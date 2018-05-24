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Все про:Бельгия (212) Европа (1074) США (13743) учения (1746)

 Операция Atlantic Resolve: США начали переброску более 3000 солдат и 650 единиц военной техники из Бельгии в Восточную Европу

В рамках операции Atlantic Resolve США начинают переброску войск из Бельгии в стратегические регионы Восточной Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом 23 мая сообщил портал Defence News со ссылкой на представителя американских вооруженных сил в Европе.

В общей сложности будет переброшено около 3,3 тысячи человек личного состава и 650 единиц военной техники, включая 87 танков M-1 Abrams и 18 САУ M-109 Paladin. Вся техника будет отправлена в страны Прибалтики, а также в Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию.

Отмечается, что переброска рассматривается как полномасштабные учения на случай возможного военного конфликта на континенте.

Сообщается, что часть войск перебросят по железной дороге и автотрассам, а также задействуют водный транспорт, который ранее в этих целях не применялся.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция Atlantic Resolve: подразделения первой американской бронетанковой бригады прибыли в Европу

Позднее группировка войск примет участие в крупных военных учениях Sabre Strike, которые пройдут с 3 по 15 июня в Польше и Прибалтике, и в которых примут участие 18 тысяч военных из стран НАТО.

Операция Atlantic Resolve была запущена в апреле 2014 года по инициативе США в ответ на агрессивные действия России в Украине. В рамках операции американские сухопутные силы принимают участие в многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что подразделения 1-й бронетанковой бригады США, дислоцированной в штате Техас, прибыли в порт бельгийского Антверпенаи начали разгружаться для последующей транспортировки в Восточную Европу. Она заменят 2-ю бронетанковую бригаду 1-й пехотной дивизии, которая вернется в Форт-Райли, штат Канзас.

