормленные" "старшебратьями" "младоармяне", точно так же, как и ранее - "младоболгары" на Балканах, начали "мутить воду" в восточнотурецких провинциях, заселённых, в значительной степени, армянским населением, проталкивая идею возрождения "Айастан" ("Великой Армении"). Этому способствовали и успехи русских войск в первый период войны, на Закавказском фронте. Армяне встретили "единоверцев" радушно, "хлебом-солью", поддерживали продовольствием, служили проводниками, помогали отлавливать представителей турецких властей, шпионов, создавали добровольческие дружины... А потом, когда интерес России к Закавказью "угас", армян бросили на произвол судьбы. И в этот момент к власти приходят "младотурки", во главе с "Ататюрком" - радикалы уровня большевиков... (кстати, большевистская Россия, по прямому указанию Ленина, поставляла в то время "младотуркам" оружие и боеприпасы). Результат вам известен... А теперь смотрим на Карабах... Как только Россию прижмут покрепче, у неё интерес к армянам резко "угаснет"... Что будет тогда с Карабахом? "Угадайте с трёх раз...". Вывод: "Куда "рассияне" ни влезут - везде приносят кровь и смерть...".
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Полностью поддерживаю Грузию. Нам нужно следить за процессом и понимать свои судебные перспективы, так как необходимо судить рашистов также за преступления в Украине .
Также должна подавать в суд на рашку Молдова.
Должен быть ответ дан наконец- то по сбитому рашкой Боингу.
Тогда в 2008 мы тоже были 'обеспокоены' так же , как и сейчас обеспокаивается Европа. А нужно было поддержать Грузию любым способом, тогда бы может и не было бы войны сегодня в Украине . Если бы рашка получила адекватный ответ за аннексию Абхазии, то не было бы аннексии Крыма . Хорошо это понимают страны Балтии, сполна познавшие объятия 'братьев', удивляет , например, своей позицией -и нашим, и вашим - Чехия, Финляндия. Ведь они тоже жертвы российской агрессии.
Рашка выбрала свой излюбленный метод защиты - типа это не мы , мы за мир. Ту же тактику они используют и в Украине , под этим предлогом бомбили 'слегка не тех', а именно вместо игил - мирных повстанцев - в Сирии.
Решение суда по Грузии очень важное для нас . Очень надеюсь, что это решение будет справедливым , и интернациональные убийцы и воры получат по заслугам. Кстати, если кто думает, что после смерти путена что- то изменится - то так просто к сведению- тогда президентом Медведев был.
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Заради імперії дураша здатна вбити мільйони людей!!!
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Должен быть ответ дан наконец- то по сбитому рашкой Боингу.
Согласен с паненкой Татьяной!!!
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Угу защищали они как у нас на Донбассе защищают рускаговорящих. Больше всего в них вызывает отвращение что они постоянно врут как голимые школьники. Нет смелости даже признаться. Что никак не тянет на статус великой страны. Страна преступник им статус лучше всего подходит.
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Кстати, а почему тогда в 2008-м не ввели санкции против рашки, за военную агрессию против Грузии и аннексию?
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чую в грузинских винах и минералке опять бактерии обнаружатся... ну и с визами на работу в мордоре обломают...плавали, знаем... верю в Грузию...
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГрузия на заседании ЕСПЧ обвинила Россию в гибели сотен мирных жителей в 2008 году
 
 
 
 
 
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