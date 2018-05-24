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 Пресс-секретаря "главы" "ДНР" Захарченко Алексееву в Черновцах заочно осудили на 8 лет за терроризм

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 8 годам лишения свободы пресс-секретаря "главы" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко Елену Алексееву за терроризм.

Об этом говорится в приговоре суде от 17 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Суд установил, что подсудимая, уроженка Славянска Донецкой области, с середины 2014 года состоит в террористической организации "Донецкая народная республика".

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Более того, обвиняемая является пресс-секретарем "главы" "ДНР" и начальником "департамента информационной политики и связей с общественностью".

Доказательствами в суде были предоставленные СБУ распечатки телефонных переговоров Алексеевой с "властями" "ДНР" и некоторыми российскими номерами, а также информация из ее электронной почты.

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Суд признал ее виновной по ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса и приговорил к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества (кроме жилья).

Источник: https://censor.net.ua/n3067789
 
 
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Заочне засудження😣 мало на що впливає.
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Стесняюсь спросить, почему черновецкий суд.
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