Источник: https://censor.net.ua/n3067793
 
 
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В поведінці хуйла добре вже хоч те, що воно своїми нікчемними "многохадовочкамі" пробудило від летаргічного сну, якщо і не все НАТО , то США , Британію та Канаду- точно пробудило..
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не сиделось кремлевской мерзости на жопе ровно... сам в дерьмо залез и своих баранов стойлового содержания затянул
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Імперські амбіціі кремлівського недопалка дорого коштуватимуть росєянам !!))
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Гарна та потрібна демонстрація сили для европейців.
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С Бельгии переброска это хорошо! А где та техника,что севернее выгружалась,с Голандии к примеру?
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Та не попрут. Хотели бы завалить рашу ввели бы эмбарго на нефть и газ.
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Думає просто для того щоб самі кацапи в Прибалтику не "поперли". Воно ж (х#йло) неадекватне - в Грузію, Україну "поперло" хоч ніхто не очікував. І в Прибалтику може. А з зустрічними діями буде суцільна бюрократія. НАТО - колективний орган. Одні (британці) будуть говорити "це агресія", інші (Меркель скажімо) "це внутрішній латвійський конфлікт". І так місяці 3 будуть радитись. А за 3 місяці кацапи вже окопаються і викурити їх без крові буде неможливо. Та й в усіх органах влади вже будуть сидіти "народні" мери і президенти Гіркінси і Захарченкінси.
А якщо вже на кордоні будуть стояти готові абрамси з ефшіснадцятками то розхерачать кацапів зразу ж "на взльотє" з рахунком 500:0 як в Дейр-эз-Зойрі і скажуть "іхтамнет". Зовсім інша картина - красота.
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дезинфекция...для мозгов хуйлососов!!!
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ще б сідий гетьман перестав платити податки в казну агресора - вааще було б класно.
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ще б сідий гетьман перестав платити податки в казну агресора - вааще було б класно.
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Це дуже класно, що названа Вами особа вивозить чималі прибутки з кацапії. Заробляти на кацапах -- супер.
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шо, і податки навіть вивозить? )))
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Податки не вивозить. Але після продажу фабрики, наприклад, якомусь кацапчуку, податки і прибуток залишатимуться в кацапії. Ви цього хочете?
Мені неприємно, що президент має бізнес в кацапі, але тему "ліпЄцкой_фабрікі" точно розкручує кацапія. Бо, по суті, Порошенко заробляє на них гроші.
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Зароблені гроші зразу виводяться в офшори. На гроші з податків купується зброя, якою вбивають наших хлопців. А ви, я бачу, дуже видатний економіст.)))
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"...На гроші з податків купується зброя..."
====
А після продажу фабрики зброя ще купуватиметься і на прибутки. Але Вам, як кацапському тролеві, саме це й потрібно. Я правильно зрозумів? Чи Ви не кацапртроль, а просто дурнуватий хохол? Якщо перше, то це ще нічого, але якщо друге, то це вже "проблем".
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Пздрвл,ты- последний тупарь на планете,который не знает,что липецкая фабрика давным-давно не работает
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Сивий гетьман їх там вже давним давно не платить... у вас дуже стара методичка... Операція Atlantic Resolve: США почали перекидання понад 3000 солдатів та 650 одиниць військової техніки з Бельгії в Східну Європу - Цензор.НЕТ 3137
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Хорошо, когда есть США, иначе деградировавшую европу и защитить было бы некому.
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С чего ето ЕС с ее 25 % мирового ВВП деградирующий????
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если бы не деградировало то не строили грязные потоки.
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А в это время немцы строят разные потоки от хуйла что бызарабатывать бабки.
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Так , на всякий случай)) Вдруг хуйло после ЧМ решит прибалтов 'защищать' от бандеровцев и американцев. У него после спортивных ивентов наступает эйфория и тяга к захвату чужих территорий.
Эх! В Украину бы всю эту замечательную технику со звучными названиями !
Вчера Лёша гончаренко топил на ньюз ван за НАТО . Забыл видать, как , будучи в партии регионов, запорол в Одессе ещё при ющенко си бриз , вывел в порт толпу сумасшедших бабушек, которые были 'против Америки и НАТО ' , и учения не состоялись тогда. Лёша , когда ты честный? Никогда ?
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Tut jest i tak NATo armiji postojano nemalo.Tolko amerikancev nebylo,tak vot i oni pojavitsia.Ne dumajte sto tak prosto tut bylo putinu,tut jest i u nas uze armija tolko rezerva za 4 goda 30000 podgotovyli pocty vse dobrovolcy xoroso obuceny,xoroso voruzeny.Ecio jest profesionalnaja armija ona toze uvelysilos za poslednyje godi,modernizirovano oruzyje jest ne xuze cem u amerikancev
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Молодцы, что можно сказать. Хоть за вас мы спокойны.
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Tut i tak ne tak prosto vot dopustim jest brigada sovmesnaja s nemcami,tam peremesany oni.Ne tak sto otdelno byli.Oni vmeste ucitisia stojit na peredovoj i oxraniajet Litvu.Vot napadi na nemcev Операція Atlantic Resolve: США почали перекидання понад 3000 солдатів та 650 одиниць військової техніки з Бельгії в Східну Європу - Цензор.НЕТ 7787Kak to neocen severnypotok2 i vojna s nemcami Операція Atlantic Resolve: США почали перекидання понад 3000 солдатів та 650 одиниць військової техніки з Бельгії в Східну Європу - Цензор.НЕТ 3042
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Операція Atlantic Resolve: США почали перекидання понад - солдатів та - одиниць військової техніки

перекидання військової техніки
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фигасе... Операція Atlantic Resolve: США почали перекидання понад 3000 солдатів та 650 одиниць військової техніки з Бельгії в Східну Європу - Цензор.НЕТ 8192 это он на ровном месте кувыркнулся, штоль...
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это чтобы предупредить вхождение в Нарву вооруженных зеленых человечков.
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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Привіт Чіта! Привіт Улан-Уде!) москалі зробили усе щоб дядя Сем прокинувся..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОперация Atlantic Resolve: США начали переброску более 3000 солдат и 650 единиц военной техники из Бельгии в Восточную Европу
 
 
 
 
 
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