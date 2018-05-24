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 Политика Украины, За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:оружие (3451) США (13743) Javelin (33) Помпео (34)

 "Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине", - Помпео

Государственный секретарь Майк Помпео поддерживает предоставление Украине оборонительного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео выразил поддержку предоставлению оборонительного оружия Украине, однако отметил, что не уверен относительно конкретных видов оружия.

"Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине", - заверил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, посвященных вопросу стратегических приоритетов и бюджета Государственного департамента..

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Как известно, ранее Украина провела первые испытания Javelin.

"Предоставление Javelin стало кульминацией лет тяжелой работы", - отметил сенатор США Роб Портман, приветствуя сообщение об испытаниях Javelin в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3067791
 
 
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Гарні справи швидко не робляться, нажаль...
Це сказано також и про переобрання "мЫротворця" Обами.
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"Предоставление Javelin стало кульминацией лет тяжелой работы", - отметил сенатор США Роб Портман, приветствуя сообщение об испытаниях Javelin в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3067791
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выдите ли дружище, а ведь и не заметно всё поменялось, даже готов поспорить, не все помнят, как и когда поменялась риторика - от предостовление не летального оборонительного до летального, а ведь поменялось, не так ли. Помните же например артелерииские радары а теперь уже есть Javelini.
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Другими словами, все за то, чтоб в этом мире было меньше кацапов
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Кроме количества, имеет значение еще и качество. Стадо баранов не умнее одного пастуха...
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Ублюдки и совку помогали, вместо того чтобы уничтожить это недоразумение. Мне будет смешно если поймают ракету от Х.йла и утрутся. Как было с "911". Пишут что это московиты сделали. Не, ну не начинать же войну из-за того что "арабы взорвали пару домиков")) Озабоченные бл.
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Посольство РФ в США о желании Помпео закрыть "Северный поток - 2": Как будто вернулись на 35 лет назад
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Не надо вооружений , толку от них не будет никакого . Дайте лучше своих генералов , а украинских прикопайте где-нибудь вместе с петей , судьями , прокурорами и их детишками .
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Перевелись Кутузовы и Наполеоны в Европе....
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пусть самолеты дарят и другое серьезное, вроде кораблей. Хватит уже мелочевкой дразнить, кацап вот-вот нападэ...
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тебя дебила ватного спросить забыли что нужно
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не, ну если партнеры, то должны доказать, а не языком чесать как последние 4 года...Израилю вон и самолеты новые подгоняют и другое забесплатно , а нам всего три десятка джавелинов, да и те с такими условиями, что не применишь... "Ми віддані наданню оборонної зброї Україні", - Помпео - Цензор.НЕТ 379 несерьезно...верю в Украину...
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може би, випадково)), дали б декілька я/б) ?!
засоби доставки, самі зробимо/у Маска позичимо! "Ми віддані наданню оборонної зброї Україні", - Помпео - Цензор.НЕТ 1938
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Лайном тільки москальським не захлинись, друже...
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Друг тебе потрошиная дупа, с ней и дружи, ибо любой кто поддерживает власть барыг и казнокрадов враг народа Украины и подстилка хуйла.
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тебе из Сызрани вреднее конечно... пацак с колокольчиком...
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Понимаешь, кремлёвский говно-тролль, вас вычислять очень просто, ибо любой который поднимает языковую проблему в Украине является агентурой хуйля для раскола украинцев. Я 11 лет воюю в интернете с кремлёвской пропагандой и кремлёвских говно-троллей вычисляю на раз-два. Поэтому я прошу администраторов обратить внимание на кремлёвского провокатора под ником "Роман с камнем".
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Пво очень оборонительное оружие. И побольше бы.
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Ну, якщо за зустріч довелося одслинити шістсот штук «важкої праці», то за зброю певно тяжка праця матиме в рази більші цифри 😀
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Прихильні-підтримуємо-стурбовано-занепокоєні сук@ соплежуї.
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КОЗЛОМОРДЫЕ НА САЙТЕ... ЛЮБИТЕЛИ РУЗЬКЕ... "Ми віддані наданню оборонної зброї Україні", - Помпео - Цензор.НЕТ 1658
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Как привержены предоставлению оборонительного оружия Украине? И это "ахенту кремля лолите" ???Я что-то не пойму, это таки зрада в Белом доме или он тоже оккупирован "ахентами кремля"? Товарищи кремляди и местные зрадофилы, чего вы так перевозбудились, слишком подгарает?
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Президент Порошенко имеет неограниченный кредит доверия у наших западных союзников. Давайте не забывать об этом на выборах.
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А де ж оті крики "геть Порошенка", зрада, зрада, зрада?????? Гриценко з Юлькою та Наливайченко розпродавали, а цей "зрадник та запроданець Путіна" назбирав....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине", - Помпео
 
 
 
 
 
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