 "Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине", - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео выразил поддержку предоставлению оборонительного оружия Украине, однако отметил, что не уверен относительно конкретных видов оружия.

"Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине", - заверил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, посвященных вопросу стратегических приоритетов и бюджета Государственного департамента..

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Как известно, ранее Украина провела первые испытания Javelin.

"Предоставление Javelin стало кульминацией лет тяжелой работы", - отметил сенатор США Роб Портман, приветствуя сообщение об испытаниях Javelin в Украине.

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