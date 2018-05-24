 Враг за сутки 38 раз нарушил режим прекращения огня, 2 украинских воинов получили ранения. 2 оккупанта уничтожены, 3 - ранены, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"Российско-оккупационные войска, пренебрегая минскими соглашениями, 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли минометы по позициям наших защитников. На любое применение оружия противник получил адекватный ответ от подразделений Объединенных сил", - сказано в сообщении.

По данным ООС, наиболее напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, Шахта Бутовка, Гранитное, Опытное, Павлополь.

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"Во время боевых действий 2 наших защитников были ранены. Сейчас раненые эвакуированы в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь. По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 3 оккупантов", - говорится в сообщении.

В штабе ООС также отметили, что российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы на этом участке не произошло разведение войск согласно достигнутым ранее договоренностям.

"За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет", - добавили в пресс-службе ООС.